Iranul s-a declarat dispus să deschidă Strâmtoarea Ormuz, însă cu anumite condiții, conform unui comunicat parafat de Mojtaba Khamenei și distribuit de agenția de presă iraniană Tasnim, asociată cu Gărzile Revoluționare Islamice.

Conform comunicatului care-l citează pe noul lider suprem al Iranului, Teheranul trebuie să-și mențină capacitatea de a închide și deschide Strâmtoarea Ormuz în orice moment.

Printre condițiile preliminare menționate se numără ridicarea sancțiunilor occidentale impuse Iranului, închiderea bazelor americane din Orientul Mijlociu, returnarea activelor înghețate și dezvoltarea comerțului în regiune în afara dolarului.

Informația vine în contextul în care președintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra Chinei şi NATO pentru a ajuta la deblocarea Strâmtorii Ormuz, prin care trece o cincime din producţia mondială de ţiţei şi gaze.

Totodată, ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a afirmat că Strâmtoarea Ormuz este „închisă pentru dușmanii noștri”.

„După 15 zile de război, au apelat la alții pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, apelând la cei pe care îi considerau dușmani până ieri”, a declarat Araghchi.

„Ei cer altor țări să vină și să îi ajute, astfel încât strâmtoarea să rămână deschisă. Din perspectiva noastră, strâmtoarea este deschisă, dar este închisă pentru dușmanii noștri, închisă pentru cei care au comis această agresiune lașă împotriva noastră și pentru aliații lor”.

Acesta a adăugat că atacurile SUA-Israel au declanșat „un război pe care inamicul l-a început cerând capitularea necondiționată”.

Editor : A.M.G.