Live TV

Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane

Data publicării:
Bibas Family Funeral - Tel Aviv
Mii de israelieni la înmormântarea din luna februarie a familiei Bibas, răpită dintr-un kibuț pe 7 octombrie. Foto: Profimedia

Israelienii se adună, marți, în toată țara, pentru a comemora doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, în care teroriștii conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici în timpul unui asalt asupra sudului Israelului, potrivit The Guardian.

Comemorări neoficiale vor avea loc în micile kibuțuri din sudul Israelului ai căror membri au fost uciși sau răpiți, iar la Tel Aviv va avea loc un miting de amploare pentru a cere eliberarea ostaticilor rămași din captivitatea Hamas în Gaza.

Ceremonia națională oficială de comemorare va avea loc pe 16 octombrie în cimitirul național al Israelului de pe Muntele Herzl, după sărbătoarea evreiască Simchat Tora.

Amintirea traumei colective a atacului de acum doi ani – cel mai sângeros atac din istoria Israelului – încă se profilează pregnant în toată țara. Chipurile ostaticilor încă ținuți în Gaza sunt lipite pe panouri din stațiile de autobuz din toată țara, iar casele care au fost incendiate de militanți în timp ce aceștia se năpusteau în kibuțuri stau carbonizate și abandonate.

Sute de supraviețuitori ai atacului de la festivalul de muzică Nova au participat duminică la o ceremonie memorială alături de foști ostatici și familiile victimelor.

„Acest înger ar fi împlinit 27 de ani astăzi. Trăiesc amintirea ca și cum ar fi fost acum o oră”, a spus Ofir Dor, al cărui fiu, Idan Dor, a fost ucis la festival, în timp ce stătea sub un memorial pe care erau afișate chipurile victimelor.

Comemorarea a fost umbrită de speranțele că războiul din Gaza s-ar putea încheia în sfârșit. Negociatorii Hamas și Israel s-au reunit luni în Egipt, unde au început discuții indirecte pentru a stabili detaliile eliberării tuturor ostaticilor ținuți în Gaza și returnării a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni, precum și retragerea inițială a trupelor israeliene din Gaza.

Această rundă de negocieri, deși încă departe de un acord, a generat mai mult entuziasm decât orice eforturi de pace de la ultima încetare a focului la mijlocul lunii martie.

Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunțe eliberarea ostaticilor „în următoarele zile”, în timp ce Donald Trump a amenințat Hamas cu „distrugerea totală” dacă acordul nu se concretizează.

Unele evenimente comemorative au fost transformate în mitinguri pentru a cere guvernului să ajungă la un acord pentru a-i aduce acasă pe ostatici și a pune capăt războiului. La un miting în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, sâmbătă seara, familiile i-au cerut lui Netanyahu să fie de acord cu planul lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza.

În Gaza, palestinienii așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă se materializează un armistițiu. În ciuda cerințelor lui Trump ca Israelul să înceteze bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, în așteptarea eliberării ostaticilor, atacurile au continuat. Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că cel puțin 19 persoane au fost ucise de Israel în ultimele 24 de ore, inclusiv două persoane care solicitau ajutor.

Marți se împlinesc doi ani și de când a început campania militară a Israelului în Fâșia Gaza, care a adus distrugeri materiale și umane locuitorilor de acolo.

Peste 67.000 de palestinieni au fost uciși și aproximativ 170.000 au fost răniți de Israel în Gaza, potrivit ministerului Sănătății din enclavă. Cel puțin 460 de persoane au murit din cauza foametei în Gaza, iar autoritatea principală mondială în materie de crize alimentare a declarat că o foamete se desfășoară în anumite părți ale fâșiei - un rezultat a ceea ce majoritatea agențiilor umanitare numesc o blocadă israeliană asupra Gazei. Israelul a negat afirmația.

O comisie de anchetă a ONU, mai multe grupuri pentru drepturile omului și cea mai importantă asociație mondială a specialiștilor în genocid au declarat că Israelul a comis genocid în Gaza în ultimii doi ani. Israelul a negat acuzația și a declarat că acțiunile sale constituie autoapărare.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
2
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin...
peisaj de toamnă în parc
Cât vor mai dura frigul și ploile în țară. Prognoza meteo actualizată...
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe...
INUNDATII CONSTANTA, ploi
Măsuri de urgență în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au...
Ultimele știri
Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento. Trei persoane sunt în stare critică
Țările baltice și Polonia, reacții dure după ce Angela Merkel a sugerat că sunt parțial responsabile pentru războiul din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fasia gaza
„Atmosferă pozitivă” la negocierile dintre Hamas și mediatori, care continuă marți la Sharm El-Sheikh
Forum of the Families of Hostages and Missing Persons
Forumul familiilor ostaticilor din Israel cere ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
benjamin netanyahu face declaratii
„Europa s-a prăbușit în fața terorismului palestinian”: Netanyahu atacă dur Uniunea Europeană și o numește „irelevantă”
greta
Greta Thunberg și peste 170 de activiști, numiți de Israel „provocatori”, au fost deportați în Grecia și Slovacia
luptatori hamas pe strada
Hamas anunță că vrea un acord cu Israelul și că e gata să înceapă „imediat” schimbul de prizonieri
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
„The Simpsons Movie” revine cu o continuare după două decenii. Data de lansare, stabilită
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ben Stiller, noi declarații despre separarea de soția sa, după aproape 20 de ani de căsnicie: „M-am simțit...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos