Israelul va aproba marți planurile de preluare a oraşului Gaza (presă). Mii de palestinieni au părăsit deja zona

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, urmează să aprobe planurile operaţionale pentru declanşarea operaţiunii de cucerire a oraşului Gaza, a anunţat luni site-ul de ştiri Walla, preluat de dpa. Temându-se de o ofensivă terestră iminentă a Israelului, mii de palestinieni și-au părăsit deja locuințele din zonele estice ale orașului, aflate acum sub bombardament constant din partea armatei israeliene, pentru a se îndrepta spre vestul și sudul teritoriului devastat, conform Reuters.



Cel puţin 80.000 de soldaţi vor fi desfăşuraţi pentru a ocupa oraşul din nordul Fâşiei Gaza, în conformitate cu planurile care îi vor fi prezentate marţi lui Israel Katz de către şeful statului major general al armatei israeliene Eyal Zamir. Armata ar urma să încercuiască şi să ocupe oraşul Gaza pentru a distruge toată infrastructura Hamas rămasă, precum şi „cele mai importante simboluri rămase” ale regimului grupării, potrivit Walla, care citează o sursă militară neprecizată despre care susţine că este la curent cu planurile în cauză.



Operaţiunea este descrisă drept „un plan foarte cuprinzător care va cere un preţ foarte mare de la Hamas, dar care presupune de asemenea mari riscuri pentru soldaţii israelieni”.



Şeful statului major israelian ar fi avertizat în repetate rânduri în privinţa riscurilor cuceririi oraşului Gaza, afirmând că ar putea pune în pericol vieţile ostaticilor despre care se crede că sunt ţinuţi în oraş, dar ar prezenta un mare risc şi pentru vieţile soldaţilor israelieni implicaţi într-o astfel de operaţiune.



Observatorii cred că ofensiva plănuită va exacerba şi mai mult situaţia umanitară gravă din Gaza, unde cea mai mare parte din populaţie a fost strămutată cel puţin o dată după ce războiul a început drept reacţie la atacul Hamas în sudul Israelului în octombrie 2023.



Postul de radio israelian a relatat că evacuarea planificată a celor circa un milion de persoane care trăiesc în prezent în oraşul Gaza urmează să înceapă cel mai devreme în două săptămâni.



Walla relatează însă că trupele israeliene urmează să avanseze şi în alte zone ale Fâşiei Gaza în următoarele zile pentru a creşte presiunea asupra Hamas.

Protestele continuă

De altfel, planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza a stârnit îngrijorare atât în străinătate, cât și în țară, unde zeci de mii de israelieni au organizat unele dintre cele mai mari proteste de la începutul războiului, cerând încheierea unui acord pentru încetarea luptelor și eliberarea celor 50 de ostatici rămași în mâinile militanților palestinieni din Gaza.

Ofensiva planificată i-a determinat pe mediatorii egipteni și qatarezi să intensifice eforturile în ceea ce o sursă familiarizată cu negocierile cu militanții Hamas din Cairo a descris ca fiind „ultima încercare disperată”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a descris orașul Gaza ca fiind ultimul bastion urban important al Hamas. Însă, având în vedere că Israelul controlează deja 75% din Gaza, armata a avertizat că extinderea ofensivei ar putea pune în pericol viața ostaticilor încă în viață și ar putea atrage trupele într-un război de gherilă prelungit și mortal.

Fâșia Gaza. Foto: Profimedia Images

În orașul Gaza, mulți palestinieni au cerut organizarea unor proteste pentru a solicita încetarea unui război, care a distrus o mare parte din teritoriu și a provocat o catastrofă umanitară, precum și intensificarea negocierilor de către Hamas pentru a evita ofensiva terestră israeliană. O incursiune blindată israeliană în orașul Gaza ar putea duce la strămutarea a sute de mii de oameni, mulți dintre ei fiind deja dezrădăcinați de mai multe ori în timpul războiului.

