Iranul afirmă că are un plan pe doi ani pentru a contracara extinderea sancțiunilor, după ce SUA au anunțat „Ziua Z economică” împotriva țării și au amenințat susținătorii acesteia. Ca răspuns la ceea ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a numit „cea mai mare ofensivă financiară din istorie”, ministrul economiei din Iran, Ali Madanizadeh, a declarat că țara sa este „pe deplin pregătită pentru sancțiunile SUA”, care vor duce la o nouă înfrângere pentru Washington, relatează BBC.

În contextul celei mai recente amenințări la adresa regimului iranian, Bessent a declarat că SUA vor întrerupe toate legăturile economice cu această țară și a adăugat că orice națiune care va avea relații financiare cu Iranul va fi izolată. Acest lucru vine în urma unor schimbări bruște de poziție și a prelungirii termenelor limită din partea Casei Albe, în cadrul eforturilor sale de a pune capăt conflictului.

La câteva ore după anunțul făcut de Bessent, Madanizadeh a declarat că Iranul „aștepta aceste planuri de mult timp”.

„Guvernul este și a fost pregătit și dispune de un plan pe doi ani pentru gestionarea acestor evenimente”, a declarat el la televiziunea de stat. „De asemenea, avem propriile noastre instrumente și știm cum să jucăm acest joc”.

El a mai spus că nici China, nici Rusia nu au „acceptat” măsurile luate de SUA și a prevăzut că și alte țări se vor opune acestora.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că sancțiunile și tacticile de presiune nu au dat rezultate și că Beijingul va face tot ce este necesar pentru a proteja interesele Chinei.

Războiul a dus la creșterea prețurilor mondiale la petrol, iar ca răspuns la cea mai recentă amenințare, Iranul a avertizat că va opri toate exporturile de petrol din regiune dacă războiul va continua. Regimul iranian a emis, de asemenea, un nou avertisment adresat navelor, interzicându-le să treacă prin Strâmtoarea Ormuz fără autorizație, potrivit Reuters.

O cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze trec de obicei prin strâmtoare, o cale navigabilă îngustă situată la sud de Iran, însă traficul a fost blocat efectiv de această țară de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la petrol la nivel mondial.

În cadrul unei conferințe de presă ținută luni dimineață, în care a prezentat pe scurt ceea ce a fost denumită „Operation Economic Outcast”, Bessent a declarat că SUA lansează un „atac economic împotriva rețelelor financiare ale Iranului din întreaga lume”.

„Iranul se află acum în fața unei alegeri foarte clare, având în față doar două căi: izolarea globală completă... sau o cale de revenire la normalitate, cu șansa de a se reintegra în economia mondială”, a afirmat el.

Secretarul Trezoreriei a afirmat că Statele Unite „nu mai gestionează amenințarea iraniană, ci o elimină”. Bessent a declarat că Departamentul Trezoreriei a identificat rețelele, intermediarii și canalele financiare utilizate de Iran pentru a eluda sancțiunile și a desfășura comerț cu petrol.

Departamentul a declarat că a emis decizii împotriva a cinci sectoare: activele digitale, tehnologia, aurul, aviația și transportul maritim. Trezoreria a impus, de asemenea, sancțiuni asupra a aproape 60 de entități, persoane fizice și nave.

Bessent a afirmat că astfel de măsuri ar „strânge lațul și ar bloca orice sursă potențială de venituri” pentru Garda Revoluționară Islamică din Iran și pentru regimul iranian în ansamblu. Într-un avertisment adresat guvernelor și entităților care acordă asistență Iranului sau desfășoară activități comerciale cu acesta, el a afirmat că acestea nu pot „pretinde că nu sunt conștiente de faptul că facilitează această activitate”.

El a refuzat să menționeze țări anume, dar a afirmat că Donald Trump îi va contacta telefonic pe liderii mondiali „cu solicitări specifice de a înceta relațiile cu regimul”. Deși a afirmat că este important să se acorde oamenilor timp pentru a înțelege noile sancțiuni, el a adăugat: „Ar trebui să știe că vom acționa foarte rapid și că suntem hotărâți”.

David Oxley, economist-șef pe probleme de climă și mărfuri la Capital Economics, a pus la îndoială eficacitatea anunțului privind sancțiunile.

„Având în vedere că blocada navală reînnoită a SUA sufocă deja exporturile de petrol ale Iranului, impactul direct al «Zilei Z economice» asupra veniturilor Iranului din sectorul energetic va fi oarecum un eșec”, a afirmat el. „Bănuim că noul pachet de măsuri va avea doar un impact direct limitat asupra fluxurilor energetice iraniene pe termen scurt”.

El a afirmat că acest lucru se datorează, în parte, faptului că aproximativ 90% din petrolul iranian este exportat către China, o țară „care nu a recunoscut sancțiunile SUA în trecut și este puțin probabil să se lase intimidată și de data aceasta”.

De-a lungul conflictului de până acum, printre amenințările anterioare s-a numărat și declarația lui Trump din luna aprilie, conform căreia „o întreagă civilizație va pieri în această seară” dacă Iranul nu va accepta un acord pentru a pune capăt războiului și a debloca Strâmtoarea Ormuz.

În cele din urmă, Statele Unite au renunțat la această poziție după ce Pakistanul, în calitate de mediator, a intervenit și a făcut apel la mai multă diplomație.

Impactul economic al războiului din Iran se resimte în SUA și în întreaga lume. Creșterea prețurilor la petrol a alimentat îngrijorările legate de costul vieții, prețurile la benzină și motorină fiind mult mai ridicate decât erau acum un an.

În SUA, prețurile la benzină au depășit 4 dolari pe galon, iar accesibilitatea se numără printre principalele preocupări ale alegătorilor americani în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Luni, un baril de țiței Brent, etalonul mondial pentru prețurile petrolului, costa 92 de dolari.

Săptămâna trecută, Bessent a anunțat că guvernul SUA va interveni pe piețele obligațiunilor și va răscumpăra o cantitate mai mare de datorii publice, în încercarea de a stimula cererea de obligațiuni și de a reduce ratele dobânzilor la împrumuturi. Însă impactul anunțului a fost de scurtă durată, costurile împrumuturilor pe termen lung revenind la nivelurile anterioare deja a doua zi.

Regimul iranian se confruntă deja cu sancțiuni economice severe din partea Statelor Unite.

Fostul președinte al SUA, Barack Obama, și mai mulți aliați ai Statelor Unite au încheiat un acord cu această țară în 2015, prin care s-au ridicat numeroase sancțiuni în schimbul angajamentului Iranului de a-și limita programul nuclear. Cu toate acestea, Trump s-a retras din acel acord în 2018, calificându-l drept „defectuos în esența sa”, și a reinstituit toate sancțiunile SUA împotriva Iranului.

Pe durata mandatului său de președinte al Statelor Unite, Joe Biden a făcut câteva încercări de a restabili acordul din perioada Obama, dar acest lucru nu s-a întâmplat. În luna aprilie a acestui an, administrația Trump a lansat o serie de sancțiuni împotriva băncilor și companiilor străine care desfășoară activități comerciale cu Teheranul, după ce a devenit evident că operațiunile sale militare nu au determinat regimul iranian să se predea.

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Editor : A.M.G.