Israelul ordonă evacuarea unei localități din sudul Libanului: atacuri iminente împotriva Hezbollah

Armata israeliană a ordonat, duminică dimineaţa, locuitorilor dintr-o zonă a localităţii Arab Salim, din sudul Libanului, să se evacueze imediat, în perspectiva unor atacuri iminente împotriva mişcării şiite pro-iraniene Hezbollah.

„Vă aflaţi în apropierea unei instalaţii aparţinând organizaţiei teroriste Hezbollah, împotriva căreia armata israeliană va desfăşura operaţiuni”, a precizat aceasta într-un mesaj în limba arabă pe Telegram, ataşând o hartă a zonei care trebuie evacuată, scrie News.ro.

Într-un alt comunicat, armata israeliană a declarat că a ripostat la lansarea de către Hezbollah a două drone împotriva soldaţilor săi din sudul Libanului.

Acest atac nu a provocat răniţi, a precizat armata, care a denunţat „o încălcare flagrantă” a armistiţiului.

Confruntările din Liban s-au redus începând din iunie, în urma unui protocol între Statele Unite şi Iran, în paralel cu un acord-cadru între Liban şi Israel.

Însă Israelul îşi continuă operaţiunile militare sporadice în sud, unde ocupă în continuare o fâşie de frontieră de aproximativ zece kilometri. Vineri seara, bombardamentele israeliene au provocat patru morţi în sudul şi estul Libanului.

Hezbollah a antrenat Libanul în războiul regional, lansând de la începutul lunii martie atacuri asupra Israelului în sprijinul Teheranului, provocând represalii israeliene care au făcut peste 4.300 de morţi, potrivit autorităţilor libaneze.

Editor : B.E.