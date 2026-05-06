Israelul a ucis un comandant al unităţii de elită Hezbollah în primul atac major asupra Beirutului de la armistiţiu

Un comandant al unităţii de elită a Hezbollah a fost ucis într-un atac israelian care a vizat miercuri seara suburbiile sudice ale Beirutului, a declarat pentru AFP o sursă apropiată grupării şiite libaneze, relatează Agerpres.

„Malek Ballout, comandantul operaţiunilor forţei Radwan”, a fost ucis, a declarat sursa citată. Mai devreme, miercuri, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că armata israeliană a lansat miercuri un atac în suburbiile sudice ale Beirutului, care a vizat un comandant de rang înalt al grupării Hezbollah.

„Am ordonat, împreună cu ministrul apărării Israel Katz, lovirea imediată la Beirut a comandantului Forţei Radwan din organizaţia teroristă Hezbollah, pentru a-l neutraliza. Teroriştii Radwan sunt responsabili pentru atacurile asupra localităţilor israeliene şi pentru rănirea soldaţilor IDF”, a scris premierul israelian pe X.

„Niciun terorist nu are imunitate, braţul lung al Israelului va ajunge la fiecare inamic şi criminal. Am promis să aducem securitate locuitorilor din nord: aşa se face şi aşa vom continua să facem!”, a mai spus el.

Agenţia oficială de presă libaneză Ani a relatat că avioane israeliene au vizat cartierul Ghobeiri, în suburbiile sudice ale Beirutului, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu pe 17 aprilie între Israel şi Hezbollah.

