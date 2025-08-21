Armata israeliană și-a început asaltul asupra orașului Gaza, unde controla deja periferiile și unde trăiesc un milion de palestinieni. Acestea sunt primele operațiuni care pregătesc terenul pentru ofensiva terestră masivă, dorită de guvernul de la Tel Aviv, anunță BBC. 60.000 de rezerviști sunt convocați la începutul lunii viitoare, pentru a susține acest efort militar de amploare. Între timp, sute de mii de palestinieni urmează să primească ordine de evacuare și să fie dirijați către adăposturi din sudul Fâșiei, zone însă deja supraaglomerate.

Primele etape ale cuceririi orașului Gaza

Mulți palestinieni au ales să părăsească anumite zone ale orașului Gaza, după ce armata israeliană și-a început primele etape ale ofensivei terestre. Trupele israeliene au stabilit o bază la periferia orașului - care găzduiește peste un milion de palestinieni - după zile de bombardamente intense și foc de artilerie.

Acest lucru l-a determinat pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, să-și reînnoiască apelurile pentru un armistițiu imediat „pentru a evita moartea și distrugerea” pe care un asalt le-ar „provoca în mod inevitabil”.

Israelul dorește să semnaleze însă că-și continuă planul de a captura întreg orașul Gaza, în ciuda criticilor internaționale.

Sute de palestinieni din cartierele Zeitoun și Sabra din orașul Gaza au plecat spre partea de nord-vest a orașului. Mărturiile localnicilor despre bombardamente sunt șocante:

Casa noastră se cutremură toată noaptea - sunetul exploziilor, al artileriei, al avioanelor de război, al ambulanțelor și al strigătelor de ajutor ne ucide. Unde am putea să mergem? Nimeni din Gaza nu a dormit, nici noaptea trecută, nici în ultima săptămână. Artileria și loviturile aeriene din est nu se opresc niciodată. Cerul este luminat toată noaptea

Mulți dintre aliații Israelului au condamnat acest plan, președintele francez Emmanuel Macron avertizând, miercuri, că acesta „nu poate duce decât la un dezastru pentru ambele popoare și riscă să arunce întreaga regiune într-un ciclu de război permanent”.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a declarat, între timp, că noi strămutări și intensificarea ostilităților „riscă să agraveze o situație deja catastrofală” pentru cei 2,1 milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza.

Israelul mobilizează 60.000 de rezerviști

Guvernul israelian și-a anunțat intenția de a cuceri întreaga Fâșie Gaza după ce negocierile indirecte cu Hamas, privind un acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor, au eșuat luna trecută.

În cadrul unei conferințe de presă televizate miercuri, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat că Hamas a fost „zdrobit și rănit” după 22 de luni de război:

Vom adânci pagubele aduse de Hamas în orașul Gaza, un bastion al terorii guvernamentale și militare pentru organizația teroristă. Vom adânci pagubele aduse infrastructurii teroriste deasupra și sub pământ și vom întrerupe dependența populației de Hamas. Am început acțiunile preliminare și, deja, trupele IDF controlează periferia orașului Gaza

Două brigăzi operau pe teren în cartierul Zeitoun, unde, în ultimele zile, au localizat un tunel subteran care conținea arme, iar o a treia brigadă opera în zona Jabalia, a adăugat el.

Agenția de apărare civilă a raportat că atacurile și focurile israeliene au ucis 25 de persoane pe întreg teritoriul, miercuri. Printre acestea, se aflau trei copii și părinții lor, a căror casă din zona Badr a taberei de refugiați Shati, la vest de orașul Gaza, a fost bombardată, a spus agenția.

Defrin a spus că IDF face tot posibilul pentru a preveni vătămarea celor 50 de ostatici care sunt încă ținuți de Hamas în Gaza, dintre care 20 se crede că sunt în viață. Familiile lor și-au exprimat temerea că cei din orașul Gaza ar putea fi puși în pericol de o ofensivă terestră.

ICRC a avertizat că intensificarea activităților militare în Gaza ar putea duce la o situație catastrofală atât pentru civilii palestinieni, cât și pentru ostatici.

După luni de ostilități neîncetate și strămutări repetate, populația din Gaza este complet epuizată. Ce are nevoie nu este mai multă presiune, ci ajutor. Nu mai multă teamă, ci o șansă să respire. Trebuie să aibă acces la elementele esențiale pentru a trăi în demnitate: hrană, medicamente și produse de igienă, apă potabilă și adăposturi sigure. Orice intensificare a operațiunilor militare nu va face decât să adâncească suferința, să destrame și mai multe familii și să amenințe cu o criză umanitară ireversibilă. Viața ostaticilor ar putea fi, de asemenea, pusă în pericol

ICRC a solicitat încetarea imediată a focului și trecerea rapidă și fără obstacole a ajutorului umanitar în Gaza. Secretarul general al ONU a solicitat, de asemenea, eliberarea necondiționată a ostaticilor deținuți de Hamas.

Un acord, greu de obținut

Mediatorii Qatar și Egipt încearcă să obțină un acord de încetare a focului și au prezentat o nouă propunere pentru o armistițiu de 60 de zile și eliberarea a aproximativ jumătate din ostatici, pe care Hamas a declarat că a acceptat-o luni.

Israelul nu a prezentat încă un răspuns oficial, dar oficialii israelieni au insistat marți că nu vor mai accepta un acord parțial și au cerut un acord cuprinzător care să prevadă eliberarea tuturor ostaticilor.

Miercuri, Hamas l-a acuzat pe Netanyahu că a ignorat propunerea mediatorilor privind încetarea focului și a declarat că acesta este „adevăratul obstacol în calea oricărui acord”, potrivit unei declarații citate de Reuters.

Armata israeliană a lansat o campanie în Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatici. De atunci, cel puțin 62.122 de persoane au fost ucise în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu.

