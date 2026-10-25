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Israelul impune blocadă în Cisiordania în ziua alegerilor, după uciderea a doi soldați. Palestinieni evacuați forțat din Hebron

Data publicării:
Cisiordania
Operațiune militară israeliană la Hebron, în Cisiordania. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Autoritatea Palestiniană cere presiuni internaționale

Israelul va închide toate punctele de trecere terestre din Cisiordania ocupată în ziua alegerilor parlamentare de marți, pe fondul unei ample operațiuni militare declanșate după uciderea a doi soldați israelieni. Aproximativ 2.000 de palestinieni au fost evacuați forțat din locuințele lor din Hebron, iar premierul Benjamin Netanyahu a evocat posibilitatea unei operațiuni de o amploare fără precedent din 1967.

Aproximativ 2.000 de palestinieni au fost alungaţi din casele lor de către armată sâmbătă la Hebron, cel mai mare oraş din Cisiordania ocupată, în urma atacului comis vineri de doi palestinieni care au fost împuşcaţi la un punct de trecere lângă Hebron, unde câteva sute de colonişti israelieni trăiesc în mijlocul populaţiei palestiniene, transmite Agerpres.

Prim-ministrul Benyamin Netanyahu, a cărui supravieţuire politică va fi pusă la încercare în urma alegerilor de marţi, s-a deplasat imediat la Hebron după atac.

El a lăsat să se înţeleagă că se pregăteşte o operaţiune de amploare mai mare în Cisiordania, „cum nu s-a mai văzut de la Războiul de Şase Zile” din 1967.

Autoritatea Palestiniană cere presiuni internaționale

Într-un comunicat emis duminică, armata a precizat că „nivelul politic a aprobat interzicerea intrării şi ieşirii muncitorilor palestinieni din întreaga Iudeea-Samarie (denumirea israeliană pentru Cisiordania, n.r.) şi din Valea Iordanului, inclusiv din zonele industriale, precum şi închiderea tuturor punctelor de trecere terestre pe toată durata zilei alegerilor” de marţi.

Autoritatea Palestiniană, ameninţată vineri de Netanyahu cu o „mare surpriză” iminentă, a solicitat sâmbătă presiuni internaţionale asupra Israelului care să depăşească simplele „condamnări”.

În faţa „ameninţărilor tot mai mari de strămutare a populaţiei şi de distrugere, este necesară o acţiune internaţională urgentă”, a declarat Ministerul palestinian al Afacerilor Externe, solicitând „măsuri concrete şi disuasive”.

Ministrul israelian al Apărării a afirmat că atacul de vineri a fost condus „de o celulă a Hamasului dintr-un cartier al oraşului Hebron”. „Am ordonat evacuarea imediată a acestui cartier. Aproximativ 2.000 de persoane au fost evacuate”, a adăugat Israel Katz la televiziunea publică israeliană. Aceşti locuitori „nu vor avea voie să se întoarcă până când nu vom rezolva toate problemele legate de Hamas în Hebron”, a adăugat el.

Editor : M.I.

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