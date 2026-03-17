Israelul a „câștigat” războiul cu Iranul, susține ministrul de Externe al țării: „Vom continua până când misiunea va fi îndeplinită”

Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Imagine cu caracter ilustrativ. Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a declarat marți că țara sa a câștigat, de fapt, războiul cu Iranul, dar nu a dat niciun indiciu cu privire la momentul în care conflictul s-ar putea încheia, afirmând doar că operațiunea va continua până la îndeplinirea obiectivelor sale, relatează Reuters.

În cadrul unei conferințe de presă, Saar a afirmat că Israelul urmărește eliminarea „amenințărilor existențiale”, dar nu a precizat cum va stabili guvernul momentul în care aceste obiective vor fi atinse.

„Trebuie să avem răbdare”, a spus el, în cea de-a 18-a zi a unui război care a provocat moartea a peste 2.000 de persoane, majoritatea în Iran și Liban, dar și în Israel, Irak și în întreaga regiune a Golfului.

Saar și alți oficiali israelieni au declarat că scopul este de a slăbi semnificativ capacitatea Iranului de a lansa atacuri împotriva Israelului pe termen lung, creând în același timp condiții în interiorul Iranului care ar putea, în cele din urmă, să le permită iranienilor să-și răstoarne conducătorii.

Însă marți, Saar a recunoscut, de asemenea, că „regimul” din Iran nu poate fi răsturnat decât de poporul iranian – o recunoaștere aparentă a faptului că o revoltă nu pare iminentă.

Armata israeliană a declarat că a efectuat lovituri aeriene asupra rampelor de lansare a rachetelor balistice ale Iranului, precum și asupra instalațiilor de depozitare și producție. De asemenea, a bombardat obiective despre care a afirmat că erau legate de programul nuclear al Iranului și a atacat forțele de securitate.

„Am câștigat deja”, a declarat Saar, descriind Iranul ca fiind „dramatic slăbit” și că nu mai este țara care era înainte de începerea războiului, pe 28 februarie, cu atacuri comune ale SUA și Israelului.

„Acest lucru este clar pentru noi și pentru vecinii noștri, dar vom continua până când misiunea va fi îndeplinită”, a spus el.

Chiar dacă Saar a revendicat victoria, repetând remarca președintelui american Donald Trump din 11 martie, Iranul a lansat marți numeroase salve de rachete către Israel, subliniind capacitatea continuă a Teheranului de a efectua atacuri după mai mult de două săptămâni de război.

Administrația Trump a transmis semnale contradictorii cu privire la momentul în care s-ar putea încheia conflictul, sugerând uneori că acesta s-ar putea încheia în curând, dar indicând în același timp că operațiunea militară este încă în desfășurare. Oficialii israelieni nu au oferit niciun calendar, iar armata afirmă că are planuri de război pentru următoarele trei săptămâni și mai mult.

„Facem o treabă foarte importantă”, a spus Saar, la scurt timp după ce ministrul Apărării al țării, Israel Katz, a anunțat că armata l-a ucis pe șeful securității, Ali Larijani.

Războiul SUA-Israel împotriva Iranului a aruncat regiunea în haos, Israelul luptându-se acum și cu Hezbollah, susținut de Iran, în Liban, iar Teheranul lansând atacuri asupra statelor arabe din Golf.

Iranul a blocat, de asemenea, efectiv Strâmtoarea Ormuz la intrarea în Golf, pe unde trec 20% din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial, determinând creșterea prețurilor la energie și alimentând temerile legate de inflație.

Mai mulți aliați ai SUA au respins apelul președintelui Donald Trump de a trimite nave de război pentru a escorta petrolierele pe această cale navigabilă, unii criticând Washingtonul și Israelul pentru că nu i-au consultat înainte de a declanșa războiul. Saar a descris blocarea căii navigabile de către Iran drept „piraterie modernă” și a afirmat că este o problemă globală.

Ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, care a luat cuvântul alături de Saar, a dat de înțeles că această țară membră a NATO și a Uniunii Europene este dispusă să participe la o misiune condusă de SUA pentru redeschiderea căii navigabile strategice, dar a precizat că Washingtonul trebuie mai întâi să-și clarifice obiectivele și să precizeze ce fel de sprijin solicită.

Și-a cumpărat o mașină interzisă în Uniunea Europeană și a avut parte de o surpriză uriașă! Acum dă compania în judecată
