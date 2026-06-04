Israelul și Libanul spun „da” armistițiului. Hezbollah poate decide sfârșitul confruntărilor

Israelul și Libanul au convenit asupra punerii în aplicare a unui armistițiu, a anunțat Departamentul de Stat al SUA într-o declarație. Acordul este „condiționat de încetarea completă” a atacurilor din partea grupării armate Hezbollah, susținută de Iran, printre alte condiții. Acesta survine după ce, miercuri, atacurile israeliene au ucis cel puțin nouă persoane în sudul Libanului, iar Hezbollah a lansat rachete către nordul Israelului, punând la încercare o armistițiu fragil convenit inițial în aprilie, anunță BBC.

„Toate țările au reafirmat că viitorul relației dintre Israel și Liban trebuie decis de cele două guverne suverane. Acestea au respins orice încercare, din partea oricărui actor statal sau nestatal, de a ține viitorul Libanului ca ostatic”, se arată în comunicat.

Acordul este, de asemenea, condiționat de „evacuarea tuturor agenților Hezbollah” dintr-o zonă controlată de Israel în sudul Libanului, de la râul Litani până la graniță.

Declarația precizează că SUA vor contribui la crearea unor „zone pilot în care Forțele Armate Libaneze vor prelua controlul exclusiv asupra teritoriului, cu excluderea tuturor actorilor nestatali”.

Anunțul urmează unui armistițiu parțial convenit luni, despre care Libanul a declarat că ar însemna ca Israelul să se abțină de la bombardarea Beirutului, în schimbul faptului că Hezbollah nu va ataca Israelul.

Armistițiul, condiționat de retragerea Hezbollah din sudul Libanului

Cele două țări se vor întâlni din nou pe 22 iunie pentru a purta discuții suplimentare „în vederea ajungerii la un acord cuprinzător”. Hezbollah nu a comentat încă public anunțul.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat reporterilor înainte de anunț că speră ca aceștia să elaboreze „un plan de acțiune pentru asigurarea securității în Liban, independent de Hezbollah”.

Armistițiul parțial a fost pus la încercare săptămâna aceasta atât de focurile israeliene, cât și de cele ale Hezbollah.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că printre cei uciși de Israel miercuri se aflau doi paramedici a căror ambulanță a fost lovită într-un atac în zona Chehour din sud. O mașină a fost lovită, de asemenea, chiar la sud de capitala Beirut.

Între timp, armata israeliană a declarat că a interceptat o dronă și două proiectile care au traversat granița. Hezbollah a declarat că a țintit o adunare de trupe israeliene.

SUA vor zone fără influența Hezbollah în sudul țării

Înainte de anunțul de miercuri seara, liderii israelieni au avertizat că armata țării va relua atacurile asupra bastionului Hezbollah din suburbiile sudice ale Beirutului, cunoscut sub numele de Dahieh, dacă gruparea va lansa atacuri transfrontaliere asupra comunităților din nordul Israelului.

Potrivit guvernului libanez, armistițiul parțial convenit luni prevedea că „Israelul nu va lansa o ofensivă de amploare asupra Beirutului în schimbul abținerii Hezbollah de la lansarea de atacuri împotriva Israelului”.

Guvernul a declarat că Hezbollah a confirmat acceptarea sa, dar un membru al consiliului politic al grupării, Mahmoud Qamati, a declarat marți pentru BBC: „Nu a existat niciun acord de încetare a focului, ci doar protecția zonei Dahieh.”

Qamati a insistat, de asemenea, că Hezbollah nu va respecta niciun angajament asumat în cadrul discuțiilor libanezo-israeliene de la Washington.

„Considerăm că aceste negocieri nu ne privesc și nu recunoaștem concluziile sau deciziile lor, deoarece le-am respins din principiu”, a declarat el.

Libanul a fost antrenat în războiul dintre SUA, Israel și Iran pe 2 martie, când Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului ca represalii pentru un atac israelian în urma căruia a fost ucis liderul suprem al Iranului. Israelul a răspuns cu o campanie aeriană pe teritoriul Libanului și cu o invazie terestră în sudul țării.

Hezbollah este o grupare politică și militară musulmană șiită care activează în Liban și care a fost implicată într-o serie de conflicte violente cu Israelul. Grupul este considerat o organizație teroristă de către Israel și multe alte națiuni, inclusiv Marea Britanie și SUA.

Armistițiul, pus deja la încercare de noi atacuri și tiruri de rachete

Un armistițiu negociat de SUA între Israel și Liban pe 16 aprilie nu a reușit să oprească luptele, iar săptămâna trecută prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să-și intensifice atacurile asupra Hezbollah și să avanseze mai adânc în Liban, ca răspuns la atacurile cu drone și rachete asupra comunităților din nordul Israelului.

Cel puțin 3.516 de persoane au fost ucise în Liban de la începutul războiului, potrivit Ministerului Sănătății din această țară. Cifrele sale nu fac distincție între combatanți și civili.

