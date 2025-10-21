Israelul recuperează trupul unui alt ostatic din Gaza. Hamas a predat 13 până acum, dar susține că are nevoie de timp pentru restul

Israelul a anunţat luni seară că a recuperat, prin intermediul Crucii Roşii, corpul unui alt ostatic reţinut în Fâşia Gaza, al treisprezecelea returnat de Hamas în temeiul acordului de încetare a focului în vigoare în teritoriul palestinian.

Israelul „a primit, prin intermediul Crucii Roșii, sicriul cu trupul unui ostatic dispărut, care a fost predat armatei şi Shin Bet (serviciul de informaţii interne israelian) din Fâşia Gaza”, a indicat biroul prim-ministrului într-un comunicat, potrivit Agerpres. Corpul urmează să fie repatriat în Israel şi transferat la centrul medico-legal pentru identificare, a adăugat acesta.

Cu puţin timp înainte, un oficial Hamas a declarat pentru AFP că aripa sa armată tocmai predase un corp Crucii Roşii, după ce l-a primit de la Brigăzile Abu Ali Mustafa.

Această organizaţie este aripa armată a Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei (PFLP), o mişcare marxistă. Într-un comunicat postat pe reţelele de socializare, aceasta a precizat că returnează corpul unui soldat israelian în conformitate cu termenii acordului.

Înainte de această predare, Hamas returnase rămăşiţele a 12 ostatici - răpiţi pe 7 octombrie 2023, în timpul atacului sângeros comis în Israel de către Hamas şi aliaţii săi - dintre cele 28 de cadavre pe care încă le deţine şi s-a angajat să le returneze Israelului ca parte a acordului de încetare a focului.

Conform acordului, Hamas urma să returneze aceste cadavre - inclusiv cel al unui soldat ucis în 2014 în timpul unui război anterior din Gaza - până la 13 octombrie, dar susţine că are nevoie de echipament şi de mai mult timp.

Editor : M.I.