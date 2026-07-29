Iranul respinge planul Omanului pentru Strâmtoarea Ormuz, pe modelul Malacca. Ce contrapropunere face Teheranul

Iranul a propus Omanului un acord temporar de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, în cadrul căruia o direcție de trafic ar trece prin apele iraniene, iar o parte din ruta opusă ar trece, de asemenea, prin apele iraniene, a declarat, marți, ministrul adjunct de Externe Kazem Gharibabadi, la televiziunea de stat, potrivit Reuters.

Gharibabadi a declarat că Teheranul a respins propunerea omaneză de împărțire egală a rutelor de tranzit între cele două țări, spunând că un astfel de plan nu răspunde preocupărilor de securitate ale Teheranului până când nu se va realiza stabilitatea regională pe termen lung.

El a afirmat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă dacă Muscat va respinge propunerea Iranului, adăugând că Teheranul nu a recunoscut niciodată ruta sudică de-a lungul coastei Omanului.

Gharibabadi a mai spus că Teheranul a transmis clar Omanului că nu mai recunoaște Schema de Separare a Traficului (TSS), argumentând că această rută, situată aproximativ în mijlocul căii navigabile, se află în mare parte în apele omaneze și contravine nevoii Iranului de a monitoriza navele în tranzit, după ce a fost atacată de SUA și Israel la sfârșitul lunii februarie.

Sistemul de securitate transcontinentală (TSS), adoptat de Organizația Maritimă Internațională, este în prezent inutilizabil din cauza riscului de mine și a fost înlocuit cu ruta nordică a Iranului și ruta sudică a Omanului.

„Acest lucru este pentru securitatea națională și nu pentru intimidare, pentru că atunci când TSS a fost timp de 60 de ani în apele omaneze, nu am spus nimic”, a afirmat Gharibabadi.

Diplomatul iranian a avertizat, de asemenea, că Teheranul nu va permite niciunei țări terțe, chiar dacă este invitată de Oman, să demineze Strâmtoarea Ormuz.

Editor : Ș.R.