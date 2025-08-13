Israelul permite emigrarea din Gaza. Discuții privind soarta enclavei după război. Egiptul se alătură negocierilor pentru un armistițiu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că toți locuitorii din Gaza care doresc să emigreze vor fi lăsați să plece, anunță PBS, care citează Associated Press. Liderul de la Tel Aviv spune că așteaptă oferte de la state dispuse să îi primească pe civilii palestinieni. În timp ce Israelul a început asediul asupra celui mai mare oraș din Fâșia Gaza, viitorul teritoriului ar putea să fie decis la Doha. Egiptul a anunțat că s-a alăturat eforturilor depuse Qatar și Statele Unite, în vederea obținerii unui armistițiu.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, asupra căruia se exercită presiuni foarte puternice să pună capăt unui război de 22 de luni în Fâşia Gaza, a anunţat că Israelul „va autoriza” locuitorii enclavei, care vor acest lucru, să părăsească teritoriul palestinian, supus asediului.

„Noi nu-i împingem afară, dar le vom permite să plece”, a răspuns Netanyahu, într-un interviu la postul internaţional de televiziune I24 News, în timp ce armata israeliană se pregăteşte să lanseze o nouă fază a ofensivei sale, cu scopul de a înfrânge Hamas.

Relocarea populației palestiniene

PBS afirmă că Israelul poartă discuții cu Sudanul privind posibilitatea relocării palestinienilor din Fâșia Gaza în țara est-africană devastată de război, ca parte a unui efort mai amplu al Israelului de a facilita emigrarea în masă din teritoriul lăsat în ruine de ofensiva sa de 22 de luni împotriva Hamas.

Șase persoane familiarizate cu această chestiune au confirmat discuțiile pentru Associated Press, anunță PBS. Nu este clar cât de mult au avansat discuțiile, dar dacă ar fi puse în aplicare, planurile ar însemna transferul de oameni dintr-o țară devastată de război și expusă riscului de foamete în alta, ceea ce ar ridica probleme legate de respectarea drepturilor omului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că dorește să pună în practică viziunea președintelui american Donald Trump de a reloca o mare parte din populația din Gaza prin ceea ce Netanyahu numește „migrație voluntară”. Israelul a lansat propuneri similare de relocare și în cazul altor națiuni africane.

„Cred că lucrul corect de făcut, chiar și în conformitate cu legile războiului, așa cum le cunosc eu, este să permită populației să plece, iar apoi să acționezi cu toată forța împotriva inamicului care rămâne acolo”, a declarat Netanyahu marți într-un interviu acordat postului de televiziune israelian i24. El nu a făcut referire la Sudan.

O nouă etapă a negocierilor

Între timp, Israelul a anunțat că ar putea trimite din nou negociatori la Doha. Aceștia trebuie să obțină eliberarea tuturor ostaticilor în schimbul încetării focului pentru cel puțin 60 de zile. Se discută de asemenea și despre viitorul teritoriului, după război. Fâșia Gaza ar putea fi condusă de un om de afaceri din Cisiordania, care este acceptat atât de Israel, cât și de Statele Unite și Liga Arabă.

Egiptul a anunţat marţi că acţionează împreună cu Qatarul şi cu Statele Unite în vederea unui armistiţiu de 60 de zile în Fâşia Gaza, relatează AFP.

În paralel, două surse palestiniene au anunţat că o delegaţie a Hamas era aşteptată la Cairo la o întâlnire cu mediatori, care încearcă să găsească o ieşire din război, declanșat pe 7 octombrie 2023 de un atac sângeros al mişcării islamiste palestiniene în sudul Israelului.

În urma unui armistiţiu de două luni, încălcat la jumătatea lui martie de către Israel, negocierile indirecte, la Doha, sub egida celor trei ţări mediatoare, au eşuat în iulie.

O enclavă aflată sub asediu

Benjamin Netanyahu este supus unei presiuni tot mai mari de către opinia publică israeliană, îngrijorată de soarta celor 49 de ostatici ţinuţi în continuare în Fâşia Gaza, dintre care 27 sunt morţi, potrivit armatei israeliene, în timp ce în străinătate se multiplică apelurile în vederea opririi suferinţelor celor peste două milioane de locuitori ai teritoriului palestinian.

După ONU - care a avertizat cu privire la riscul unei ”foamete generalizate” -, Uniunea Europeană şi alte 24 de ţări au denunţat marţi o „suferinţă umană” care atinge „un nivel inimaginabil” şi cer să se acţioneze „de urgenţă” pentru a i se pune capăt.

În Gaza, Apărarea Civilă a anunţat marţi moartea a 33 de palestinieni, ucişi în atacuri israeliene.

„A treia zi la rând, ocupaţia israeliană îşi intensifică bombardamentele” asupra oraşului Gaza, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Apărării Civile, Mahmud Basal. Cartierele Zaytun şi Sabra au fost atinse „de atacuri aeriene foarte intense care au ţintit locuinţe civile”, a precizat el.

Israelul anunţa vineri un plan prin care să preia controlul oraşului Gaza, situat în nordul Fâşiei, şi a taberelor de refugiaţi vecine, fără să prezinte un calendar în acest sens.

„Ocupaţia foloseşte toate tipurile de armament în această zonă - bombe, drone-, provocând o distrugere masivă a locuinţelor civile”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

„Bombardamentul este extrem de intens. La fiecare atac se cutremură pământul. Există oameni sub dărâmături la care nu poate ajunge nimeni”, declară un locuitor din Zaytun, Majed al-Hosary.

Benjamin Netanyahu anunţa duminică că Israelul controla militar „70 până la 75%” din Fâşia Gaza.

