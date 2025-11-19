Live TV

Israelul a atacat o tabără de refugiați palestinieni din Liban: peste 10 oameni au murit

Data publicării:
atac israel-liban
O dronă a lovit o mașină parcată la moscheea din tabăra de refugiați. Foto: Profimedia

Un atac aerian israelian asupra unei tabere de refugiați palestinieni din Liban a ucis marți 13 persoane și a rănit alte câteva, au declarat oficiali guvernamentali, relatează Euronews.

O dronă a lovit o mașină parcată la moscheea din tabăra de refugiați Ein el-Hilweh, situată la periferia orașului Sidon, în nordul Libanului, a raportat presa de stat.

Armata israeliană a declarat că a vizat un complex de antrenament al Hamas din zonă, care era folosit pentru pregătirea unui atac împotriva Israelului și a armatei sale, afirmație pe care Hamas o neagă, calificând-o drept „invenție și minciună”.

Hamas a condamnat atacul și a declarat că acesta a lovit un teren de sport, și nu un complex de antrenament.

Ca răspuns la războiul Israelului împotriva Gazei, declanșat de un atac lansat de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, Hezbollah a început să lanseze rachete către pozițiile israeliene de-a lungul frontierei. Israelul a răspuns cu bombardamente și atacuri aeriene în Liban.

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, după aproape două luni de lupte intense, a intrat în vigoare un acord de încetare a focului negociat de SUA. Acordul prevedea ca Hezbollah să înceteze imediat ostilitățile în sudul Libanului, iar Israelul să se retragă complet din Liban.

Cu toate acestea, Israelul ocupă în prezent cinci poziții în Liban și a continuat să efectueze atacuri aeriene aproape zilnice, susținând că Hezbollah încearcă să-și refacă capacitățile.

Deși Hezbollah a fost semnificativ slăbit în ultimul an, grupul rămâne înarmat. Liderul grupului, Naim Qassem, a declarat anterior că Hezbollah nu va depune armele dacă Israelul va continua atacurile. Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, peste 270 de oameni au fost uciși și aproximativ 850 răniți în urma acțiunilor militare israeliene de la încetarea focului.

Citește și:

Libanul depune plângere la ONU: acuză Israelul că a construit un zid care încalcă Linia Albastră. Reacția armatei israeliene

Ca să scape de urmărirea israelienilor, comandanții Hezbollah recurg la operații estetice

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Digi Sport
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
photo-collage.png - 2025-11-19T103519.351
Întâlniri secrete între Rusia și Iran privind tehnologii cu potențial...
sigla pnl
Proiect: Mai mulți aleși PNL cer limitarea accesului la anumite...
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din...
Ultimele știri
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 10 morți. Rusia a atacat cu sute de drone și rachete, anunță Volodimir Zelenski
Țările calificate la Campionatul Mondial din 2026. Care este cea mai mică națională care va merge la turneul final
Robert Fico s-a întâlnit cu Mark Rutte la Bratislava. Ce i-a cerut premierul slovac șefului NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
d trump
Delegație a Pentagonului, trimisă în Ucraina pentru relansarea negocierilor de pace cu Rusia
Eurofighter Typhoon
O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane militare au fost ridicate. Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta
palestinieni ajunși în mod misterios în Africa de Sud cu avionul din Israel
Misterul sutelor de palestinieni care au vrut să scape din Gaza și au ajuns surprinzător în Africa de Sud. „Nici nu știam unde mergem”
cartier rezidential distrus-gaza
Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU
Olanda armată
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Singurul lucru care l-a surprins pe Șumudică după România – San Marino. „Eu nu înțeleg. E de divizia B”
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât va dura valul de frig și de ninsori. Vești bune de la ANM, de când revin temperaturile de peste 20 de...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Dua Lipa și-a arătat picioarele "kilometrice" și pofta de viață, într-un dans energic. Rochia mini și...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”