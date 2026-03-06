Iranul susține că Rusia și China îl sprijină „politic și în alte moduri” în războiul cu SUA și Israelul

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat într-un interviu acordat postului american NBC că Rusia și China sprijină Republica Islamică „politic și în alte moduri”, fără a oferi detalii, în contextul atacurilor lansate recent de Statele Unite și Israel.

Când a fost întrebat dacă Teheranul a primit ajutor militar din partea Moscovei şi a Beijingului de la începutul atacurilor americane şi israeliene acum aproape o săptămână, Araghchi a spus doar că acesta „a fost întotdeauna furnizat”, dar a refuzat să ofere orice fel de detalii despre cooperarea cu alte ţări „în plin război”.

Jurnalistul american a insistat, întrebându-l pe şeful diplomaţiei iraniene dacă a existat vreo asistenţă militară din partea Rusiei de la începutul atacurilor americane şi israeliene. „Ştiţi, am lucrat împreună în trecut şi acest lucru a continuat şi va continua, cred”, a răspuns Araghchi, citat de portalul pro-Kremlin Lenta.ru.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Rusia nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. Războiul din Iran nu este războiul Rusiei, iar Moscova trebuie să-şi urmărească interesele proprii „oricât de cinic ar părea aceasta”, a afirmat Peskov.

Diplomaţia rusă a cerut anterior încetarea războiului din Iran şi a purtat discuţii cu majoritatea puterilor din Golful Persic, în timp ce Ministerul rus de Externe le-a criticat pentru că nu au condamnat de la început atacurile SUA şi ale Israelului asupra Republicii islamice.

La rândul său, guvernul chinez şi-a reiterat îngrijorarea cu privire la deteriorarea situaţiei şi a îndemnat părţile să evite o escaladare suplimentară, anunţând în acelaşi timp trimiterea unui emisar special în zonă pentru a media conflictul.

China „se opune ferm oricărei acţiuni care încalcă suveranitatea, securitatea şi integritatea teritorială a altor ţări”, a declarat anterior purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, subliniind că Beijingul cere părţilor implicate „să evite agravarea tensiunilor şi a conflictului”.

China, principalul partener comercial al Teheranului şi cel mai mare cumpărător de petrol iranian, a condamnat moartea ayatollahului Ali Khamenei şi încălcarea suveranităţii Iranului.

