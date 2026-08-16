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Iranul oferă recompense pentru uciderea sau capturarea soldaților americani: „Femeile curajoase vor primi o răsplată dublă”

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Război între SUA și Iran. Foto: Profimedia
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Armata iraniană a anunțat duminică că oferă o recompensă echivalentă cu 30.000 de dolari pentru uciderea sau capturarea soldaților americani, recompensa fiind dublată dacă fapta este comisă de o femeie, relatează France24.

Șeful armatei, Amir Hatami, a declarat că planul a fost elaborat în urma unui „număr mare de solicitări” de participare, potrivit agenției de știri de stat IRNA.

Nu se cunoaște nicio desfășurare a forțelor terestre americane în Iran pe durata războiului din Orientul Mijlociu, cu excepția unei misiuni de salvare desfășurate în aprilie pentru un pilot american.

Hatami nu a oferit detalii cu privire la locul sau momentul în care se preconiza că vor avea loc uciderea sau capturarea soldaților americani.

„Oricine ucide sau capturează și predă un membru al personalului militar american invadator va primi o recompensă echivalentă cu 30.000 de dolari sau 5 miliarde de tomani din partea Armatei Republicii Islamice Iran”, a declarat Hatami, folosind o unitate de măsură neoficială echivalentă cu 10.000 de riali iranieni.

„Femeile iraniene curajoase care întreprind o astfel de acțiune vor primi o răsplată dublă”, a adăugat el.

Hatami a reiterat apelul Iranului adresat Statelor Unite de a părăsi Orientul Mijlociu și a declarat că „acestea nu mai au permisiunea de a intra în Golful Persic, în Golful Oman sau în Strâmtoarea Ormuz”. 

Războiul dintre Teheran și Washington a început pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul.

La puțin peste o lună de la izbucnirea războiului, Statele Unite au lansat o operațiune de salvare de amploare pentru a-l recupera pe ofițerul responsabil cu sistemele de armament ale unui avion de vânătoare F-15, operațiune la care au participat aproximativ 200 de soldați americani și peste 170 de aeronave, care s-au grăbit să-l găsească pe aviator înaintea forțelor iraniene.

În timpul operațiunii de salvare, trupele iraniene au avariat un avion de atac A-10 care a fost forțat să aterizeze de urgență pe teritoriul aliat. De asemenea, se pare că SUA au abandonat și distrus aeronavele utilizate în cadrul misiunii, inclusiv un avion de transport C-130.

Cu câteva zile înainte, pilotul avionului F-15 fusese salvat de echipajul unui elicopter în cadrul unei operațiuni de mai mică amploare.

Războiul a fost ulterior întrerupt de un armistițiu încheiat în aprilie, după aproape 40 de zile de lupte, urmat de un acord-cadru din iunie privind negocierile de pace, care s-a destrămat ulterior.

De atunci, Iranul și Statele Unite au purtat schimburi sporadice de foc, luptele concentrându-se în principal în sudul Iranului și în jurul Strâmtorii Ormuz.

Contactele indirecte dintre cele două părți, prin intermediul unor mediatori, au continuat, fără a se întrezări vreo perspectivă de progres diplomatic. Iranul a prezentat, de asemenea, o listă de cereri pentru redeschiderea strâmtorii, printre care se numără și despăgubirile pentru pagubele de război.

Numărul militarilor americani uciși de la începutul războiului se ridică la 17, cele mai recente decese având loc în luna iulie. Toți au fost uciși în afara Iranului, în țări precum Iordania și Irak.

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Editor : A.M.G.

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