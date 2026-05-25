Iranul se reconectează la internet: președintele Pezeshkian a dat ordinul de redeschidere a accesului, după 90 de zile de izolare

Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, a emis un ordin de redeschidere a accesului la internet internaţional, a relatat luni presa de stat iraniană, citând un oficial, consemnează Reuters. Reautorizarea accesului la net vine după o întrerupere de aproape 90 de zile, pe fondul războiului cu SUA şi Israel.

Anunţul a fost făcut de şeful departamentului de relaţii publice din Ministerul Comunicaţiilor din Iran. Mecanismul privind modul şi momentul în care Iranul se va reconecta la internetul global în urma deciziei este necunoscut deocamdată, notează Agerpres.

Majoritatea iranienilor nu au putut accesa internetul mondial timp de 87 de zile, potrivit observatorului de internet NetBlocks, doar un mic număr de cetăţeni având acces la VPN-uri scumpe şi avansate capabile să ocolească restricţiile.

Autorităţile au impus iniţial o întrerupere a accesului la internet începând cu 8 ianuarie, ca răspuns la protestele antiguvernamentale la nivel naţional, conexiunile revenind treptat la normal în februarie, înainte de a fi iniţiată o nouă întrerupere a accesului, în urma începerii atacurilor americane şi israeliene împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Şi în vremuri normale în Iran, accesul la internetul global rămâne puternic restricţionat prin cenzurarea multor site-uri, în timp ce autorităţile se bazează în tot mai mare măsură pe un intranet, în special în cazul şcolilor, unde acum se învaţă online.

Editor : B.E.