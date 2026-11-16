Israelul l-a ucis pe un comandant de rang înalt al Hamas implicat în planificarea atacurilor din 7 octombrie la doar două luni după ce l-a ucis pe predecesorul său, un nou semn al faptului că în Gaza conflictul rămâne activ, în ciuda armistiţiului negociat de SUA, relatează CNN.

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) l-au ucis pe Samir Mahmoud Abu Younis, comandantul Brigăzii Rafah a Hamas, într-un atac în sudul Fâşiei Gaza, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au declarat atât Hamas, cât şi IDF.

Abu Younis, care era membru de lungă durată al brigăzii, îl înlocuise pe Nael Abu Obeid, comandantul anterior, care a fost ucis într-un atac în septembrie. La rândul său, Abu Obeid îl înlocuise pe Mohammad Sabaneh, un alt comandant al Brigăzii Rafah care a fost ucis în mai 2025, notează News.ro.

Atacul a avut loc la doar câteva zile după un atac israelian asupra Spitalului Nasser din Khan Younis, despre care IDF a afirmat că a fost o încercare de a-l ucide pe un alt comandant al Hamas.

Într-un comunicat, aripa militară a Hamas, Brigăzile Al-Qassam, a confirmat moartea lui Abu Younis, precizând că acesta s-a alăturat brigăzii în 1991 şi se număra „printre cei mai proeminenţi comandanţi care au participat la planificarea şi coordonarea” atacului condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

„Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) continuă să elimine liderii Hamas din Gaza şi încă unul se alătură predecesorilor săi în adâncurile iadului”, a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz. „Politica ofensivă pe care o conduc împreună cu prim-ministrul şi IDF în Gaza va continua – până când Gaza va fi demilitarizată şi Hamas nu va mai exista”, dă asigurări Katz.

Planul lui Trump, fără progrese concrete

Uciderea lui Abu Younis subliniază o tendinţă care se conturează în Gaza. În ciuda unui armistiţiu nominal care a intrat în vigoare cu mai bine de un an în urmă, Israelul a continuat să efectueze atacuri ce vizează membri ai Hamas, în special comandanţi de rang înalt. Însă aceşti comandanţi sunt înlocuiţi rapid, pe măsură ce Hamas îşi consolidează propria stăpânire asupra jumătăţii din Gaza care nu este ocupată de Israel.

Între timp, Consiliul pentru Pace, un organism creat de administraţia Trump cu sprijinul Naţiunilor Unite pentru a supraveghea planul de încetare a focului din Gaza, rămâne marginalizat, incapabil să înregistreze progrese substanţiale în ceea ce priveşte planul în 20 de puncte convenit în octombrie 2025.

Vineri, Consiliul a declarat că a purtat „discuţii foarte constructive” cu 17 ţări cu privire la o forţă de poliţie civilă din Gaza, sub autoritatea unui comitet tehnocratic palestinian care ar fi trebuit să administreze Gaza. Însă acel comitet nu a intrat încă în enclavă, iar o forţă internaţională de securitate menită să stabilizeze Gaza nu s-a materializat încă.

Atacul Forţelor de Apărare Israeliene asupra Spitalului Nasser din sudul Gazei de săptămâna trecută a ucis cel puţin şase persoane, printre care un medic şi un copil, potrivit oficialilor palestinieni. Atacul a lovit secţia de chirurgie a spitalului, ucigându-l pe dr. Rizk Abu Shaira şi pe un băiat de 13 ani care aştepta să fie operat. În total, alte 40 de persoane au fost rănite în urma atacului, printre care doi medici aflaţi în stare critică, au declarat oficialii.

Într-o declaraţie, Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au afirmat că l-au vizat pe comandantul Brigăzii Khan Younis a Hamas, Muhammad Abu Ismail, precum şi pe „alţi terorişti care se ascundeau în interiorul Spitalului Nasser din Khan Younis”. Însă, când au fost întrebaţi dacă Abu Ismail a fost ucis în atac, IDF nu a răspuns.

Organizaţia „Medici fără Frontiere” (Médecins Sans Frontières, sau MSF) a condamnat atacul, afirmând: „Este inacceptabil ca pacienţii şi personalul medical să fie din nou ucişi şi răniţi în interiorul unui spital, un loc unde vieţile ar trebui salvate, nu luate”. MSF şi-a retras propriul personal din spital în ianuarie din cauza prezenţei unor bărbaţi înarmaţi în interior, precum şi din cauza îngrijorărilor legate de neutralitatea şi gestionarea spitalului. „Conform dreptului internaţional umanitar, spitalele trebuie respectate şi protejate”, a declarat MSF.

Consiliul pentru Pace a îndemnat, de asemenea, atât Israelul, cât şi Hamas să-şi respecte angajamentele asumate în cadrul Planului cuprinzător de pace şi să protejeze civilii.

1.600 de persoane ucise de la semnarea armistițiului

Potrivit Ministerului Sănătăţii palestinian, peste 1.600 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene aproape zilnice din Gaza de la semnarea armistiţiului, în urmă cu un an.

Teritoriul devastat se confruntă, de asemenea, cu o criză umanitară în plină desfăşurare, în pragul iernii. Săptămâna trecută, ploile de sezon au inundat zeci de mii de corturi în toată Gaza, unde aproape două milioane de palestinieni rămân strămutaţi.

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Într-o declaraţie comună emisă duminică, miniştrii de externe ai Australiei, Canadei, Italiei şi Regatului Unit au afirmat că 150.000 de corturi şi alte provizii vitale sunt reţinute la graniţă şi li se împiedică intrarea în Gaza. Aceştia au îndemnat Israelul să permită „accesul umanitar imediat, rapid şi fără obstacole” şi să autorizeze intrarea în enclavă a corturilor şi a articolelor cu dublă utilizare necesare pentru operaţiunile umanitare şi pentru refacerea rapidă.

Israelul a declarat săptămâna trecută că peste 91.000 de corturi au intrat în Gaza înainte de venirea iernii, dar a refuzat să permită intrarea echipamentelor grele necesare pentru eforturile de curăţare şi îndepărtare a molozului la scară largă.

„Reconstrucţia Gazei nu poate începe decât după ce Hamas se va dezarma complet”, a declarat coordonatorul israelian pentru activităţile guvernamentale în teritoriile ocupate.

Editor : B.E.