Live TV

Israelul aprobă un proiect uriaș de colonizare a Cisiordaniei. Ce controverse amenință să zădărnicească planul de reconstrucție

Data publicării:
MIDEAST HEBRON PALESTINIAN HOUSE DEMOLITION
Un excavator israelian demolează o casă palestiniană în orașul Yatta. Sursa foto: Profimedia Images

Israelul a aprobat miercuri un proiect cheie de construire a 3.400 de locuinţe în Cisiordania ocupată. Potrivit criticilor săi, planul ar tăia acest teritoriu în două şi ar împiedica crearea unui eventual stat palestinian cu continuitate teritorială, informează CBC Canada.

Sunt bucuros să anunţ că, în urmă cu doar o oră, administraţia civilă a aprobat planificarea pentru construirea cartierului E1!, a transmis, într-un comunicat, Guy Yifrah, primarul coloniei israeliene Maale Adoumim.

Perspectiva aprobării acestui proiect emblematic şi controversat de către un comitet tehnic israelian a provocat, săptămâna trecută, reacţii negative în lume. ONU şi UE au chemat Israelul să renunţe la proiect.

Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich, de extremă dreapta, a chemat joi la accelerarea punerii în aplicare a planului şi la anexarea Cisiordaniei - teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967 -, ca ripostă la intenţia anunţată de mai multe ţări de a recunoaşte statul Palestina.

Pacea acum, ONG anti-colonizare, a avertizat contra unui plan fatal pentru viitorul Israelului şi pentru orice şansă a unei soluţii cu două state la conflictul israeliano-palestinian.

În afara Ierusalimului de Est, ocupat şi anexat de Israel, aproximativ 3 milioane de palestinieni trăiesc în Cisiordania, alături de aproximativ 500.000 de israelieni instalaţi în colonii considerate de ONU ilegale din punctul de vedere al dreptului internaţional.

Colonizarea Cisiordaniei, teritoriu frontalier cu Iordania, s-a desfăşurat sub toate guvernele israeliene, fie de stânga sau de dreapta, după 1967.

Ea s-a intensificat net sub executivul actual, mai ales de la începutul războiului actual din Gaza.

Tot de atunci s-au înmulţit ciocnirile, uneori mortale, între palestinieni pe de o parte, armata şi coloniştii israelieni, de cealaltă parte.

Autorităţile israeliene restricţionează puternic deplasările palestinienilor din Cisiordania, obligaţi să deţină un permis pentru a trece prin punctele de control şi a intra în Ierusalimul de Est sau în Israel.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
2
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
3
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
guvernul bolojan
5
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a născut un băiețel
Digi Sport
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a născut un băiețel
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest city view
Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Reacția lui Donald Tusk la ideea ca negocierile pentru pace în...
Dan Tănasă și Marian Godină
Marian Godină îi dă replica lui Dan Tanasă după scandalul „doar...
invitati la o nunta
Nunțile, botezurile și alte evenimente, în vizorul ANAF. Ce obligație...
Ultimele știri
Alexandru Rogobete, discuții cu SANITAS pe al doilea pachet de măsuri. Care sunt solicitările sindicaliștilor
Avizul negativ de preluare a E.ON România de către o companie ungară a fost transmis CSAT. Decizia finală, așteptată în 90 de zile
Peste 75 de morţi într-un accident de autobuz în Afganistan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Protest against Israel's wall
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două întrebări esențiale și implicațiile răspunsului la ele
Bezalel Smotrich In The Knesset
Cum vrea un extremist din guvernul israelian să îngroape ideea unui stat palestinian. Planul de colonizare al lui Bezalel Smotrich
Vladimir Putin - Steve Witkoff meeting in Moscow
SUA și Rusia ar fi discutat despre „un model Cisiordania” pentru Ucraina (The Times)
MIDEAST HEBRON PALESTINIAN HOUSE DEMOLITION
Israelul are în plan reconstrucția unei colonii din Cisiordania, evacuată în 2005. „Reparăm greşeala expulzării”
profimedia-0817559273
„Un milion de apeluri pe oră”: proiectul israelian de supraveghere în masă a palestinienilor și implicarea Microsoft
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața...
Fanatik.ro
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Andreea Antonescu rememorează cel mai greu moment al vieții sale, pierderea tatălui la doar 18 ani: "Singurul...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Cum poți cumula un salariu de 30.000 lei cu o pensie specială de 4.000 lei? Ce meserie trebuie să ai
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie