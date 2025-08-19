Live TV

Israelul analizează răspunsul Hamas la propunerea de încetare a focului în Gaza. Ce condiții a pus organizația islamistă

Data actualizării: Data publicării:
Fifth prisoners Swap Under a Fragile Gaza Truce Between Israel And Hamas..
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Din articol
Protestatarii israelieni cer un acord

Israelul analizează răspunsul Hamas la propunerea de încetare a focului în Gaza, au declarat, marți, doi oficiali citați de Reuters, care au vorbit despre potențialul acord care prevede un armistițiu de 60 de zile și eliberarea ostaticilor israelieni care sunt încă ținuți în enclava devastată de război.

Eforturile de a opri luptele au căpătat un nou impuls în ultima săptămână, după ce Israelul a anunțat planuri pentru o nouă ofensivă în vederea preluării controlului asupra orașului Gaza. În tot acest timp, Egiptul și Qatarul au făcut presiuni pentru reluarea negocierilor indirecte între părți cu privire la un plan de încetare a focului, susținut de SUA.

Propunerea include eliberarea a 200 de deținuți palestinieni închiși în Israel și a unui număr nespecificat de femei și minori închiși, în schimbul a 10 ostatici în viață și 18 decedați din Gaza, potrivit unui oficial Hamas.

Două surse egiptene din domeniul securității au confirmat detaliile și au adăugat că Hamas a solicitat și eliberarea a sute de deținuți din Gaza. Propunerea include retragerea parțială a forțelor israeliene, care controlează în prezent 75% din Gaza, și intrarea mai multor ajutoare umanitare în enclavă, unde o populație de 2,2 milioane de oameni se confruntă din ce în ce mai mult cu foametea.

Ultima rundă de negocieri indirecte între părți s-a încheiat în iulie într-un impas, părțile acuzându-se reciproc pentru eșec. Israelul acceptase anterior schița propusă de trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, dar negocierile au eșuat din cauza unor detalii.

fasia gaza
Foto: Profimedia Images

Planurile Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, situat în inima enclavei palestiniene, au stârnit îngrijorare în străinătate și în rândul celor aproximativ un milion de oameni care locuiesc în prezent acolo.

Pe teren, nu existau semne că se apropie un armistițiu, întrucât focurile de armă, bombardamentele cu tancuri și atacurile aeriene israeliene au ucis cel puțin 20 de palestinieni marți, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din Gaza.

Tancurile au preluat controlul asupra suburbiei Zeitoun, un cartier din estul orașului Gaza, și au continuat să bombardeze zona din apropiere a Sabra, ucigând două femei și un bărbat, au spus medicii.

Autoritățile locale din domeniul sănătății, controlate de Hamas, au declarat că zeci de persoane au rămas blocate în casele lor din cauza bombardamentelor. Armata israeliană a declarat că verifică informația.

Protestatarii israelieni cer un acord

Vineri, armata israeliană a declarat că forțele sale operează în apropierea localității Zeitoun pentru a localiza arme, tuneluri și oameni înarmați.

„A fost una dintre cele mai groaznice nopți în Sabra și Gaza City, deoarece exploziile se auzeau în tot orașul”, a declarat Nasra Ali, 54 de ani, mamă a cinci copii, care locuiește în Sabra.

„Aveam de gând să părăsesc casa când am auzit că este posibil să se încheie un armistițiu. S-ar putea să mai rămân o zi sau două, dacă nu se întâmplă nimic, apoi voi fugi cu copiii mei”, a declarat ea pentru Reuters prin intermediul unei aplicații de chat.

Se estimează că mii de oameni au fugit din zonă în ultimele zile.

În Israel, amenințarea unei ofensive a determinat zeci de mii de israelieni să organizeze duminică unele dintre cele mai mari proteste de la începutul războiului, cerând un acord pentru încetarea luptelor și eliberarea ostaticiilor rămași în Gaza.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu urma să convoace în curând discuții despre propunerea de încetare a focului, au declarat cei doi oficiali israelieni. El se confruntă cu presiuni din partea partenerilor săi de guvernare de extremă dreapta, care se opun unui armistițiu cu Hamas.

palestinieni fasia gaza
Fâșia Gaza. Foto: Profimedia Images

Miniștrii Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir au cerut Israelului să continue războiul până la înfrângerea Hamas și să anexeze Gaza.

Oficialul Hamas, Izzat El-Reshiq, a declarat că propunerea de armistițiu pe care a acceptat-o este un acord provizoriu care ar deschide calea pentru negocieri privind încheierea războiului. O sursă apropiată negocierilor a declarat că, spre deosebire de rundele anterioare, Hamas a acceptat propunerea fără alte cerințe.

Însă perspectivele unui acord pentru încetarea războiului par îndepărtate, existând în continuare divergențe cu privire la condiții. Israelul cere grupării să depună armele și liderilor săi să părăsească Gaza, condiții pe care Hamas le-a respins până în prezent în mod public.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Summit Alaska
1
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
4
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan
Al doilea pachet de măsuri ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare...
dragos pislaru face declaratii
Guvernul vrea să prioritizeze investițiile din PNRR care pot fi...
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta, variantă pentru locul eventualei întâlniri Putin-Zelenski...
rable dezasamblate
Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, anunță Ministerul...
Ultimele știri
Pasagerii unui tren Mangalia-Oradea au fost răniți de un geam spart în timpul călătoriei. CFR Călători face verificări
Ciprian Ciucu: Avem deja sondaje referitoare la Primăria Capitalei, ştim destul de bine cum stăm. „Va fi nevoie să discutăm cu USR”
Atac uriaș, cu 270 de drone rusești, asupra Ucrainei, la câteva ore după summitul de la Casa Albă. „Este clar că Moscova nu vrea pace”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
premierul israelian Benjamin Netanyahu
Reacția furioasă a lui Benjamin Netanyahu după ce Australia a anunțat că va recunoaște Palestina
Iran-Israel War And Culture, Tehran - 11 Aug 2025
Iranul susține că serviciul israelian de spionaj Mossad și-a făcut centru de asamblat drone în Teheran
zaharova
Rusia respinge desfăşurarea de trupe ale NATO în Ucraina după un posibil armistiţiu. „Londra să se abțină”
luptatori hamas pe strada
Hamas a acceptat o nouă propunere de armistiţiu în Gaza. Ce decizii va lua organizația islamistă conform înțelegerii
Mohammad Reza Aref
Iranul avertizează că un nou război cu Israelul poate izbucni în orice moment. Planuri pentru „cel mai rău scenariu”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-ar fi șoptit prințul Philip reginei la nunta lui Harry și Meghan. Comentariul său a stârnit rumoare după...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
În toiul negocierilor pentru pacea din Ucraina, Germania își instruiește primarii pentru războiul viitorului...
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau, primele tensiuni în relație. Apropiații susțin că povestea lor s-a „răcit” brusc
Film Now
Ce avere are Dakota Johnson. Ea a renunțat la facultate pentru actorie, dar a reușit să câștige bani și din...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Helen Mirren: Sunt o feministă convinsă, dar James Bond trebuie să fie interpretat de un bărbat
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...