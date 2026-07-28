Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”

Presa iraniană a publicat un videoclip în care se vorbește despre cea mai bună modalitate de a o viza pe Melania Trump în cadrul unui asasinat. Agenția de știri Tasnim, apropiată de Garda Revoluționară Islamică din Teheran, a publicat montajul video care începe cu un slide pe care scrie „Unde să o omorâm pe Melania?!” și care prezintă profilul primei-doamne a SUA desenat cu sânge, scrie The Times. Videoclipul continuă încurajând „luptătorii globali pentru libertate” să o asasineze și se încheie cu un avertisment adresat fiului ei: „Barron Trump, așteaptă-ne!”

Subtitrările în limba engleză din clip precizează că „documentele utilizate în acest videoclip sunt rezultatul extragerii de informații din mai multe rețele de securitate anonime și din imagini satelitare”, deși conținutul pare să fie în întregime disponibil publicului.

Printre acestea se numără atât indicativele de identificare ale Serviciului Secret ale președintelui Trump și ale soției sale, cât și diverse magazine de lux din Manhattan unde se știe că ea face cumpărături — inclusiv Bergdorf Goodman și Saks Fifth Avenue. „Obsesia Melaniei pentru modă a devenit cea mai mare slăbiciune a ei”, spune textul, oferind spectatorilor sfaturi cu privire la „semnele avansate care indică faptul că Melania va vizita aceste centre”, cum ar fi coșurile de gunoi publice dispărute de la colțurile străzilor și gurile de canalizare sudate.

Videoclipul, care pare în mare parte generat de inteligența artificială, enumeră apoi diverse metode prin care cineva ar putea să o asasineze pe Melania Trump, cum ar fi sfătuirea personalului din magazinele de lux să „otrăvească hainele” cu agentul neurotoxic VX și oferirea de „sume mari de bani” pentru a-i „ispiti” pe trei dintre stilistii ei menționați.

De asemenea, videoclipul indică locația unui spital din apropiere, sugerând că „cunoașterea personalului din aceste spitale sau angajarea la acestea îți poate oferi informații despre prezența Melaniei”.

Videoclipul apare la scurt timp după ce în jurul Teheranului au fost amplasate panouri publicitare conținând amenințări la adresa familiei prezidențiale.

Unul dintre ele prezintă imagini cu Melania Trump, Barron Trump și Ivanka Trump, fiica președintelui, cu ochii modificați astfel încât să pară închiși și cu cuvântul „UCIȘI” scris peste ei. „Hei, teroristule! Pregătește-te să mori”, se putea citi pe panou.

Un altul, însoțit de cuvintele „sânge pentru sânge”, cerea moartea lui Trump, a soției sale și a tuturor copiilor săi.

Statele Unite și Israelul au dejucat mai multe tentative ale agenților iranieni de a-l asasina pe Trump. Iranul a promis de mult timp că va riposta împotriva lui Trump pentru asasinarea lui Qasem Soleimani, un general de rang înalt din Garda Revoluționară Islamică, în primul mandat al președintelui — și pentru uciderea lui Ali Khamenei, fostul lider suprem al Iranului, în februarie.

În cea mai recentă tentativă cunoscută, Israelul a împărtășit în iulie informații secrete cu Washingtonul, indicând un nou complot iranian de asasinare a președintelui, a raportat Wall Street Journal.

Editor : B.E.