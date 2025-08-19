Israelul analizează răspunsul Hamas la propunerea de încetare a focului în Gaza. Ce condiții a pus organizația islamistă

Israelul analizează răspunsul Hamas la propunerea de încetare a focului în Gaza, au declarat, marți, doi oficiali citați de Reuters, care au vorbit despre potențialul acord care prevede un armistițiu de 60 de zile și eliberarea ostaticilor israelieni care sunt încă ținuți în enclava devastată de război.

Eforturile de a opri luptele au căpătat un nou impuls în ultima săptămână, după ce Israelul a anunțat planuri pentru o nouă ofensivă în vederea preluării controlului asupra orașului Gaza. În tot acest timp, Egiptul și Qatarul au făcut presiuni pentru reluarea negocierilor indirecte între părți cu privire la un plan de încetare a focului, susținut de SUA.

Propunerea include eliberarea a 200 de deținuți palestinieni închiși în Israel și a unui număr nespecificat de femei și minori închiși, în schimbul a 10 ostatici în viață și 18 decedați din Gaza, potrivit unui oficial Hamas.

Două surse egiptene din domeniul securității au confirmat detaliile și au adăugat că Hamas a solicitat și eliberarea a sute de deținuți din Gaza. Propunerea include retragerea parțială a forțelor israeliene, care controlează în prezent 75% din Gaza, și intrarea mai multor ajutoare umanitare în enclavă, unde o populație de 2,2 milioane de oameni se confruntă din ce în ce mai mult cu foametea.

Ultima rundă de negocieri indirecte între părți s-a încheiat în iulie într-un impas, părțile acuzându-se reciproc pentru eșec. Israelul acceptase anterior schița propusă de trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, dar negocierile au eșuat din cauza unor detalii.

Foto: Profimedia Images

Planurile Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, situat în inima enclavei palestiniene, au stârnit îngrijorare în străinătate și în rândul celor aproximativ un milion de oameni care locuiesc în prezent acolo.

Pe teren, nu existau semne că se apropie un armistițiu, întrucât focurile de armă, bombardamentele cu tancuri și atacurile aeriene israeliene au ucis cel puțin 20 de palestinieni marți, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din Gaza.

Tancurile au preluat controlul asupra suburbiei Zeitoun, un cartier din estul orașului Gaza, și au continuat să bombardeze zona din apropiere a Sabra, ucigând două femei și un bărbat, au spus medicii.

Autoritățile locale din domeniul sănătății, controlate de Hamas, au declarat că zeci de persoane au rămas blocate în casele lor din cauza bombardamentelor. Armata israeliană a declarat că verifică informația.

Protestatarii israelieni cer un acord

Vineri, armata israeliană a declarat că forțele sale operează în apropierea localității Zeitoun pentru a localiza arme, tuneluri și oameni înarmați.

„A fost una dintre cele mai groaznice nopți în Sabra și Gaza City, deoarece exploziile se auzeau în tot orașul”, a declarat Nasra Ali, 54 de ani, mamă a cinci copii, care locuiește în Sabra.

„Aveam de gând să părăsesc casa când am auzit că este posibil să se încheie un armistițiu. S-ar putea să mai rămân o zi sau două, dacă nu se întâmplă nimic, apoi voi fugi cu copiii mei”, a declarat ea pentru Reuters prin intermediul unei aplicații de chat.

Se estimează că mii de oameni au fugit din zonă în ultimele zile.

În Israel, amenințarea unei ofensive a determinat zeci de mii de israelieni să organizeze duminică unele dintre cele mai mari proteste de la începutul războiului, cerând un acord pentru încetarea luptelor și eliberarea ostaticiilor rămași în Gaza.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu urma să convoace în curând discuții despre propunerea de încetare a focului, au declarat cei doi oficiali israelieni. El se confruntă cu presiuni din partea partenerilor săi de guvernare de extremă dreapta, care se opun unui armistițiu cu Hamas.

Fâșia Gaza. Foto: Profimedia Images

Miniștrii Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir au cerut Israelului să continue războiul până la înfrângerea Hamas și să anexeze Gaza.

Oficialul Hamas, Izzat El-Reshiq, a declarat că propunerea de armistițiu pe care a acceptat-o este un acord provizoriu care ar deschide calea pentru negocieri privind încheierea războiului. O sursă apropiată negocierilor a declarat că, spre deosebire de rundele anterioare, Hamas a acceptat propunerea fără alte cerințe.

Însă perspectivele unui acord pentru încetarea războiului par îndepărtate, existând în continuare divergențe cu privire la condiții. Israelul cere grupării să depună armele și liderilor săi să părăsească Gaza, condiții pe care Hamas le-a respins până în prezent în mod public.

Editor : C.A.