Iranul nu va permite ca uraniul îmbogățit să părăsească țara. Șeful securității de la Teheran: „Îl vom folosi noi înșine”

Iranul nu va permite ca nici măcar o singură particulă de material nuclear îmbogățit să părăsească țara, iar în cazul unor noi atacuri ale SUA asupra Republicii Islamice vor exista consecințe, a declarat șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei, într-o intervenție televizată, informează Reuters.

Rezaei a acordat un interviu postului de televiziune libanez pro-iranian Al Mayadeen, după ce oficialii americani au minimizat necesitatea unor acțiuni militare suplimentare împotriva Iranului, analiștii remarcând tonul mai conciliant al președintelui Donald Trump de la înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

Rezaei a declarat că, în prezent, nu au loc negocieri între Teheran și Washington.

„Orice noi atacuri din partea SUA vor fi, de asemenea, contracarate prin atacuri asupra bazelor americane aflate la mare distanță”, a spus el.

Liderul suprem al Iranului a emis o directivă prin care se prevede că uraniul din țară, care se apropie de gradul necesar pentru fabricarea armelor, nu trebuie exportat, au declarat în luna mai două surse iraniene de rang înalt.

„Avem nevoie de materialul îmbogățit pentru a proiecta nave și submarine care funcționează cu energie nucleară”, a declarat Rezaei, adăugând că Teheranul a informat Moscova că materialul său nuclear îmbogățit va rămâne în țară și că „îl vom folosi noi înșine”.

Rusia s-a oferit anterior să scoată uraniul din Iran, ca parte a unui potențial acord menit să atenueze îngrijorările Statelor Unite, dar a precizat că decizia de a-l scoate sau nu revine Teheranului.

AIEA estimă că Iranul deținea 440,9 kg de uraniu îmbogățit la 60% — un nivel mult mai ridicat decât cel necesar pentru utilizarea civilă — atunci când Israelul și SUA au atacat instalațiile nucleare iraniene în iunie 2025. Nu se știe cu exactitate cât din această cantitate a rămas intactă.

Israelul, Statele Unite și alte țări occidentale acuză de mult timp Iranul că urmărește să obțină arme nucleare. Iranul neagă această acuzație.

Washingtonul a declarat că problemele nucleare trebuie să facă parte din orice negocieri inițiale cu Iranul menite să pună capăt războiului dintre cele două țări.

Iranul a transmis Statelor Unite o propunere în domeniul nuclear prin intermediul Qatarului, care urmează să fie discutată numai după ce Washingtonul va îndeplini cele șapte cerințe formulate de Teheran, a declarat săptămâna trecută pentru Reuters un înalt oficial iranian.

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Editor : A.M.G.