Israelul intensifică atacurile asupra Libanului, pe măsură ce tensiunile cu Hezbollah cresc din nou

Data publicării:
Israeli Airstrike Hits South Lebanon
Atacuri israeliene în sudul Libanului. Foto: Profimedia
„Guvern paralizat”

Israelul a lansat unele dintre cele mai puternice atacuri aeriene asupra Libanului de când a convenit asupra unui armistițiu cu gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, în urmă cu aproximativ un an, potrivit Bloomberg.

Atacurile de joi seară, despre care Israelul a declarat că au fost îndreptate împotriva unor situri de arme Hezbollah și a altor infrastructuri din sudul Libanului, au alimentat și mai mult temerile în rândul libanezilor că cele două părți vor reveni la război.

Armata israeliană a declarat că a avertizat civilii în avans și le-a acordat suficient timp pentru a părăsi zonele vizate. Nu este clar dacă au existat victime, deși au existat relatări în presa libaneză despre victime.

Președintele libanez, Joseph Aoun, a numit atacurile o „crimă în toată regula”. „Israelul nu a irosit niciun efort pentru a demonstra respingerea oricărei înțelegeri negociate între cele două țări”, a spus el. „Mesajul dumneavoastră a fost primit.”

Înrăutățirea situației vine pe fondul incertitudinii armistițiului dintre Israel și Hamas în Gaza, iar puterile internaționale încearcă să asigure menținerea acestuia. Orice reapariție a tensiunilor între Israel și Hezbollah, un aliat al Hamas, ar agrava probabil tensiunile din teritoriul palestinian.

Hezbollah și Israelul au convenit asupra unui armistițiu susținut de SUA și Franța în noiembrie 2024, după luni de ciocniri și apoi un conflict intens de trei luni care a ucis mii de oameni și a strămutat peste un milion de oameni - majoritatea în Liban.

Israelul a atacat locații Hezbollah de sute de ori de atunci și a ucis zeci de oameni, potrivit Națiunilor Unite, dar armistițiul a rezistat în mare parte. În ultimele săptămâni, Israelul a acuzat Hezbollah că refuză să se dezarmeze, conform termenilor armistițiului, și chiar că își consolidează arsenalul de rachete și alte arme cu ajutorul Teheranului.

Săptămâna aceasta, Eurasia Group, o firmă de consultanță în domeniul riscurilor, cu sediul la New York, a declarat că există o probabilitate de 60% ca armistițiul să se încheie până în ianuarie.

Guvernul libanez insistă că își îndeplinește promisiunea de a împinge pe Hezbollah să se dezarmeze, dar spune că procesul va dura. Neagă afirmațiile israeliene detergiversare”.

„Nu vom permite ca Libanul să devină un nou front împotriva noastră și vom lua toate măsurile necesare”, a declarat duminică premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„Guvern paralizat”

Tom Barrack, ambasadorul SUA în Turcia și trimis pentru Liban, a declarat în weekend că, deși guvernul libanez încearcă să dezarmeze Hezbollah, se confruntă cu dificultăți.

„Este un guvern paralizat, condus de o organizație teroristă străină”, a spus Barrack.

Libanul se află într-o criză economică de mai mulți ani. Hezbollah, un partid politic cu un sprijin semnificativ în rândul musulmanilor șiiți, are o influență semnificativă asupra guvernului, chiar și după ce mulți dintre înalții săi oficiali au fost uciși și o mare parte din armamentul său a fost distrus în războiul de anul trecut.

„Ca răspuns la eșecul Libanului de a dezarma Hezbollah, se așteaptă ca Israelul să reia operațiunile aeriene susținute și la scară largă împotriva Hezbollah și ar putea, de asemenea, să desfășoare trupe peste graniță, în Liban”, au declarat într-o notă analiști Eurasia, inclusiv Firas Maksad și Gregory Brew.

Netanyahu susține că Israelul nu are nevoie de aprobări pentru a lansa atacuri: „Politica de securitate este în mâinile noastre”

