Israelul discută cu SUA eventuale noi lovituri împotriva Iranului. Mesajul lui Netanyhu către Trump

Data publicării:
Donald Trump cu Benjamin Netanyahu, în timpul unei vizite în SUA
Donald Trump a propus de mai multe ori expulzarea populației palestiniene pentru a transforma Fâșia Gaza în „Riviera Orientului Mijlociu".

Oficialii israelieni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că Iranul își extinde producția programului său de rachete balistice, care a fost afectat de atacurile militare israeliene de la începutul acestui an, și se pregătesc să-l informeze pe președintele Donald Trump cu privire la opțiunile de a-l ataca din nou, potrivit unei persoane cu cunoștințe directe despre planuri și a patru foști oficiali americani informați despre planuri, citați de NBC News.

Oficialii israelieni sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că Iranul reconstruiește instalațiile de îmbogățire a uraniului bombardate de SUA în iunie, au spus sursele. Dar, au adăugat ei, oficialii consideră că eforturile Iranului de a reconstrui instalațiile unde produce rachetele balistice și de a repara sistemele sale de apărare aeriană avariate sunt preocupări mai urgente.

Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să se întâlnească la sfârșitul acestei luni în Florida, la reședința prezidențială Mar-a-Lago. La acea întâlnire, au spus sursele, Netanyahu urmează să-i prezinte lui Trump argumentele potrivit cărora extinderea programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o amenințare care ar putea necesita o acțiune rapidă.

Ei au spus că o parte din argumentul său va fi că acțiunile Iranului reprezintă un pericol nu numai pentru Israel, ci și pentru întreaga regiune, inclusiv pentru interesele SUA. Liderul israelian îi va prezenta lui Trump opțiuni pentru ca SUA să se alăture sau să asiste la orice noi operațiuni militare, au spus sursele.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu / Sursa foto: Profimedia Images

Întrebat joi despre o întâlnire cu Netanyahu pe 29 decembrie, Trump a declarat reporterilor: „Nu am stabilit-o oficial, dar el ar dori să mă vadă”. Oficialii israelieni au anunțat o întâlnire pe 29 decembrie.

Guvernul israelian a refuzat să comenteze. Misiunea Iranului la Națiunile Unite nu a răspuns la solicitarea de comentarii, anunță NBC News.

„Agenția Internațională pentru Energie Atomică și guvernul iranian au confirmat evaluarea guvernului Statelor Unite potrivit căreia operațiunea Midnight Hammer a distrus complet capacitățile nucleare ale Iranului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, într-un comunicat. „Așa cum a spus președintele Trump, dacă Iranul ar urmări să obțină arme nucleare, acel site ar fi atacat și distrus înainte ca ei să se apropie măcar.”

Planurile Israelului de a-l informa pe Trump și de a-i oferi opțiunea de a se alătura unor posibile atacuri militare suplimentare în Iran vin în contextul în care președintele ia în considerare atacuri militare în Venezuela, care ar deschide un nou front de război pentru SUA, și în contextul în care promovează campania de bombardamente a administrației sale împotriva programului nuclear al Iranului și succesul negocierilor pentru un armistițiu între Israel și Hamas.

Într-un discurs adresat națiunii miercuri, Trump le-a spus americanilor că „a distrus amenințarea nucleară iraniană și a pus capăt războiului din Gaza, aducând pentru prima dată în 3.000 de ani pacea în Orientul Mijlociu”.

Preocupările israeliene cu privire la Iran apar în contextul în care Teheranul și-a exprimat interesul de a relua negocierile diplomatice cu SUA în vederea reducerii acordului nuclear, ceea ce ar putea complica abordarea lui Trump de către Israel cu privire la noi atacuri.

Finanțarea reprezentanților iranieni din regiune este, de asemenea, o prioritate pentru israelieni, potrivit unei persoane cu cunoștințe directe despre planurile Israelului.

netanyahu iran arme nucleare
Premierul Benjamin Netanyahu a prezentat de-a lungul timpului informații despre programul nuclear iranian, avertizând astfel că este un pericol pentru integritatea statului Israel. Foto: Profimedia Images

„Programul de arme nucleare este foarte îngrijorător. Există o încercare de reconstituire. Nu este ceva imediat”, a spus această persoană.

Atacurile efectuate de SUA în iunie împotriva Iranului, cunoscute sub numele de Operațiunea Midnight Hammer, au implicat peste 100 de avioane, un submarin și șapte bombardiere B-2. Trump a declarat că acestea au „distrus” instalațiile de îmbogățire a uraniului din Iran, deși unele evaluări preliminare au indicat că pagubele nu au fost atât de extinse pe cât a afirmat președintele.

În același timp, forțele israeliene au atacat mai multe instalații de rachete balistice din Iran.

