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Islanda la răscruce: rezultat preliminar strâns al referendumului pentru reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

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Iceland EU Election
Afiș în Primăria Reykjavik cu informații despre votul la referendumul privind reluarea negocierilor de aderare la UE. Foto: Profimedia
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O majoritate restrânsă a alegătorilor islandezi susţine reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE), potrivit rezultatelor preliminare ale referendumului pe această temă, anunţate duminică de postul public de radiodifuziune RUV, citat de Reuters.

Aproximativ 51,2% dintre alegători au susţinut propunerea guvernului de a relua negocierile, în timp ce 48,8% au votat împotrivă, a relatat RUV în urma numărării a 87.000 de voturi.

Nu au fost disponibile informaţii privind prezenţa la vot, deşi în Islanda există 270.000 de alegători înscrişi pe liste.

O victorie a taberei Da” ar fi salutată la Bruxelles; unii oficiali consideră Islanda un candidat cu risc scăzut şi apreciază poziţia geografică a insulei, mai ales în contextul în care problema securităţii în zona arctică capătă o importanţă tot mai mare.

Alegătorii cu drept de vot din Islanda au fost chemaţi, sâmbătă, la urne pentru a decide dacă ţara lor se va apropia sau se va îndepărta de Uniunea Europeană, într-un moment geopolitic dificil, în care văd cum teritoriul insulei vecine Groenlanda este râvnit de Donald Trump.

„Ar trebui Islanda să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană?” Aceasta este întrebarea care le-a fost adresată celor 270.000 de islandezi cu drept de vot.

Rezultatele referendumului vor determina dacă insula cu 400.000 de locuitori ar trebui să reia negocierile de aderare la blocul celor 27 de state membre, întrerupte în urmă cu 13 ani, sau să pună această idee pe plan secund pentru viitorul previzibil.

Editor : Ș.R.

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