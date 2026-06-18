„Israelul așteaptă în culise ca un copil certat”. Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran, întâmpinat cu reacții mixte

Prim-ministrul Pakistanului a salutat „rezolvarea pașnică” a conflictului dintre SUA și Iran, felicitând totodată conducerea ambelor țări pentru semnarea unui acord care, potrivit acestuia, va duce la redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz. Însă, pe fondul sărbătorilor organizate de Shehbaz Sharif – care a jucat rolul de mediator în cadrul acordului –, publicarea memorandumului de înțelegere (MOU) care dă startul următoarelor 60 de zile de negocieri între Iran și SUA s-a dovedit a fi un subiect mai controversat, stârnind un amestec de indignare, nedumerire și ușurare, notează The Guardian.

În Franța, liderii țărilor din G7 au salutat acordul, calificându-l drept o „ocazie istorică de a împiedica Iranul să dobândească vreo armă nucleară”.

Liderii europeni au fost în mare parte lăsați pe margine în cadrul negocierilor, dar și-au exprimat ușurarea că strâmtoarea Ormuz urmează să se redeschidă, permițând reluarea fluxului de petrol. Emmanuel Macron a afirmat că acest lucru va pune capăt unei „situații de mare instabilitate care a avut consecințe teribile pentru economiile noastre”.

În Israel, însă, acordul a fost întâmpinat cu mai puțin optimism. Mark Regev, fost consilier principal al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, și-a exprimat îndoiala cu privire la cât de serios ar aborda Iranul negocierile privind programul său nuclear, acum că Statele Unite au eliminat „presiunea” economică și militară.

Conform prevederilor memorandumului de înțelegere, Iranul va redeschide strâmtoarea Ormuz și, în schimb, va beneficia de derogări de la sancțiunile impuse de SUA asupra exporturilor de țiței, a produselor petroliere și a serviciilor bancare asociate. Ulterior, părțile vor iniția negocieri cu privire la soarta programului nuclear al Iranului și a stocurilor de uraniu puternic îmbogățit.

„Strâmtorile sunt deschise, iar iranienii pot începe să-și exporte petrolul și, prin urmare, încep să primească bani; ați eliminat presiunea economică”, a declarat Regev, adăugând: „Poate că Trump va obține o înțelegere excelentă… dar, în acest moment, nu văd asta. Văd că America a redat viață regimului iranian”.

Opiniile lui Regev au găsit ecou în întreaga țară.

Yair Lapid, liderul opoziției din Israel, a declarat marți: „Netanyahu ne-a promis o victorie istorică – și ne-am ales cu o criză cu americanii, strâmtoarea Ormuz deschisă pentru iranieni, bani pentru Gărzile Revoluționare, rachete balistice îndreptate spre Israel, iar Israelul așteaptă în culise ca un copil certat”.

În contextul în care Israelul urmează să organizeze alegeri înainte de luna octombrie, Lapid și partenerul său de coaliție, Naftali Bennett, încearcă să profite de nemulțumirea care se amplifică în Israel cu privire la acordul dintre SUA și Iran.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA, care s-a bucurat anterior de un nivel ridicat de popularitate în rândul israelienilor, se confruntă cu critici pe scară largă în mass-media locală. David Horovitz, redactorul fondator al ziarului Times of Israel, a scris miercuri că războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a fost pierdut din cauza „slăbiciunii președintelui american”, printre alte motive.

„Acest lucru se va întoarce împotriva Americii. Israelul rămâne mai vulnerabil decât înainte de începerea războiului, în contextul unui nou acord de încetare a focului între SUA și Iran, care urmărește să-i nege Israelului libertatea de a se proteja și de a se apăra”, a scris el.

Partidul Likud al lui Netanyahu, aparent conștient de atitudinea din ce în ce mai rezervată față de președintele SUA, ar fi renunțat, potrivit unor surse, la planurile de a pune în evidență legăturile strânse ale prim-ministrului cu Trump în cadrul viitoarei campanii electorale.

Totuși, nu toate vocile s-au pronunțat împotriva acordului; Danny Citrinowicz, fost șef al filialei din Iran a serviciului de informații militare israeliene, a afirmat că acordul demonstrează că realitatea „a revenit în sfârșit în politica SUA față de Iran”.

„Înainte ca situația să scape complet de sub control, administrația americană a renunțat la obiectivele maximaliste și a revenit la o abordare mai echilibrată și mai realistă”, a scris Citrinowicz miercuri.

Aceleași divergențe de opinie s-au reflectat și în SUA.

Senatorul republican Lindsey Graham, un aliat cheie al lui Trump, pare să-și fi moderat poziția față de memorandumul de înțelegere în urma unei discuții „foarte îndelungate și productive” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

„În urma acestei discuții, consider că semnarea memorandumului de înțelegere va fi benefică pentru Statele Unite, în măsura în care strâmtoarea Ormuz va începe să se deschidă, iar ostilitățile cu Iranul vor înceta”, a scris Graham pe rețelele sociale.

„Rămâne de văzut dacă Statele Unite vor reuși sau nu să ajungă la un acord acceptabil și verificabil cu Iranul în ceea ce privește programul său nuclear și alte chestiuni, dar nu văd prea multe dezavantaje în a încerca”.

Câțiva alți senatori republicani au adoptat o poziție mai critică. Bill Cassidy, pe care Trump nu l-a susținut în cadrul unor alegeri primare extrem de disputate de luna trecută, a declarat: „Ambițiile nucleare ale Iranului nu au fost frânate, iar iranienii au învățat că amenințarea cu blocarea strâmtorii Ormuz dă roade și, fără îndoială, vor folosi acest mijloc de presiune în viitor”.

Senatorul Ted Cruz, care a susținut războiul, a declarat că președintele primește „sfaturi foarte proaste în ceea ce privește acest acord”.

Susan Rice, fostă înaltă funcționară în administrațiile Obama și Biden, a fost mai directă în evaluarea sa, calificând situația drept „cea mai mare greșeală în materie de securitate națională din ultimele decenii”, în timp ce senatorul democrat Adam Schiff a afirmat că este „greu de imaginat o capitulare mai completă”.

„Iranul beneficiază de ridicarea sancțiunilor, de deblocarea fondurilor înghețate, de posibilitatea de a exporta petrol și de un fond de reconstrucție în valoare de 300 de miliarde de dolari. Statele Unite obțin o reiterare a promisiunii vagi că Iranul nu va dezvolta arme nucleare”.

Trump însuși a salutat acordul ca fiind o „victorie majoră” pentru Statele Unite, în timp ce negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Ghalibaf, l-a calificat drept „o dovadă a eșecului SUA”. Trump a semnat acordul miercuri, iar la scurt timp după aceea, Iranul a anunțat că președintele său, Masoud Pezeshkian, l-a semnat și el la Teheran.

Liderul de la Casa Albă a semnat acordul în timpul unei cine cu Macron la Palatul de la Versailles, locul unde a fost semnat acordul din 1919 care a pus capăt în mod oficial conflictului dintre Germania și puterile aliate după Primul Război Mondial. Rezultatele acelui acord au fost de scurtă durată, iar Europa a fost din nou cuprinsă de război la doar 20 de ani de la semnarea acestuia.

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Editor : A.M.G.