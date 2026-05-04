Iranul va considera orice „interferenţă americană” în Ormuz drept o încălcare a armistiţiului, avertizează un oficial de la Teheran

Un oficial iranian cu rang înalt a avertizat luni că Teheranul va considera orice „interferenţă americană” în strâmtoarea Ormuz drept o încălcare a armistiţiului în vigoare după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat o operaţiune pentru a escorta navele blocate în Golf, relatează AFP, citată de Agerpres.

Orice interferenţă americană în noul regim maritim al strâmtorii Ormuz va fi considerată o încălcare a armistiţiului”, a declarat pe X Ebrahim Azizi, preşedintele comisiei parlamentare pentru securitatea naţională.

Donald Trump a anunţat duminică pe platforma sa Truth Social că Marina americană va începe de luni să escorteze navele blocate ale ţărilor terţe prin strâmtoarea Ormuz.

„Am informat aceste ţări că le vom ghida navele în siguranţă prin aceste căi navigabile”, a scris preşedintele Statelor Unite, făcând referire la ambarcaţiuni aparţinând unor ţări „care nu sunt implicate” în conflictul actual cu Iranul.

„Acest proces, Project Freedom (n.r. Proiectul Libertate), va începe luni dimineaţă, ora Orientului Mijlociu”, a adăugat Donald Trump.

