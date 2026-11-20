Este de așteptat ca islamul să depășească creștinismul ca cea mai mare religie a lumii până la mijlocul următorului deceniu, pentru că rata natalității în rândul musulmanilor depășește numărul de copii născuți de femei de orice altă credință, a estimat, miercuri, Centrul de Cercetare Pew, citat de Reuters.

Cauza principală a schimbării

Deși creștinismul a fost clasat drept cea mai mare religie a umanității timp de secole, populația musulmană globală a crescut mult mai rapid și se preconizează că va ajunge la 2,57 miliarde până în 2035, comparativ cu o cifră estimată de 2,52 miliarde de creștini în acel an, conform studiului Pew.

Dacă tendințele recente se mențin, musulmanii îi vor depăși numeric pe creștini cu 3,6 miliarde la 3 miliarde, la nivel mondial, până în 2070, iar islamul va reprezenta, de asemenea, cea mai mare parte a populației globale - 37%, în creștere față de 26% în 2020, potrivit Pew. Între timp, se așteaptă ca creștinismul să se mențină constant la aproximativ 29%, clasându-se pe locul 2 în proporția globală.

Studiul atribuie această schimbare în principal ratelor de fertilitate mai mari din lumea islamică, cu o medie de 3,1 copii pentru fiecare femeie musulmană, comparativ cu 2,5 copii pentru fiecare femeie creștină în perioada 2020-2025.

În toate celelalte categorii religioase combinate, rata natalității în acea perioadă a fost în medie de 1,6 copii per femeie, sub rata minimă de 2,1 considerată necesară pentru ca o generație să se înlocuiască.

Deși creșterea naturală a populației - numărul nașterilor depășește decesele - rămâne cel mai important factor în schimbarea demografiei musulmane și creștine, schimbarea religiei va juca, de asemenea, un rol, a declarat Pew, un think tank cu sediul la Washington.

Schimbarea credințelor

Pe baza tendințelor anterioare, potrivit Pew, atât islamul, cât și creștinismul vor pierde mai mulți adepți decât câștigă din cauza schimbării, dar se așteaptă ca musulmanii să piardă mult mai puțini - 8 milioane între 2020 și 2070, comparativ cu 105 milioane pentru creștini.

Se preconizează că populația totală a lumii va crește cu 29% între 2020 și 2070, islamul și creștinismul fiind singurele două grupuri religioase care se preconizează că vor ține pasul cu sau vor depăși această rată de creștere, crescând cu 80%, respectiv 30%.

Hindușii sunt în creștere ca număr absolut, dar se așteaptă să scadă ușor ca pondere din populația lumii (13,6% în 2070), evreii fiind proiectați să urmeze un model similar (0,17% în 2070). Între timp, se preconizează că budiștii vor scădea ca număr și ca procent din populația globală (2,5% în 2070).

Credințele mai mici și necredincioșii

Toate celelalte religii la un loc - inclusiv baha'i, daoiști, jainiști, sikhi și adepții diferitelor religii populare - se așteaptă să înregistreze o creștere modestă a numărului, în timp ce numărul acestora va scădea sub 2% din întreaga umanitate până în 2070, potrivit Pew.

Mai mult, se așteaptă ca persoanele fără afiliere religioasă, o categorie care îi include pe cei care se identifică drept atei sau agnostici, să scadă brusc ca proporție la nivelul întregului glob, de la 24% în 2020 la 17% în 2070, conform studiului.

Distribuția geografică între religii se schimbă, de asemenea, dramatic.

De exemplu, până în 2070, creștinismul va fi cea mai mare religie din Statele Unite, dar nu și credința majoritară, iar Republica Democrată Congo va depăși SUA ca țara cu cea mai mare concentrație de creștini.

Numărul persoanelor neafiliate religiosului va crește în majoritatea țărilor în următoarele decenii, dar aceste creșteri vor fi complet depășite de prognoza de scădere a populației pentru China, unde locuiesc în prezent majoritatea necredincioșilor din lume.

Editor : Ș.R.