Ahmed Mheisen, administratorul unui adăpost palestinian din Beit Lahiya, o suburbie devastată de război situată la marginea estică a orașului Gaza, a declarat că 995 de familii au părăsit zona în ultimele zile pentru a se îndrepta spre sud.

Cu ofensiva israeliană iminentă, Mheisen a estimat că sunt necesare 1,5 milioane de corturi pentru adăposturi de urgență, spunând că Israelul a permis introducerea a doar 120.000 de corturi în teritoriu în timpul încetării focului din ianuarie-martie. Biroul umanitar al ONU a declarat săptămâna trecută că 1,35 milioane de persoane aveau deja nevoie de articole de urgență pentru adăposturi în Gaza. Tamer Burai, un om de afaceri din Gaza, spune:

Locuitorii orașului Gaza sunt ca niște condamnați la moarte care așteaptă execuția

„Astăzi sau mâine îmi mut părinții și familia în sud. Nu pot risca să-i pierd pe vreunul dintre ei în cazul unei invazii surprinzătoare”, a declarat el pentru Reuters.

Joi este programată o manifestație în orașul Gaza, organizată de diferite sindicate, iar oamenii au promis pe platformele sociale că vor participa, ceea ce va crește presiunea asupra Hamas.

Blocaj diplomatic

Între timp, continuă eforturile unor mediatori din SUA, Egipt şi Qatar de a ajunge la un acord de încetare a focului şi de eliberare a ostaticilor înainte de începutul ofensivei planificate, notează dpa. Ultima rundă de negocieri indirecte pentru încetarea focului s-a încheiat la sfârșitul lunii iulie într-un impas, părțile acuzându-se reciproc pentru eșecul acesteia. Surse apropiate negocierilor de la Cairo au declarat că mediatorii egipteni și qatarezi s-au întâlnit cu liderii Hamas, ai grupării militante aliate Jihadul Islamic și ai altor facțiuni, fără a se înregistra progrese semnificative. Discuțiile vor continua luni, au adăugat sursele.

Hamas le-a declarat mediatorilor că este gata să reia discuțiile despre armistițiul de 60 de zile, propus de SUA, și eliberarea a jumătate din ostatici, a declarat, pentru Reuters, un oficial care a cerut să nu fie numit.

Israelul afirmă că va accepta încetarea ostilităților dacă toți ostaticii vor fi eliberați și Hamas va depune armele - ultima cerință fiind respinsă public de către gruparea islamistă până la înființarea unui stat palestinian. Un oficial Hamas a declarat luni pentru Reuters că gruparea continuă să respingă cererile Israelului de a se dezarma sau de a-și expulza liderii din Gaza.

Malnutriția severă la copiii sub 5 ani s-a triplat la clinica din orașul Gaza, potrivit rapoartelor organizațiilor caritabile. Sursa: Profimedia

De asemenea, par să persiste discrepanțe cu privire la amploarea retragerii israeliene din Gaza și la modul în care va fi furnizată ajutorul umanitar în enclava, unde malnutriția este răspândită și organizațiile umanitare avertizează asupra riscului de foamete.

Sâmbătă, armata israeliană a declarat că se pregătește să ajute populația din Gaza cu corturi și alte echipamente de adăpostire, înainte de a o reloca din zonele de luptă din sudul enclavei. Nu a furnizat detalii suplimentare cu privire la cantități sau la durata necesară pentru a transporta echipamentul în enclavă.

„Corturile existente în care locuiesc oamenii în sud sunt uzate și nu îi protejează pe oameni de apa de ploaie. Nu există corturi noi în Gaza din cauza restricțiilor impuse de Israel asupra ajutorului umanitar la punctele de trecere a frontierei”, a declarat economistul palestinian Mohammad Abu Jayyab pentru Reuters.

El a spus că unele familii din orașul Gaza au început să închirieze proprietăți și adăposturi în sud și și-au mutat bunurile acolo.

„Unii oameni au învățat din experiența anterioară și nu vor să fie luați prin surprindere. De asemenea, unii consideră că este mai bine să se mute mai devreme pentru a găsi un loc”, a adăugat Abu Jayyab.

