Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, acuză Iranul că dezvoltă arme chimice, dar susține că Teheranul nu ar avea încă posibilitatea de a le folosi împotriva Israelului. Oficialul nu a prezentat dovezi în sprijinul afirmațiilor și a evocat posibilitatea unor lovituri preventive asupra capitalei iraniene. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor dintre cele două state și al disputelor politice din Israel privind oportunitatea unei noi operațiuni militare, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Iranul dezvoltă arme chimice, dar încă nu a dobândit capacitatea de a le folosi pentru a ataca Israelul”, a declarat Katz, potrivit unui comunicat publicat pe Telegram de partidul Likud.

„Nu trebuie să lăsăm Iranul să se înarmeze cu astfel de arme. Nu trebuie să permitem ca acest proiect să continue”, a adăugat el.

Până în prezent, nu au fost prezentate dovezi care să susțină aceste afirmații.

În timp ce rivalul său, Gadi Eisenkot, a fost desemnat să formeze guvernul în urma alegerilor legislative de la sfârșitul lunii octombrie, premierul în exercițiu Benjamin Netanyahu, care gestionează afacerile curente, face tot mai multe declarații belicoase și evocă frecvent amenințările care, în opinia sa, planează asupra Israelului.

Acuzat de adversarii săi politici că folosește conflictul pentru a-și menține puterea, Netanyahu pledează pentru formarea unui guvern de uniune națională, din care să facă parte și partidul său.

Luni, Eisenkot a susținut, dimpotrivă, că, deocamdată, nu este necesară nicio operațiune militară împotriva Iranului.

Săptămâna trecută, CNN, citând „șapte oficiali americani”, a relatat că serviciile de informații ale Statelor Unite dețin informații potrivit cărora Iranul ar pregăti un atac chimic împotriva Washingtonului.

Potrivit postului american, nu ar fi însă vorba despre o amenințare iminentă.

Iranul a respins categoric acuzațiile, pe care le-a calificat drept absurde prin vocea ministrului de Externe, Abbas Araghchi. Acesta le-a comparat cu acuzațiile formulate de Statele Unite împotriva Irakului condus de Saddam Hussein.

Invazia Irakului din 2003 a fost justificată prin presupusa existență a unor arme de distrugere în masă, chimice, biologice sau nucleare, care nu au fost însă găsite.

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În cadrul unei conferințe de presă susținute în fața jurnaliștilor israelieni, Israel Katz a evocat posibilitatea unor lovituri preventive asupra Teheranului, dacă situația o va impune.

„Iar dacă constatăm că iranienii intenționează să atace Israelul, nu putem da ordin armatei să atace înaintea lor și să dejucăm amenințarea? (...) Dacă iranienii ne atacă primii, va fi un eșec”, a declarat ministrul, potrivit unei transcrieri difuzate de postul Channel 12.

La începutul acestei luni, Israel Katz afirmase deja că guvernul în exercițiu nu are nevoie de acordul opoziției pentru a lansa noi operațiuni militare, ca răspuns la apelurile adversarilor săi politici la reținere.

Editor : C.A.