qatar
Acesta ar fi primul atac al Israelului desfășurat pe teritoriul Qatarului. Sursa foto: X
Qatar: „O încălcare flagrantă a dreptului internațional" Biroul lui Netanyahu transmite că a fost o „operațiune a Israelului" Surse: Donald Trump ar fi aprobat atacul Israelului Ministru israelian: lovitura a fost „decizia corectă" Qatar acuză Israelul de un atac „laș"

Israelul a desfășurat un atac aerian în capitala Qatarului, Doha, potrivit televiziunii al-Jazeera, care citează o sursă din cadrul Hamas, după ce în oraș s-a auzit o explozie. Armata israeliană a confirmat că a vizat liderii organizației palestiniene, iar biroul premierului Netanyahu a transmis că loviturile au fost o „operațiune independentă a Israelului”.

Qatar: „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”

ACTUALIZARE 17,42 Qatarul condamnă „atacul criminal și laș” de la Doha, pe care îl consideră o încălcare a dreptului internațional. Dr. Majed Al Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, a transmis pe X un comunicat ca reacție la atacul israelian de la Doha. Iată declarația integrală a purtătorului de cuvânt:

„Statul Qatar condamnă cu fermitate atacul laș al Israelului, care a vizat clădiri rezidențiale în care locuiau mai mulți membri ai Biroului Politic al Hamas, în capitala qatareză, Doha. Acest asalt criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale și reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și siguranței cetățenilor qatarezi și a rezidenților din Qatar. Ministerul subliniază că forțele de securitate, apărarea civilă și autoritățile competente au intervenit imediat pentru a gestiona incidentul, a limita repercusiunile și a asigura siguranța locuitorilor și a zonelor învecinate. Deși Statul Qatar condamnă cu fermitate acest atac, confirmă totodată că nu va tolera acest comportament iresponsabil al Israelului, perturbarea constantă a securității regionale și niciun act care vizează securitatea și suveranitatea sa. Investigațiile sunt în desfășurare la cel mai înalt nivel, iar detalii suplimentare vor fi comunicate de îndată ce vor fi disponibile.”

Qatarul, alături de Egipt și SUA, mediază negocierile dintre Hamas și Israel, iar acest atac riscă să submineze și mai mult discuțiile deja fragile, notează The Guardian.

Biroul lui Netanyahu transmite că a fost o „operațiune a Israelului”

ACTUALIZARE 17,26 Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu afirmă că „acțiunea de astăzi împotriva liderilor de rang înalt ai Hamas a fost o operațiune în întregime independentă a Israelului”.

„Israelul a inițiat-o, Israelul a desfășurat-o și Israelul își asumă întreaga responsabilitate”, se arată în declarația citată de BBC.

Surse: Donald Trump ar fi aprobat atacul Israelului

ACTUALIZARE 17,20 Qatarul a confirmat atacul şi a afirmat că „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”, scrie The Times of Israel, care îl citează pe purtătorul de cuvânt al Ministerului qatarez de Externe, Majed Al Ansari. El a afirmat că „atacul criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor şi normelor internaţionale şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii şi siguranţei cetăţenilor qatarezi şi a rezidenţilor din Qatar”.

Ansari a adaugat că Qatarul „nu va tolera acest comportament imprudent al Israelului şi perturbarea continuă a securităţii regionale, nici vreun act care vizează securitatea şi suveranitatea sa”. Qatarul investighează „la cel mai înalt nivel”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Televiziunea Canal 12 din Israel, citând un oficial israelian, susţine că preşedintele american Donald Trump a dat undă verde pentru un atac asupra conducerii Hamas în Qatar, potrivit Reuters, care precizează că nu a putut confirma încă această informaţie.

Ministru israelian: lovitura a fost „decizia corectă”

ACTUALIZARE 17,14 Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, reprezentant al aripii de extremă dreapta, a declarat că atacul de astăzi asupra Doha arată că „teroriștii nu au și nu vor avea imunitate nicăieri în lume”, potrivit BBC. El a numit lovitura „decizia corectă” și a spus că a avut „o execuție perfectă” din partea armatei israeliene și a serviciilor de contrainformații.

Ambasada SUA din Qatar le cere cetățenilor să se adăpostească

Ambasada SUA din Qatar a emis un „ordin de adăpostire la fața locului” pentru personalul său. Cetățenii americani sunt îndemnați să rămână acolo unde se află și să urmărească canalele de social media ale ambasadei pentru actualizări, în urma informațiilor privind atacul.

Iranul condamnă atacul israelian asupra Qatarului

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat la televiziunea de stat că acțiunea reprezintă „o încălcare flagrantă a dreptului internațional” și „o atingere adusă suveranității naționale a Qatarului și a negociatorilor palestinieni”. Aceasta trebuie să fie „un avertisment serios pentru regiune și pentru comunitatea internațională”, a adăugat oficialul iranian. Iran și Israel se află într-un armistițiu din luna iunie.

Știre inițială

Liderii Hamas folosesc de ani de zile Doha drept centru de comandă în afara Fâșiei Gaza însă acesta ar fi primul atac al Israelului desfășurat pe teritoriul Qatarului.

Imediat după explozie, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis că, împreună cu agenția de securitate Shin Bet, au lovit „conducerea de rang înalt” a Hamas într-o „operațiune precisă”. Comunicatul nu a indicat locația exactă a atacului, dar a sugerat că acesta a avut loc în afara Gazei.

„De ani de zile, acești lideri Hamas coordonează operațiunile organizației, sunt direct responsabili pentru masacrul din 7 octombrie și conduc războiul împotriva Statului Israel”, se arată în mesajul armatei israeliene.

Potrivit televiziunii al-Jazeera, care citează o sursă din cadrul Hamas, ţinta atacului au fost negociatorii din partea acestei grupări care luau parte la tratativele indirecte cu Israelul pentru o încetare a focului în Fâşia Gaza, relatează Agerpres.

"A fost atacată delegaţia de negociatori ai Hamas în timpul întâlnirii acesteia la Doha. Reuniunea a fost atacată în timp ce se discuta propunerea preşedintelui american Donald Trump pentru o încetare a focului" în Fâşia Gaza, a indicat sursa citată.

Qatar acuză Israelul de un atac „laș”

Qatarul, ţară care mediază între Israel şi Hamas, a confirmat între timp că loviturile israeliene au ţintit domicilii ale liderilor Hamas şi a denunţat un atac "laş", acuzând Israelul de încălcarea dreptului internaţional.

Mai mulţi lideri ai Hamas îşi au reşedinţa la Doha. Coloane de fum au fost văzute la locul exploziilor, zone izolate acum de poliţie. Potrivit presei israeliene, unul dintre responsabilii Hamas vizaţi de acest atac este Khalil al-Hayya, negociatorul-şef al grupării palestiniene Hamas.

