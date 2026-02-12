Live TV

Israelul face un apel direct către iranieni: Cooperați cu Mossad sau cu armata

Israelul le-a cerut cetățenilor iranieni să contacteze armata israeliană sau serviciul de informații externe Mossad pentru a-și oferi cooperarea, potrivit unui comunicat publicat în limba farsi pe rețeaua X.

Israelul a făcut apel joi la cetăţenii iranieni să contacteze armata israeliană sau serviciul de informaţii externe israelian Mossad pentru a-şi oferi cooperarea cu acestea, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat în limba farsi publicat joi pe reţeaua X, armata israeliană le-a pus la dispoziţie iranienilor o listă de conturi de socializare prin care aceştia pot stabili contactul.

Nu este prima dată când Israelul le cere iranienilor să coopereze cu forţele sale de securitate. În iunie 2025, în timpul războiului cu Iranul, armata israeliană i-a sfătuit pe iranienii îngrijoraţi să contacteze Mossad pentru a-şi "îmbunătăţi situaţia".

În vara anului trecut, Israelul şi Statele Unite au bombardat ţinte din Iran, inclusiv situri nucleare, la care forţele armate iraniene au ripostat lansând rachete balistice împotriva Israelului.

În prezent, există îngrijorări cu privire la un posibil nou conflict militar dacă negocierile recent reluate între Teheran şi Washington nu ajung la un rezultat. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat nevoile de securitate ale Israelului în cadrul unei întâlniri miercuri, la Washington, cu preşedintele american Donald Trump.

Israelul a avertizat în legătură cu un acord cu Iranul care se limitează la programul nuclear al Republicii Islamice. Israelul cere ca inamicul său declarat să-şi reducă şi arsenalul de rachete balistice şi sprijinul pentru intermediarii săi din regiune.

O criză economică gravă a condus la proteste la nivel naţional în Iran la începutul anului, pe care forţele de securitate le-au înăbuşit brutal. Activiştii afirmă că deţin informaţii fiabile în legătură cu mii de morţi.

