Israelul lovește în rețeaua de tuneluri Hamas. Armata anunță că a ucis 40 de militanți

Armata israeliană susține că a eliminat aproximativ 40 de militanți Hamas ascunși în tunelurile de sub Rafah, în sudul Fâșiei Gaza. Printre cei uciși s-ar afla și mai mulți comandanți locali, în timp ce Hamas nu a confirmat oficial informațiile.

Printre militanţii ucişi se aflau cel puţin trei comandanţi locali, a transmis joi armata israeliană, precum şi fiul unuia dintre liderii exilaţi ai Hamas, Ghazi Hamad.

Unele surse din Hamas au confirmat moartea a cel puţin unui comandant, Mohammad al-Bawab, deşi grupul nu a confirmat oficial această informaţie, transmite Reuters. Un purtător de cuvânt al grupului din Gaza a refuzat să comenteze presupusa ucidere a celor 40 de militanţi de către Israel.

Aproximativ 200 de militanţi ar fi blocaţi în tuneluri de luni de zile, potrivit oficialilor israelieni şi americani, deşi unii au ieşit între timp şi au fost ucişi în ciocniri cu forţele israeliene sau s-au predat, a relatat presa israeliană.

Washingtonul şi alţi mediatori au încercat să ajungă la un acord pentru ca luptătorii Hamas să depună armele în schimbul trecerii lor în alte părţi ale enclavei, dar aceste discuţii au eşuat.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că acordul ar fi un test pentru un proces mai amplu de dezarmare a Hamas în Gaza. Hamas nu a confirmat oficial numărul celor prinşi în tuneluri.

