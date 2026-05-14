„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul

Cu controlul său asupra Strâmtorii Ormuz, regimul intransigent de la Teheran ține „o armă la tâmpla” SUA, a declarat un fost șef al serviciilor americane de informații și apărare. Leon Panetta, fost director al CIA și secretar al Apărării în administrația Obama, a făcut o evaluare sumbră a șanselor președintelui Trump de a încheia războiul din Iran cu o soluție satisfăcătoare.

„Am impresia că este foarte probabil ca acest război, care trebuia să se încheie după șase până la opt săptămâni, să continue probabil timp de câteva luni”, a declarat Leon Panetta pentru The Times.

„Asta pentru că nu am găsit cheia modului în care putem obține nu doar un armistițiu continuu, ci o rezolvare a unora dintre problemele cruciale care ne vor permite apoi să punem capăt războiului. Președintele, sincer, are foarte puține opțiuni”, a completat el.

Trump a respins, numindu-l „gunoi”, cel mai recent răspuns al Teheranului la memorandumul de înțelegere de o pagină al Casei Albe. Propunerea a stabilit principiile unei soluții acceptabile pentru președinte, inclusiv redeschiderea Strâmtorii Ormuz, încetarea oricărei îmbogățiri de uraniu și respingerea oricărei ambiții de a construi o armă nucleară.

Trump s-a întâlnit cu lideri militari pentru a discuta posibile opțiuni pentru o nouă fază de atacuri asupra Iranului, menite să forțeze Teheranul să adopte modul său de gândire. Însă Panetta nu vede rostul de a recurge la mai multe bombardamente.

„Mă întreb dacă acțiuni militare suplimentare vor produce vreo schimbare reală în regim. Au reușit să reziste la multe, iar din propriile noastre informații, rezultă faptul că pot continua să reziste unui astfel de impact. Așadar, nu sunt sigur că acțiunile militare oferă o cheie pentru a încerca să aplice un avantaj chiar acum”, a afirmat el.

„Președintele va trebui să decidă: va continua să caute un fel de sfârșit rapid al războiului? Dacă da, înseamnă că trebuie să se ocupe de Strâmtoarea Ormuz și, cel puțin, trebuie să ofere un mecanism de negociere pentru problema nucleară. Dar acest proces nu există în prezent”, a spus el.

În calitate de director al CIA între 2009 și 2011, Panetta a fost responsabil de urmărirea cu succes a lui Osama bin Laden de către agenție până la un complex din Abbottabad, Pakistan. Liderul al-Qaeda a fost împușcat mortal de trupele de operațiuni speciale Seal Team Six pe 2 mai 2011.

Panetta a fost secretar american al Apărării între 2011 și 2013. El a ridicat interdicția ca femeile să îndeplinească roluri de luptă și a fost responsabil pentru implementarea deciziei președintelui Obama de a direcționa mai multă putere navală către regiunea Asia-Pacific pentru a contracara prezența militară în creștere rapidă a Chinei.

Ar putea Trump, în ciuda reticenței sale declarate, să trimită trupe în Iran pentru a redeschide strâmtoarea și a recupera cele 400 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit îngropate sub cel puțin două situri bombardate în Operațiunea Midnight Hammer din iunie anul trecut?

„Singura justificare pentru a pune stăpânire pe teren este dacă vrem să ne asigurăm că Iranul nu va controla niciodată Strâmtoarea Ormuz”, a spus Panetta.

„Când eram secretar al Apărării, [am ajuns la concluzia] că trebuie să avem suficiente trupe pentru a acoperi 80 de kilometri de fiecare parte a Strâmtorii Ormuz și 160 de kilometri mai departe pentru a controla întreaga zonă. Vor exista victime ca urmare a acestui tip de effort”, a subliniat fostul director al CIA.

El a spus că nu există sprijin în SUA pentru o misiune de acest fel - care ar putea necesita aproximativ 200.000 de soldați - nici în Congres, nici în rândul poporului american.

„Singura altă modalitate de a aborda această situație este să recunoaștem că Iranul va avea un anumit control, dar că principalul pasaj va fi operat de o coaliție aliată, care va garanta libera circulație a navelor, fără taxe. Cred că aceasta este o abordare preferabilă. Dar, în acest moment, Iranul ne pune o armă la tâmplă odată cu închiderea strâmtorii. Cumva, trebuie să găsim o modalitate de a ne asigura că acea armă nu este acolo.”

„Realitatea este că am știut întotdeauna că Iranul va închide în cele din urmă Strâmtoarea Ormuz și ar fi trebuit să avem un plan. Am ratat această oportunitate. Atât timp cât strâmtoarea rămâne închisă, atât timp cât ei continuă să pună o presiune enormă asupra SUA și a economiei mondiale, nu vom ajunge nicăieri pentru că ei au puterea.”

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar trebui să fie prioritatea în acest moment, a subliniat el.

Problema nucleară putea fi rezolvată doar prin negocieri lungi, cu implicarea unor experți de ambele părți, specializați în domeniu, a adăugat Panetta. Fostul oficial a spus că nu a fost impresionat de cei doi negociatori ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump. „Sunt doar doi oameni de afaceri din New York”, a afirmat el.

„Dacă Iranul refuză să se ocupe de problema nucleară, știm întotdeauna care este opțiunea finală și, în multe privințe, este arma pe care o avem [față de] Iran. Trebuie să negocieze un fel de abordare aici, altfel vor continua să se confrunte cu atacuri în ceea ce privește capacitatea lor nucleară.”

„Așadar, ambele părți se află în această situație în care așteaptă ca cealaltă parte să clipească. În multe privințe, ambele consideră cealaltă parte un tigru de hârtie.”

Panetta a subliniat că prioritatea ambelor părți ar trebui să fie încheierea războiului „în loc să continue cu această abordare incertă a armistițiului, această abordare incertă a Strâmtorii Ormuz și ca acest lucru să continue să devină în cele din urmă un alt război permanent în Orientul Mijlociu”.

Panetta a adăugat: „Cea mai mare îngrijorare a mea este că nu putem avea încredere în regim. Este un regim intransigent. Trebuie să ne realizăm că IRGC [Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice] și armata conduc practic această țară în acest moment. Nu poți avea încredere în ei și nu cred că Statele Unite pot avea încredere în ei.”

Pe lângă creșterea vertiginosă a prețurilor la energie în întreaga lume, ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz, una dintre celelalte repercusiuni ale războiului din Iran a fost deteriorarea alianței transatlantice, după ce liderii europeni au refuzat în mare parte să susțină războiul lui Trump.

„[Este] o perioadă în care Statele Unite acționează din ce în ce mai mult singure în ceea ce privește obiectivul pe care încearcă să îl atingă, iar experiența mea din cei 50 de ani de viață publică este că SUA, dacă vor să ne protejeze securitatea, nu își pot permite să acționeze singure”, a concluzionat Panetta.

Editor : Ș.R.