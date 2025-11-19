Israelul a atacat o tabără de refugiați palestinieni din Liban: peste 10 oameni au murit

Un atac aerian israelian asupra unei tabere de refugiați palestinieni din Liban a ucis marți 13 persoane și a rănit alte câteva, au declarat oficiali guvernamentali, relatează Euronews.

O dronă a lovit o mașină parcată la moscheea din tabăra de refugiați Ein el-Hilweh, situată la periferia orașului Sidon, în nordul Libanului, a raportat presa de stat.

Armata israeliană a declarat că a vizat un complex de antrenament al Hamas din zonă, care era folosit pentru pregătirea unui atac împotriva Israelului și a armatei sale, afirmație pe care Hamas o neagă, calificând-o drept „invenție și minciună”.

Hamas a condamnat atacul și a declarat că acesta a lovit un teren de sport, și nu un complex de antrenament.

Ca răspuns la războiul Israelului împotriva Gazei, declanșat de un atac lansat de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, Hezbollah a început să lanseze rachete către pozițiile israeliene de-a lungul frontierei. Israelul a răspuns cu bombardamente și atacuri aeriene în Liban.

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, după aproape două luni de lupte intense, a intrat în vigoare un acord de încetare a focului negociat de SUA. Acordul prevedea ca Hezbollah să înceteze imediat ostilitățile în sudul Libanului, iar Israelul să se retragă complet din Liban.

Cu toate acestea, Israelul ocupă în prezent cinci poziții în Liban și a continuat să efectueze atacuri aeriene aproape zilnice, susținând că Hezbollah încearcă să-și refacă capacitățile.

Deși Hezbollah a fost semnificativ slăbit în ultimul an, grupul rămâne înarmat. Liderul grupului, Naim Qassem, a declarat anterior că Hezbollah nu va depune armele dacă Israelul va continua atacurile. Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, peste 270 de oameni au fost uciși și aproximativ 850 răniți în urma acțiunilor militare israeliene de la încetarea focului.

Editor : A.M.G.