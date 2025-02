Israelul ar putea ataca programul nuclear al Iranului în următoarele luni, avertizează serviciile secrete americane

Israelul va încerca probabil o lovitură asupra programului nuclear al Iranului în lunile următoare, într-un atac preventiv care ar da înapoi programul Teheranului cu câteva săptămâni sau poate luni, dar ar escalada tensiunile în întregul Orient Mijlociu și ar reînnoi perspectiva unei conflagrații regionale mai ample, potrivit serviciilor de informații americane, citate de The Washington Post.

Avertismentele cu privire la o potențială lovitură israeliană sunt incluse în mai multe rapoarte ale serviciilor de informații care se întind pe o perioadă de timp de la sfârșitul Administrației Biden până la începutul Administrației Trump, niciunul mai cuprinzător decât un raport de la începutul lunii ianuarie elaborat de direcția de informații a șefilor de stat major și de Agenția de informații pentru apărare.

Raportul avertiza că este probabil ca Israelul să încerce să lovească instalațiile nucleare iraniene Fordow și Natanz în primele șase luni ale anului 2025. Actuali și foști oficiali americani familiarizați cu informațiile au declarat pentru The Washington Post că ideea derivă dintr-o analiză a planificării Israelului după bombardarea Iranului la sfârșitul lunii octombrie, care a degradat apărarea aeriană a acestuia și a lăsat Teheranul expus unui nou atac. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului, fiind vorba despre informații foarte secrete.

Guvernul israelian, CIA, Defense Intelligence Agency și Office of the Director of National Intelligence au refuzat să comenteze. Un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, Brian Hughes, a declarat că președintele Donald Trump „a spus clar: nu va permite Iranului să obțină o armă nucleară”.

„Deși preferă negocierea pașnică a unei soluții la problemele de lungă durată ale americanilor cu regimul iranian, el nu va aștepta la nesfârșit dacă Iranul nu este dispus să negocieze”, a declarat Hughes pentru The Washington Post.

Un test pentru Trump

Perspectiva unui atac israelian iminent creează un test pentru Trump, care a făcut campanie pentru restabilirea păcii și temperarea conflictelor armate care fac ravagii în Orientul Mijlociu și în Europa, prezentându-și totodată sprijinul ferm pentru Israel.

Raportul serviciilor de informații militare a prezentat două opțiuni potențiale de atac, fiecare implicând oferirea de sprijin din partea Statelor Unite sub formă de realimentare aeriană, precum și informații, supraveghere și recunoaștere, au declarat persoane familiarizate cu documentul. O astfel de dependență de Statele Unite în orice atac asupra Iranului - chiar și în cazul unui atac cu rezultate modeste - evidențiază influența Washingtonului asupra evoluției Israelului.

Un atac la distanță, cunoscut sub numele de atac de așteptare, ar presupune ca avioanele israeliene să lanseze rachete balistice cu lansare din aer, sau ALBM, în afara spațiului aerian iranian, se arată în raportul serviciilor de informații. Un atac stand-in mai riscant ar însemna ca avioanele israeliene să intre în spațiul aerian iranian, să zboare în apropierea siturilor nucleare și să lanseze BLU-109, un tip de bombă de distrugere a buncărelor. Administrația Trump a aprobat săptămâna trecută vânzarea de kituri de ghidare pentru aceste dispozitive de distrugere a buncărelor și a transmis Congresului o notificare în acest sens.

Ce s-ar obține cu un atac

Evaluarea SUA a constatat că un atac israelian asupra instalațiilor nucleare ale Iranului ar întârzia, în cel mai bun caz, activitățile acestuia cu câteva luni și, eventual, doar cu câteva săptămâni, au declarat actuali și foști oficiali. De asemenea, orice atac ar stimula Iranul să continue îmbogățirea uraniului în scopuri militare, au declarat oficialii, ceea ce reprezintă o linie roșie pentru Statele Unite și Israel.

Perioada de șase luni pentru o operațiune probabilă și detaliile privind cele două scenarii potențiale de atac nu au fost raportate anterior. Wall Street Journal a relatat miercuri că Israelul ia în considerare o lovitură asupra Iranului în acest an.

Unii oficiali israelieni nu sunt de acord cu evaluările serviciilor de informații americane privind impactul anticipat al unei lovituri asupra instalațiilor iraniene, susținând că aceasta ar putea reduce mai substanțial capacitățile Teheranului. „Aceasta a fost o diferență între informațiile noastre și evaluarea lor”, a declarat un fost oficial american.

Dezvăluirea coincide cu o dezbatere puternică în cadrul Administrației Trump cu privire la aplicarea corectă a puterii militare în Orientul Mijlociu.

Trump s-a înconjurat de o echipă de securitate națională diversă din punct de vedere ideologic, care include partizani ai politicii externe precum consilierul pentru securitate națională Michael Waltz și secretarul de Stat Marco Rubio, susținători ai unor acțiuni militare restrânse, precum vicepreședintele JD Vance și directorul serviciilor naționale de informații Tulsi Gabbard, și cei care o prioritizează, precum Elbridge Colby, care încearcă să reorienteze resursele militare ale SUA către Asia de Est pentru a contracara China.

La sfârșitul lunii ianuarie, Waltz a evocat perspectiva unei lovituri israeliene susținute de SUA asupra programului nuclear iranian, declarând pentru CBS News că „acesta este momentul să luăm acele decizii-cheie, iar noi vom face acest lucru în cursul lunii următoare”.

„Iranul este pe picior greșit”, a declarat el pentru gazda emisiunii «Face the Nation», Margaret Brennan. „Apărarea aeriană a Iranului este distrusă”.

La începutul acestei săptămâni, Trump a făcut aluzie la o conștientizare crescândă a interesului Israelului pentru o lovitură aeriană. „Toată lumea crede că Israelul, cu ajutorul nostru sau cu aprobarea noastră, va intra și îi va bombarda. Aș prefera ca acest lucru să nu se întâmple”, a declarat Trump pentru Fox News.

„Există două modalități de a-i opri: cu bombe sau cu o bucată de hârtie scrisă”, a adăugat Trump. „Mi-ar plăcea să fac o înțelegere cu ei fără să-i bombardez”.

Comentariile lui Trump, care au urmat reimpunerii „presiunii maxime” asupra Iranului cu scopul de a reduce exporturile sale de petrol la zero pentru a ajunge la un acord nuclear, i-au înfuriat pe liderii de la Teheran.

„Aceste declarații nesăbuite și incendiare încalcă flagrant dreptul internațional ... care interzice amenințările sau utilizarea forței împotriva statelor suverane”, a declarat ambasadorul Iranului la Națiunile Unite, Saeed Iravani.

Politica pentru Orientul Mijlociu este unul dintre subiectele cele mai controversate în cadrul coaliției Trump, care include „șoimi” pro-Israel și sceptici în ceea ce privește intervenția militară.

Editor : Marina Constantinoiu