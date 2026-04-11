Israelul nu vrea armistițiu cu Hezbollah. Ce motive a invocat Benjamin Netanyahu pentru refuzul de încetare a focului în Liban

Fum se ridică de la locul unui atac aerian israelian care a vizat o zonă din suburbiile sudice ale Beirutului, pe 5 aprilie 2026. Armata israeliană a declarat pe 5 aprilie că a început să lovească ținte ale Hezbollahului în capitala libaneză. Foto: ibrahim AMRO / AFP / Profimedia

Israelul și Libanul urmează să poarte discuții la Washington marți, deși un armistițiu rămâne o perspectivă îndepărtată. Israelul afirmă că nu va discuta despre nicio încetare a luptelor cu Hezbollah, pe care îl consideră principalul obstacol în calea păcii. Întâlnirea va marca primul contact oficial între cele două țări, care nu întrețin relații diplomatice. Între timp, autoritățile libaneze afirmă că atacurile israeliene au ucis peste 1.950 de persoane, dintre care peste 350 numai în prima zi a armistițiului dintre SUA și Iran, anunță France24.

Cel puțin 10 persoane, printre care trei membri ai echipelor de urgență, au fost ucise sâmbătă în urma atacurilor israeliene, a declarat Ministerul Sănătății din Liban, în timp ce mass-media de stat a relatat despre raiduri asupra a peste zece locații din sudul țării.

Aceasta vine după ce ambasadorii israelian și libanez au purtat vineri, târziu în noapte, discuții pentru a pune la punct detaliile unei întâlniri programate marți la Departamentul de Stat, cu scopul de a discuta o cale către pace.

Ambasadorul Israelului, Yechiel Leiter, a declarat că discuțiile vor marca începutul negocierilor oficiale cu guvernul libanez, în ciuda lipsei relațiilor diplomatice între cele două țări.

„Israelul a acceptat să înceapă negocierile oficiale de pace” cu Libanul, a spus el. Dar a exclus orice discuție care să implice Hezbollah. „Israelul a refuzat să discute un armistițiu cu organizația teroristă Hezbollah, care continuă să atace Israelul și este principalul obstacol în calea păcii între cele două țări.”

Deputatul libanez Hassan Fadlallah, afiliat Hezbollah, a declarat sâmbătă că gruparea respinge negocierile directe între Liban și Israel.

Această mișcare reprezintă „o încălcare flagrantă a pactului național, a Constituției și a legilor libaneze și exacerbează diviziunile interne într-un moment în care Libanul are cea mai mare nevoie de solidaritate și unitate internă pentru a face față agresiunii Israelului și a păstra pacea civilă”, a declarat Fadlallah într-un comunicat.

„Ceea ce inamicul nu a reușit să realizeze pe teren nu va obține nici în cadrul negocierilor cu o autoritate lipsită de putere de decizie, care și-a abandonat îndatoririle cele mai elementare, nu a reușit să-și protejeze poporul și în care nu se poate avea încredere că va apăra suveranitatea națională”, a adăugat el.

În timp ce eforturile diplomatice continuă pe fondul tensiunilor, atacurile Israelului continuă. Agenția Națională de Știri din Liban a raportat că atacurile aeriene au distrus o clădire rezidențială în Mayfadoun, în districtul Nabatieh. Ministerul Sănătății din Liban a confirmat că trei atacuri mortale au lovit locații din Nabatiyeh și a condamnat ceea ce a numit țintirea „sistematică” a lucrătorilor din serviciile de urgență de către Israel.

Citește și:

Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său

