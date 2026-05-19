Video Iranul organizează căsătorii colective pentru cuplurile pregătite să moară în războiul cu SUA şi Israel

Data publicării:
The Wedding Of SelfSacrificing Couples, Tehran, Iran - 18 May 2026
Tinerii căsătoriţi au aderat la programul numit „sacrificiu de sine” („janfada” în persană). Sursa foto: Profimedia Images

Autorităţile iraniene au organizat la Teheran ceremonii publice de căsătorii colective pentru sute de cupluri care spun că sunt pregătite să îşi sacrifice viaţa în războiul împotriva Statelor Unite şi Israelului, în cadrul unui program susţinut de stat menit să mobilizeze populaţia pe fondul tensiunilor regionale.

Organizate luni în mai multe pieţe mari ale capitalei, ceremoniile au reunit sute de cupluri. Ele au fost retransmise de televiziunea de stat pentru a susţine moralul populaţiei, în timp ce preşedintele american Donald Trump a înmulţit ameninţările de noi lovituri împotriva Iranului, în pofida unui armistiţiu care a întrerupt bombardamentele declanşate pe 28 februarie.

Potrivit presei locale, tinerii căsătoriţi au aderat la programul numit „sacrificiu de sine” („janfada” în persană), prin care se angajează să îi rişte viaţa în timpul războiului, în special participând la lanţuri umane în faţa centralelor electrice, relatează Agerpres.

Conform autorităţilor iraniene, milioane de persoane s-au oferit ca voluntari, printre care preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, şi preşedintele Massud Pezeshkian.

Imaginile arată cupluri sosind în piaţa Imam Hossein la bordul unor jeep-uri militare echipate cu mitraliere, înainte de a se căsători într-o ceremonie prezidată de un responsabil religios.

Cadrul ceremoniilor, împodobit cu baloane, era dominat de un imens portret al ghidului suprem Mojtaba Khamenei, care nu a apărut în public de la preluarea funcţiei după moartea tatălui şi predecesorului său, Ali Khamenei, în prima zi a războiului.

„Ţara este în război, dar tinerii au, de asemenea, dreptul să se căsătorească”, a spus o tânără iraniană îmbrăcată într-un tradiţional chador alb, într-un videoclip difuzat de agenţia de presă Mehr.

Un tânăr mire în costum închis la culoare s-a bucurat că această ceremonie coincide cu aniversarea căsătoriei imamului Ali, venerat de musulmanii şiiţi, cu Fatima, fiica profetului Mahomed: „Am primit binecuvântarea lor!”.

Potrivit Mehr, 110 cupluri au participat la ceremonia organizată în Piaţa Imam Hossein, iar mulţimi de susţinători cu trandafiri în mână au asistat la eveniment. De la începutul conflictului, autorităţile iraniene organizează aproape zilnic mari adunări pro-guvernamentale pentru a evidenţia mobilizarea populară.

