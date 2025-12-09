Israelul, acuzat că spionează armata SUA la baza unde se planifică reconstrucția Fâșiei Gaza. Palestinienii sunt excluși din CMCC

Surse citate de presa internațională susțin că armata israeliană a monitorizat și înregistrat discuții ale militarilor americani și aliaților aflați în centrul comun de coordonare dedicat planificării ajutorului pentru Gaza. În paralel, CMCC funcționează fără nicio participare palestiniană, iar discuțiile despre viitorul teritoriului sunt purtate exclusiv între SUA, Israel și partenerii lor.

Agenți israelieni desfășoară operațiuni ample de supraveghere asupra forțelor americane și aliaților aflați într-o nouă bază americană din sudul Israelului, potrivit unor surse informate despre disputele privind înregistrările deschise și acoperite ale ședințelor și discuțiilor, scrie The Guardian.

Dimensiunea colectării de informații în cadrul Civil-Military Coordination Center (CMCC) l-a determinat pe comandantul american al bazei, generalul-locotenent Patrick Frank, să convoace un omolog israelian pentru a-i spune că trebuie să înceteze să înregistreze ședințele.

Armata SUA a refuzat să comenteze atunci când a fost întrebată despre activitățile de supraveghere israeliene. Și armata israeliană a refuzat să comenteze cererea privind oprirea înregistrărilor, precizând că discuțiile din CMCC sunt neclasificate.

„IDF documentează și rezumă ședințele la care participă prin procese-verbale, așa cum face orice organizație profesională de acest tip, într-un mod transparent și convenit. Afirmația că IDF colectează informații despre partenerii săi în cadrul unor ședințe la care este participant activ este absurdă”, au transmis oficialii israelieni.

Ce este CMCC și cum funcționează

CMCC a fost înființat în octombrie pentru a monitoriza încetarea focului, a coordona ajutorul și a elabora planuri pentru viitorul Gazei în cadrul planului în 20 de puncte al lui Donald Trump pentru oprirea războiului. Copii uriașe ale documentului sunt afișate peste tot în clădire.

Soldații aflați acolo au fost însărcinați să susțină creșterea livrărilor de produse esențiale către Gaza, ca parte a acordului. La două luni de la încetarea focului, Washingtonul are o influență considerabilă, însă Israelul păstrează controlul asupra frontierelor Gazei și asupra a ceea ce intră în teritoriu, potrivit unui oficial american.

„Nu am preluat [controlul ajutorului]”, a spus oficialul sub anonimat. „E o integrare. Suntem mână în mână. Ei rămân mâna, iar CMCC a devenit mănușa peste această mână.”

Printre forțele americane aflate la CMCC se numără experți logistici obișnuiți cu gestionarea dezastrelor naturale sau cu identificarea rutelor de aprovizionare în zone ostile.

Palestinienii, excluși din CMCC

CMCC reunește planificatori militari din SUA, Israel, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite și alți aliați. Diplomați acreditați în Israel și teritoriile palestiniene, precum și organizații umanitare din Gaza, au fost invitați la unele discuții.

Planul lui Trump recunoaște aspirațiile palestiniene la un stat și promite locuri pentru palestinieni într-o administrație temporară, însă aceștia sunt complet excluși din CMCC. Nu există reprezentanți ai organizațiilor civile palestiniene, ai organizațiilor umanitare palestiniene sau ai Autorității Palestiniene în centru, iar încercările de a include palestinieni în discuții prin videoconferință au fost întrerupte în mod repetat de oficiali israelieni, spun sursele.

Documentele militare americane consultate de The Guardian evită cu totul termenii „Palestina” sau „palestinieni”, referindu-se la locuitorii teritoriului doar ca „locuitori ai Gazei”.

Benjamin Netanyahu a prezentat CMCC ca pe un proiect strict bilateral. Într-o declarație emisă după vizitarea bazei, el l-a descris drept un „efort comun israeliano-american”, fără a menționa alți parteneri.

Un „startup distopic”. Cum arată CMCC în interior

CMCC funcționează într-o clădire cu mai multe etaje din zona industrială a orașului Kiryat Gat, la aproximativ 20 km de Gaza. Anterior, clădirea găzduia Gaza Humanitarian Foundation, ale cărei centre de distribuție a alimentelor au devenit locuri mortale pentru sute de palestinieni. Unele produse marcate GHF se află încă în subsol.

Israelienii și americanii au etaje separate, iar aliații au propriile birouri. Interiorul are aspectul unui „startup distopic”:

o sală principală fără ferestre, acoperită cu gazon artificial,

planouri albe care delimitează zone de întâlnire,

diplomați, soldați și lucrători umanitari laolaltă.

Limbajul corporatist american domină atmosfera: palestinienii sunt numiți uneori „end users” (beneficiari finali), iar echipele folosesc denumiri insensibile pentru organizarea activității interne, precum:

„Wellness Wednesdays” (Miercurea sănătății) pentru reconstruirea spitalelor bombardate,

„Thirsty Thursdays” (Joi însetate) pentru servicii publice în locul unde copiii sunt uciși căutând apă.

Planificarea unui „viitor abstract” pentru Gaza, într-un vid politic care exclude palestinienii, s-a dovedit a fi mai simplă decât negocierile reale din trecut, dar nu este clar cât din planurile CMCC va fi aplicat.

Israelul spune că următoarea etapă a încetării focului nu va începe până când Hamas nu va fi demilitarizat, un obiectiv pe care nici SUA, nici aliații săi nu au un plan clar să îl atingă, iar forțele israeliene nu l-au reușit în doi ani de operațiuni.

Întrebat despre un posibil calendar de implementare a planurilor CMCC, un oficial american a spus că „armata americană nu este în centrul acestui proces. Ține mai mult de lumea politică.”

Editor : M.I.