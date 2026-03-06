Live TV

Iranul susține că Rusia și China îl sprijină „politic și în alte moduri” în războiul cu SUA și Israelul

Data publicării:
Abbas Araghchi
Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe. Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat într-un interviu acordat postului american NBC că Rusia și China sprijină Republica Islamică „politic și în alte moduri”, fără a oferi detalii, în contextul atacurilor lansate recent de Statele Unite și Israel.

Când a fost întrebat dacă Teheranul a primit ajutor militar din partea Moscovei şi a Beijingului de la începutul atacurilor americane şi israeliene acum aproape o săptămână, Araghchi a spus doar că acesta „a fost întotdeauna furnizat”, dar a refuzat să ofere orice fel de detalii despre cooperarea cu alte ţări „în plin război”.

Jurnalistul american a insistat, întrebându-l pe şeful diplomaţiei iraniene dacă a existat vreo asistenţă militară din partea Rusiei de la începutul atacurilor americane şi israeliene. „Ştiţi, am lucrat împreună în trecut şi acest lucru a continuat şi va continua, cred”, a răspuns Araghchi, citat de portalul pro-Kremlin Lenta.ru.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Rusia nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. Războiul din Iran nu este războiul Rusiei, iar Moscova trebuie să-şi urmărească interesele proprii „oricât de cinic ar părea aceasta”, a afirmat Peskov.

Diplomaţia rusă a cerut anterior încetarea războiului din Iran şi a purtat discuţii cu majoritatea puterilor din Golful Persic, în timp ce Ministerul rus de Externe le-a criticat pentru că nu au condamnat de la început atacurile SUA şi ale Israelului asupra Republicii islamice.

La rândul său, guvernul chinez şi-a reiterat îngrijorarea cu privire la deteriorarea situaţiei şi a îndemnat părţile să evite o escaladare suplimentară, anunţând în acelaşi timp trimiterea unui emisar special în zonă pentru a media conflictul.

China „se opune ferm oricărei acţiuni care încalcă suveranitatea, securitatea şi integritatea teritorială a altor ţări”, a declarat anterior purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, subliniind că Beijingul cere părţilor implicate „să evite agravarea tensiunilor şi a conflictului”.

China, principalul partener comercial al Teheranului şi cel mai mare cumpărător de petrol iranian, a condamnat moartea ayatollahului Ali Khamenei şi încălcarea suveranităţii Iranului.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
BUCURESTI - EVENIMENT - SOLIDARIZARE CU FEMEILE DIN IRAN - 1 OCT
3
Medic iranian stabilit în România: „Mojtaba Khamenei este mai fanatic decât tatăl său”...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru securizarea...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
5
Rachetă iraniană, neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia. Oficial din Ankara...
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Digi Sport
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
RFK Jr interview on the Theo Von podcast reveals he's not 'scared of a germ' as he used to 'snort cocaine off toilet seats' ·
Robert F. Kennedy Jr. a promis să restabilească încrederea în sănătatea publică. Un sondaj arată că nu reușește
iran - distrugeri
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Israelul anunță o nouă fază, Trump spune că rachetele iraniene au fost în mare parte distruse
epstein trump 2
Documente FBI din cazul Epstein: O femeie susține că Donald Trump a agresat-o sexual când era minoră
nava iraniana vazuta din aer
SUA au lovit o navă iraniană purtătoare de drone, de „dimensiunea unui portavion din Al Doilea Război Mondial”
vas iran scufundat iris dena
Sri Lanka anunță că a luat controlul unei nave militare iraniene, de teama unui nou atac american
Recomandările redacţiei
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene...
portul constanta profimedia
Stenograme: Mita din Portul Constanța era negociată prin mesaje de...
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Anchetă DNA în Portul Contanța. Doi foști șefi, prinși în...
gaze aragaz
Plafonarea gazelor până în 2027. Avertismentul unui expert...
Ultimele știri
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Patru bărbați au fost arestați în Londra pentru suspiciunea de spionaj în favoarea Iranului
O țară NATO anunță că va accepta prezența armelor nucleare pe teritoriul său, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se știe despre Jazmin, fiica cea mare a prințului Albert de Monaco: „Nu mă ascund!” Tatăl ei a...
Cancan
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Fanatik.ro
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Dinamo, club interzis unui patron care să controleze tot: “Chiar dacă 300.000 de fani îşi doresc un Gigi...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Cât costă un an de vechime în 2026. Noua formulă de calcul
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii