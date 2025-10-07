Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane

Israelienii se adună, marți, în toată țara, pentru a comemora doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, în care teroriștii conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici în timpul unui asalt asupra sudului Israelului, potrivit The Guardian.

Comemorări neoficiale vor avea loc în micile kibuțuri din sudul Israelului ai căror membri au fost uciși sau răpiți, iar la Tel Aviv va avea loc un miting de amploare pentru a cere eliberarea ostaticilor rămași din captivitatea Hamas în Gaza.

Ceremonia națională oficială de comemorare va avea loc pe 16 octombrie în cimitirul național al Israelului de pe Muntele Herzl, după sărbătoarea evreiască Simchat Tora.

Amintirea traumei colective a atacului de acum doi ani – cel mai sângeros atac din istoria Israelului – încă se profilează pregnant în toată țara. Chipurile ostaticilor încă ținuți în Gaza sunt lipite pe panouri din stațiile de autobuz din toată țara, iar casele care au fost incendiate de militanți în timp ce aceștia se năpusteau în kibuțuri stau carbonizate și abandonate.

Sute de supraviețuitori ai atacului de la festivalul de muzică Nova au participat duminică la o ceremonie memorială alături de foști ostatici și familiile victimelor.

„Acest înger ar fi împlinit 27 de ani astăzi. Trăiesc amintirea ca și cum ar fi fost acum o oră”, a spus Ofir Dor, al cărui fiu, Idan Dor, a fost ucis la festival, în timp ce stătea sub un memorial pe care erau afișate chipurile victimelor.

Comemorarea a fost umbrită de speranțele că războiul din Gaza s-ar putea încheia în sfârșit. Negociatorii Hamas și Israel s-au reunit luni în Egipt, unde au început discuții indirecte pentru a stabili detaliile eliberării tuturor ostaticilor ținuți în Gaza și returnării a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni, precum și retragerea inițială a trupelor israeliene din Gaza.

Această rundă de negocieri, deși încă departe de un acord, a generat mai mult entuziasm decât orice eforturi de pace de la ultima încetare a focului la mijlocul lunii martie.

Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunțe eliberarea ostaticilor „în următoarele zile”, în timp ce Donald Trump a amenințat Hamas cu „distrugerea totală” dacă acordul nu se concretizează.

Unele evenimente comemorative au fost transformate în mitinguri pentru a cere guvernului să ajungă la un acord pentru a-i aduce acasă pe ostatici și a pune capăt războiului. La un miting în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, sâmbătă seara, familiile i-au cerut lui Netanyahu să fie de acord cu planul lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza.

În Gaza, palestinienii așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă se materializează un armistițiu. În ciuda cerințelor lui Trump ca Israelul să înceteze bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, în așteptarea eliberării ostaticilor, atacurile au continuat. Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că cel puțin 19 persoane au fost ucise de Israel în ultimele 24 de ore, inclusiv două persoane care solicitau ajutor.

Marți se împlinesc doi ani și de când a început campania militară a Israelului în Fâșia Gaza, care a adus distrugeri materiale și umane locuitorilor de acolo.

Peste 67.000 de palestinieni au fost uciși și aproximativ 170.000 au fost răniți de Israel în Gaza, potrivit ministerului Sănătății din enclavă. Cel puțin 460 de persoane au murit din cauza foametei în Gaza, iar autoritatea principală mondială în materie de crize alimentare a declarat că o foamete se desfășoară în anumite părți ale fâșiei - un rezultat a ceea ce majoritatea agențiilor umanitare numesc o blocadă israeliană asupra Gazei. Israelul a negat afirmația.

O comisie de anchetă a ONU, mai multe grupuri pentru drepturile omului și cea mai importantă asociație mondială a specialiștilor în genocid au declarat că Israelul a comis genocid în Gaza în ultimii doi ani. Israelul a negat acuzația și a declarat că acțiunile sale constituie autoapărare.

