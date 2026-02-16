Israelul aprobă înregistrarea terenurilor în Cisiordania și extinde controlul asupra regiunii. Palestinienii acuză o „anexare de facto”

Cabinetul israelian a aprobat duminică noi măsuri pentru a întări controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate și pentru a facilita achiziționarea de terenuri de către coloniști, o mișcare pe care palestinienii au numit-o „anexare de facto”. Cisiordania se numără printre teritoriile pe care palestinienii le revendică pentru un viitor stat independent. O mare parte din aceasta se află sub control militar israelian, cu o autonomie palestiniană limitată în unele zone administrate de Autoritatea Palestiniană susținută de Occident, arată Reuters.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu alegeri la sfârșitul acestui an, consideră că înființarea oricărui stat palestinian reprezintă o amenințare la adresa securității. Coaliția sa de guvernare, care are o bază electorală numeroasă în colonii, include mulți membri care doresc ca Israelul să anexeze Cisiordania, teritoriu capturat în războiul din Orientul Mijlociu din 1967, la care Israelul invocă legături biblice și istorice.

Miniștrii au votat în favoarea începerii unui proces de înregistrare a terenurilor pentru prima dată din 1967, la o săptămână după aprobarea unei alte serii de măsuri în Cisiordania, care au atras condamnarea internațională.

„Continuăm revoluția colonizării și consolidăm controlul nostru asupra tuturor părților teritoriului nostru”, a declarat ministrul de extremă dreapta al Finanțelor, Bezalel Smotrich.

Ministrul Apărării, Israel Katz, susține că înregistrarea terenurilor este o măsură de securitate vitală, în timp ce cabinetul a afirmat într-o declarație că este „un răspuns adecvat la procesele ilegale de înregistrare a terenurilor promovate de Autoritatea Palestiniană”.

Ministerul de Externe a declarat că măsura va promova transparența și va contribui la soluționarea disputelor funciare.

Președinția palestiniană a condamnat această măsură, afirmând că ea constituie „o anexare de facto a teritoriului palestinian ocupat și o declarație a începerii planurilor de anexare menite să consolideze ocupația prin activități ilegale de colonizare”.

Organizația israeliană de monitorizare a colonizării Peace Now a declarat că această măsură ar putea duce la deposedarea palestinienilor de până la jumătate din Cisiordania.

Președintele SUA, Donald Trump, a exclus anexarea Cisiordaniei de către Israel, dar administrația sa nu a încercat să limiteze accelerarea construirii de colonii israeliene.

Cea mai înaltă instanță a Organizației Națiunilor Unite a declarat într-un aviz consultativ fără caracter obligatoriu din 2024 că ocupația teritoriilor palestiniene și colonizarea acestora de către Israel sunt ilegale și ar trebui încetate cât mai curând posibil. Israelul contestă acest punct de vedere.

Editor : C.A.