ONU afirmă că peste un milion de persoane s-au înregistrat ca persoane strămutate în Liban, unde ordinele de evacuare israeliene acoperă mai mult de o optime din teritoriul țării.

Israelul afirmă că 26 dintre soldații săi și patru civili israelieni au fost uciși de ambele părți ale frontierei în timpul războiului.

Presa libaneză a relatat miercuri despre atacuri israeliene în sudul țării. Ministerul Sănătății a declarat că patru sirieni și doi palestinieni au fost uciși într-un atac în zona al-Housh, situată chiar la sud de orașul de coastă Tir.

Ministerul a mai precizat că doi paramedici au fost uciși și un al treilea a fost rănit grav când forțele israeliene „au țintit direct o ambulanță” în zona Chehour, situată la aproximativ 14 km (9 mile) spre est. Ambulanța aparținea Asociației Cercetașilor Risala, afiliată mișcării Amal, un aliat al Hezbollah.

Libanul acuză Israelul de încălcarea dreptului internațional umanitar

Ministerul a acuzat armata israeliană că „demonstrează dispreț față de dreptul internațional umanitar”, care protejează în mod specific personalul medical.

Cel puțin 128 de paramedici și lucrători din domeniul sănătății au fost uciși în atacurile israeliene asupra ambulanțelor și unităților medicale în ultimele trei luni, potrivit ministerului.

Armata israeliană nu a făcut niciun comentariu imediat, anunță BBC. În trecut, aceasta a susținut că ambulanțele sunt folosite în scopuri militare, fără a furniza însă vreo dovadă.

Armata libaneză a declarat, între timp, că unul dintre soldații săi a fost ucis într-un atac aerian israelian pe drumul dintre Nabatieh și Kfar Tebnit, la aproximativ 27 km nord-est de Tyre. Agenția Națională de Știri (NNA) din Liban a raportat că motocicleta sa a fost ținta unei drone.

Iranul avertizează că este pregătit să reia războiul

Armata a declarat că alți doi soldați libanezi au fost răniți într-un atac israelian separat asupra vehiculului lor, pe drumul dintre Deir Zahrani și Nabatieh. Aceasta a denunțat ceea ce a numit „o serie de atacuri deliberate îndreptate împotriva personalului, vehiculelor și pozițiilor armatei” din partea forțelor israeliene.

Săptămâna aceasta, pe malul mării din Beirut, unde mii de persoane strămutate trăiesc în corturi, cu acces limitat la hrană, apă potabilă și toalete, Mariam Hessa a declarat că dorește un armistițiu care să acopere întreaga țară.

„Nu cred că este corect, pentru că sudul este mereu bombardat, iar casele sunt avariate, distruse, oamenii mor”, a declarat pentru BBC studenta în vârstă de 23 de ani.

„Vreau ca încetarea focului să fie pentru tot Libanul, nu doar pentru o zonă precum Dahieh sau chiar sudul. Nu, este pentru tot Libanul. Avem nevoie de asta.”

Trump și Netanyahu, neînțelegeri pe tema Libanului

Încetarea parțială a focului a fost anunțată de președintele SUA, Donald Trump, care miercuri părea să confirme un raport potrivit căruia aceasta a fost negociată după ce l-a numit pe Netanyahu „nebun” într-o convorbire plină de injurii, provocată de ordinul prim-ministrului de a bombarda capitala libaneză.

„Eram puțin deranjat de faptul că se lupta constant cu Libanul”, a declarat Trump în podcastul Pod Force One al New York Post. „La un moment dat, i-am spus: «Bibi, trebuie să oprim asta.»”

Netanyahu a acceptat ulterior să amâne atacul asupra Beirutului, dar a subliniat că armata israeliană va continua să opereze în sudul Libanului.

Întrebat despre convorbire într-un interviu acordat CNBC, Netanyahu a spus: „Uneori, la fel ca în cele mai bune familii, avem aceste neînțelegeri tactice. Găsim întotdeauna o cale de a le rezolva.”

Se spune că Trump este îngrijorat de faptul că o escaladare suplimentară a conflictului din Liban ar putea pune în pericol un acord mai amplu menit să pună capăt războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Iranul a avertizat SUA că orice armistițiu regional trebuie să includă și Libanul.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat miercuri că, în cazul în care agresiunea israeliană împotriva Beirutului va continua, forțele armate ale țării sale sunt „pe deplin pregătite” să reia războiul, a relatat agenția de știri iraniană Tasnim.

Însă, mai târziu, miercuri, Trump a declarat că dorește să separe discuțiile dintre SUA și Iran de cele privind războiul dintre Israel și Hezbollah în Liban.

„Aș dori să le separ, aș dori să le tratez separat, deoarece sunt... separate”, a declarat președintele SUA reporterilor.

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Editor : C.A.