Israelul anunță că rămășițele umane primite marți de la Hamas nu aparțin niciunuia dintre cei doi ostatici rămași în Fâșia Gaza

Israelul a anunţat miercuri că, în urma examinării medico-legale, s-a ajuns la concluzia că rămăşiţele umane care i-au fost predate cu o zi înainte de Hamas nu sunt ale unuia dintre cei doi ostatici încă aflaţi în Fâşia Gaza, relatează News.ro.

Hamas a predat marţi rămăşiţe descrise de Crucea Roşie ca fiind ale unuia dintre ultimii doi ostatici decedaţi care se aflau încă în Gaza, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul acordului de încetare a focului din octombrie, susţinut de SUA.

„Resturile aduse ieri pentru examinare din Fâşia Gaza nu au legătură cu niciunul dintre ostaticii decedaţi”, a anunţat miercuri biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-un comunicat.

Identificarea a fost făcută la Centrul Naţional de Medicină Legală, a adăugat acesta.

Brigăzile Al Quds – aripa armată a mişcării Jihadul Islamic Palestinian, aliată cu Hamas – au declarat miercuri că sunt în căutarea cadavrului unui ostatic în nordul Gazei, împreună cu o echipă a Crucii Roşii, dar nu au precizat pe care dintre cei doi ostatici decedaţi îi căutau.

Cei doi sunt ofiţerul de poliţie israelian Ran Gvili şi cetăţeanul thailandez Sudthisak Rinthalak, ambii răpiţi în timpul atacului Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, care a declanşat doi ani de război devastator în Gaza.

Crucea Roşie, cu sediul la Geneva, a acţionat ca intermediar între grupurile militante din Gaza şi Israel pe tot parcursul războiului declanşat de atacul Hamas, contribuind la pregătirea terenului pentru eliberarea ostaticilor în viaţă şi predarea rămăşiţelor pământeşti ale celor morţi.

Poliţia israeliană a anunţat marţi că a primit rămăşiţele presupuse ale unuia dintre ultimii doi ostatici reţinuţi în Fâşia Gaza, care urmau să fie examinate de medici legişti pentru a fi identificate. „Israelul a primit, prin intermediul Crucii Roşii, elemente găsite în Fâşia Gaza”, a indicat biroul prim-ministrului israelian.

Fără a preciza în mod clar că este vorba de rămăşiţele unuia dintre ultimii doi ostatici, acesta a precizat totuşi că autorităţile erau în contact cu rudele lor. „O actualizare a fost transmisă familiilor celor doi ostatici decedaţi”, a anunţat miercuri biroul premierului.

În conformitate cu acordul de armistiţiu intrat în vigoare sub presiunea preşedintelui american Donald Trump pe 10 octombrie, după mai bine de doi ani de război declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului, mişcarea islamistă palestiniană a eliberat ultimii 20 de ostatici răpiţi şi rămaşi încă în viaţă.

Hamas şi aliaţii săi au restituit până în prezent 26 din cele 28 de cadavre ale ostaticilor morţi, pe care s-au angajat, de asemenea, să le înapoieze Israelului în cadrul armistiţiului.

