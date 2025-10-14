Israelul nu deschide punctul de trecere Rafah și limitează ajutoarele. Donald Trump: „Treaba nu e terminată”

Fragilul armistițiu din Gaza a fost testat pentru prima dată marți, când Israelul a anunțat că fluxul de ajutoare către teritoriul palestinian va fi redus la jumătate și că importantul punct de trecere a frontierei cu Egiptul, Rafah, nu va fi deschis conform planului, acuzând Hamas că a încălcat acordul negociat de SUA prin reținerea cadavrelor ostaticilor israelieni, relatează The Guardian.

Luni, israelienii au sărbătorit întoarcerea ultimilor 20 de ostatici în viață din Gaza, iar palestinienii s-au bucurat de eliberarea de către Israel a aproape 2.000 de prizonieri și deținuți, ca parte a primei faze a armistițiului.

Hamas a înapoiat și rămășițele a patru ostatici morți, dar a avertizat anterior că recuperarea celorlalte 24 de cadavre aflate încă în Gaza ar putea dura mai mult, întrucât nu au fost identificate toate mormintele.

Însă oficialii militari israelieni cred că gruparea Hamas știe unde pot fi găsite rămășițele celorlalți ostatici și că a întârziat în mod deliberat transferul acestora, a relatat ziarul Haaretz.

Donald Trump a îndemnat gruparea Hamas să returneze rămășițele celorlalți ostatici, afirmând că acest lucru este necesar pentru a permite trecerea la următoarea fază a planului pentru Gaza.

„O mare povară a fost ridicată, dar treaba NU ESTE TERMINATĂ. MORȚII NU AU FOST RETURNAȚI, AȘA CUM S-A PROMIS!”, a postat liderul american pe Truth Social. „Faza a doua începe CHIAR ACUM!!!”

Tensiunile timpurii în cadrul armistițiului erau de așteptat, întrucât Hamas și Israelul încearcă să obțină avantaje în timpul punerii în aplicare a planului în 20 de puncte.

Totuși, măsura de a restricționa ajutorul și de a amâna deschiderea punctului de trecere Rafah – un important punct de trecere care ar permite intrarea în Gaza a proviziilor din afara Israelului – va fi un șoc.

Punctul de trecere urma să fie deschis miercuri, în conformitate cu acordul în 20 de puncte convenit săptămâna trecută, care prevedea o creștere a ajutorului la nivelurile înregistrate ultima dată în timpul armistițiului de scurtă durată din martie.

Întârzierea deschiderii punctului de trecere Rafah a consternat oficialii umanitari din Gaza, care au declarat că, de la semnarea acordului de încetare a focului, au intrat doar cantități limitate de provizii.

ONU a declarat că sâmbătă au intrat în Gaza corturi pentru familiile strămutate, carne congelată, fructe proaspete, făină și medicamente, dar luni nu a intrat niciun camion din Israel din cauza trecerii ostaticilor eliberați în Gaza, iar marți a fost o sărbătoare religioasă evreiască, astfel că punctele de trecere au fost închise.

Amintim că gruparea islamistă palestiniană a informat mediatorii că intenționează să transfere cadavrele a patru ostatici israelieni decedați în Israel marți, la ora locală 22:00 (n.r. 22.00 a României).

