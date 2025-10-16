Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Benjamin Netanyahu: Lupta „nu s-a terminat încă”

Israelul și gruparea islamistă palestiniană Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului din Gaza, în condițiile în care există tensiuni legate de fluxul de ajutoare către teritoriul devastat, returnarea rămășițelor pământești ale ostaticilor morți de către gruparea militantă și noi victime ale focurilor de armă israeliene asupra palestinienilor aflați în apropierea noilor poziții militare, relatează The Guardian.

Diplomații regionali și oficialii americani au încercat să minimizeze importanța acuzațiilor, subliniind că ambele părți par încă hotărâte să respecte armistițiul convenit săptămâna trecută.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că este hotărât să se asigure că Hamas va preda rămășițele ostaticilor care se află încă în Gaza, adăugând că lupta „nu s-a terminat încă”.

În cadrul unei ceremonii oficiale în memoria soldaților căzuți în conflictul de doi ani, Netanyahu a susținut că Israelul își va atinge toate obiectivele de război și că dușmanii săi „au învățat că oricine ridică mâna împotriva sa va plăti un preț mare”.

În cadrul acordului de încetare a focului, Hamas a returnat Israelului ultimii 20 de ostatici rămași în viață, dar a predat doar nouă dintre cei 28 de prizonieri decedați, afirmând că ar avea nevoie de echipament special pentru a recupera restul din ruinele din Gaza.

Oficialii israelieni resping această afirmație, acuzând Hamas de încălcarea acordului de încetare a focului, deși consilierii americani care lucrează la punerea în aplicare a armistițiului și cei ai Crucii Roșii au declarat că dificultățile practice de recuperare a rămășițelor ostaticilor în mijlocul devastării cauzate de ofensiva israeliană din timpul războiului de 24 de luni au fost foarte semnificative.

Un înalt oficial al Hamas a acuzat Israelul că a încălcat armistițiul, omorând cel puțin 24 de oameni în schimburi de focuri de vineri până acum, și a declarat că o listă cu astfel de încălcări a fost înmânată mediatorilor.

„Statul ocupant lucrează zi și noapte pentru a submina acordul prin încălcările sale pe teren”, a spus el.

Armata israeliană nu a reacționat imediat, dar a declarat anterior că unii palestinieni au ignorat avertismentele de a nu se apropia de pozițiile israeliene, iar trupele „au deschis focul pentru a elimina amenințarea”.

Oficialii medicali palestinieni au raportat că un civil a fost ucis într-un atac cu drone în apropiere de Khan Younis. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a negat joi orice atac cu drone în sau în jurul orașului Gaza din sudul Fâșiei Gaza.

Oficialii israelieni au mai spus că punctul de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt, pe care agențiile de ajutor umanitar îl consideră esențial pentru a aduce suficient ajutor umanitar în teritoriu, se va deschide „într-o etapă ulterioară” și nu joi, așa cum era planificat.

Un purtător de cuvânt al Cogat, organismul ministerului israelian al Apărării care supraveghează afacerile civile în teritoriile palestiniene, a sugerat, de asemenea, că punctul Rafah va rămâne închis pentru ajutorul umanitar în viitor, deși trecerea individuală va fi permisă.

„Trebuie subliniat faptul că ajutorul umanitar nu va trece prin punctul de trecere Rafah. Acest lucru nu a fost convenit niciodată, în niciun moment”, a afirmat acesta, adăugând că ajutorul continuă să intre în Fâșia Gaza prin alte puncte de trecere.

Amintim că președintele american Donald Trump a precizat miercuri presei de peste ocean că Israelul ar putea relua acțiunile militare în Gaza, în cazul în care Hamas refuză să respecte acordul de încetare a focului.

„Israelul se va întoarce pe străzi imediat ce voi da ordinul”, a spus el. „Dacă Israelul ar putea să intre și să-i zdrobească, ar face-o”.

De asemenea, un înalt oficial din cabinetul lui Netanyahu a susținut că războiul din Gaza nu a luat sfârșit încă.

