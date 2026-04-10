Israelul va crea 34 de noi colonii în Cisiordania ocupată, conform unei decizii luate în secret la începutul lui aprilie

Israelul va crea 34 de noi colonii în Cisiordania ocupată, potrivit unui ONG şi presei israeliene, care afirmă că guvernul a luat această decizie la începutul lui aprilie, în secret, transmite AFP.

„Cabinetul de securitate a decis, în secret, crearea a 34 de noi colonii”, afirmă un raport al ONG-ului anti-colonizare „Pacea Acum”, notează Agerpres.

Noile colonii se vor adăuga celor 68 deja create de guvernul lui Benjamin Netanyahu de la formarea sa la sfârşitul lui 2022.

Decizia nu a fost publicată oficial, iar Ministerul Apărării, responsabil de coloniile din Cisiordania ocupată, a refuzat să răspundă unei solicitări a AFP cu privire la acest subiect.

Potrivit canalului de ştiri i24News, zece din cele 34 de colonii sunt avanposturi existente ce vor fi legalizate, iar alte 24 sunt în stadiul de proiect.

Site-ul de informaţii Ynet a scris că şeful de Stat Major al armatei, Eyal Zamir, ar fi declarat, în reuniunea cabinetului de securitate, că armata se va „prăbuşi”, crearea de noi colonii cerând un efort suplimentar pentru trupele sale într-un context în care Israelul se află în război.

Noile colonii vor fi stabilite din nordul până în sudul Cisiordaniei, potrivit Ynet şi i24News.

Aproximativ 500.000 de israelieni trăiesc în coloniile din Cisiordania - implantări denunţate în mod regulat de ONU ca fiind ilegale din punctul de vedere al dreptului internaţional -, în mijlocul a 3 milioane de palestinieni.

Colonizarea Cisiordaniei a continuat sub toate guvernele israeliene începând din 1967, dar s-a accelerat considerabil după accederea la putere a extremiştilor de dreapta în 2022, printr-o alianţă cu premierul Netanyahu, şi încă şi mai mult după atacul Hamas din octombrie 2023.

Editor : B.E.