Atacurile militare israeliene din aprilie și octombrie 2024 au avariat, de asemenea, toate sistemele de apărare aeriană S-300 ale Iranului, cele mai avansate sisteme operate de această țară, deschizând calea pentru zboruri cu echipaj uman în spațiul aerian iranian câteva luni mai târziu, prin reducerea dramatică a amenințării la adresa piloților.

Ayatollahul Iranului și Donald Trump
Ayatollahul Ali Khamenei și Donald Trump. Sursa Foto: Profimedia Images

Spre deosebire de atacurile asupra programului de rachete balistice al Iranului, a fost necesară implicarea directă a armatei americane pentru a avaria semnificativ siturile nucleare iraniene, deoarece acest lucru a necesitat bombe de 30.000 de livre fabricate în SUA, capabile să distrugă buncărele.

Săptămâna trecută, Trump a sugerat că ar putea fi deschis la reluarea negocierilor cu Iranul, avertizând în același timp Teheranul să nu încerce să-și reconstituie programele de rachete balistice sau nucleare.

El a spus că Iranul „poate încerca” să-și reconstruiască programul de rachete balistice, dar „îi va lua mult timp să revină”.

„Dar dacă vor să revină fără un acord, atunci vom distruge și acela”, a spus Trump. „Știți, putem distruge rachetele lor foarte repede, avem o putere mare”.

Înainte de atacurile din iunie, israelienii i-au prezentat lui Trump patru opțiuni pentru acțiuni militare, potrivit unei persoane care cunoaște direct planurile Israelului. Oficialii israelieni au expus opțiunile pe o masă de cafea din Biroul Oval, a spus această persoană. Una dintre opțiuni prevedea ca Israelul să acționeze singur, alta includea sprijinul limitat al SUA, a treia prevedea ca SUA și Israelul să desfășoare operațiuni comune împotriva Iranului, iar a patra prevedea ca SUA să desfășoare operațiunea pe cont propriu, a spus această persoană. În cele din urmă, Trump a decis să aprobe o operațiune comună. Persoana care cunoaște direct planurile Israelului a sugerat că Netanyahu ar putea să-i prezinte lui Trump un set similar de opțiuni în timpul întâlnirii lor de la Mar-a-Lago.

SUA au întrerupt temporar schimbul de informații cheie cu Israelul, în timpul administrației Biden, din cauza războiului din Gaza

Se așteaptă ca fragilul acord de încetare a focului dintre Israel și Hamas să ocupe un loc important în discuțiile dintre Netanyahu și Trump, pe fondul îngrijorărilor că ambele părți nu iau măsuri pentru a trece la următoarea fază a acordului.

În conformitate cu a doua etapă a acordului, Israelul trebuie să-și retragă forțele din Gaza, iar un organism interimar trebuie să preia autoritatea asupra enclavei palestiniene în locul Hamas. De asemenea, se prevede desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare în Gaza.

Trump ar putea fi mai puțin entuziast în privința unei noi acțiuni militare în Iran dacă vor continua tensiunile dintre oficialii americani și israelieni cu privire la abordarea lui Netanyahu față de armistițiu, au declarat doi foști oficiali israelieni.

Dacă nu se iau măsuri, producția de rachete balistice a Iranului ar putea crește până la 3.000 pe lună, potrivit unei persoane cu cunoștințe directe despre planurile Israelului și a unor foști oficiali americani informați cu privire la aceste planuri.

B-2 Spirit stealth bomber flies over Edwards Air Force Base, California, prior to landing on July 17, 2024. (USA)
Succesul inițial al operațiunii israeliene l-a încurajat pe Trump să ia decizia de a bombarda instalațiile nucleare ale Iranului cu bombele anti-buncăr lansate din bombardierele B-2. Foto: Profimedia Images

Amenințarea rachetelor balistice și numărul acestora pe care iranienii le-ar putea folosi într-un atac este cea mai urgentă preocupare a Israelului, a declarat unul dintre foștii oficiali israelieni care a discutat aceste preocupări cu actualii oficiali israelieni.

„După ultimul conflict, nu există nicio îndoială că putem obține superioritatea aeriană și putem provoca Iranului daune mult mai mari decât cele pe care Iranul le poate provoca Israelului”, a spus oficialul. „Dar amenințarea rachetelor este foarte reală și nu am reușit să le prevenim pe toate data trecută.”

Un număr mare de rachete balistice ar ajuta Iranul să-și apere mai bine instalațiile de îmbogățire a uraniului, a declarat persoana care are cunoștințe directe despre planurile Israelului și unul dintre foștii oficiali americani informați cu privire la aceste planuri. Aceștia au afirmat că oficialii israelieni au aceleași preocupări cu privire la reconstrucția sistemelor de apărare antirachetă ale Iranului și la finanțarea și înarmarea reprezentanților săi din regiune, considerând că Teheranul ar accelera reconstituirea programului său nuclear, deoarece ar fi mai în măsură să-și apere instalațiile de îmbogățire a uraniului.

