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Iranul susține că a doborât o dronă americană MQ-9 Reaper deasupra Strâmtorii Ormuz

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U.S. MQ-9 Reaper in Okinawa, Japan
Dronă americană MQ-9 Reaper. Foto: Profimedia
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Iranul susține că a doborât o dronă de luptă americană deasupra Strâmtorii Ormuz, marți dimineață, potrivit unui raport al agenției de știri Tasnim, citat de DPA.

Drona MQ-9 Reaper a fost lovită și distrusă de un sistem nou și avansat de apărare aeriană, a relatat Tasnim.

Potrivit agenției, forțele iraniene au distrus peste 50 de drone de acest tip de la începutul războiului.

Nu a existat nicio confirmare imediată din partea Armatei americane. Astfel de afirmații nu pot fi, în general, verificate independent.

De la lansarea atacurilor asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, Statele Unite au pierdut sau au suferit daune cumulând un total de 81 de aeronave și drone, potrivit unui raport recent al Serviciului de Cercetare al Congresului SUA.

Costul înlocuirii echipamentelor pierdute a fost estimat între 1,9 și 3,3 miliarde de dolari.

Editor : Ș.R.

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