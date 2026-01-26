Live TV

Israelul va redeschide punctul de trecere dintre Gaza și Egipt doar după ce trupul neînsuflețit al ultimului ostatic va fi recuperat

cladiri distruse-gaza
Foto: Dawoud Abu Alkas via Reuters

Israelul a declarat că a acceptat să redeschidă principalul punct de trecere a frontierei dintre Fâșia Gaza și Egipt numai după finalizarea operațiunii de recuperare a cadavrului ultimului ostatic israelian rămas pe teritoriul respectiv. Punctul de trecere Rafah a fost în mare parte închis din mai 2024, când partea palestiniană a fost ocupată de forțele israeliene. Se preconiza redeschiderea acestuia în prima etapă a armistițiului dintre Israel și Hamas, care a început în octombrie. Cu toate acestea, guvernul israelian a condiționat redeschiderea punctului de trecere de eforturile Hamas de a recupera cadavrul ultimului ostatic, ofițerul de poliție Ran Gvili. Duminică, armata israeliană a declarat că a început o nouă căutare a rămășițelor sale în nordul Fâșiei Gaza, anunță BBC.

Deși în ultimul său anunț Israelul pare să ofere un calendar pentru redeschiderea punctului de trecere, nu se știe cât va dura căutarea lui Gvili.
Mass-media israeliană a citat oficiali militari care au declarat că operațiunea se desfășoară într-un cimitir din orașul Gaza și că ar putea dura câteva zile.

Joi, șeful noului guvern tehnocratic palestinian din Gaza a declarat că punctul de trecere Rafah se va deschide „în ambele direcții” în această săptămână. Aceasta se întâmplă în contextul în care SUA și alți mediatori continuă să preseze ambele părți să ia următoarele măsuri pentru a avansa planul de pace al președintelui Donald Trump.

Duminică seara, biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul „a acceptat redeschiderea limitată a punctului de trecere Rafah numai pentru trecerea pietonilor, sub rezerva unui mecanism complet de inspecție israelian”. Armata israeliană „desfășoară în prezent o operațiune concentrată pentru a epuiza toate informațiile de intelligence care au fost colectate în efortul de a localiza și repatria” rămășițele lui Ran Gvili, se arată într-un comunicat.

„La finalizarea acestei operațiuni și în conformitate cu ceea ce s-a convenit cu SUA, Israelul va deschide punctul de trecere Rafah”, se adaugă în declarație.

Ziarul israelian Haaretz a citat o sursă care a afirmat că la punctul de trecere va exista un „mecanism israelian complet de monitorizare”, care va include supravegherea listelor de intrare și ieșire.

Israelul a planificat, de asemenea, să înființeze un punct suplimentar de control pentru toate persoanele care intră în Gaza, situat într-o zonă din jurul Liniei Galbene, care delimitează teritoriul controlat în continuare de forțele israeliene în conformitate cu acordul de încetare a focului, a adăugat sursa.

Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
Fâșia Gaza, după războiul dintre Israel și Hamas. Foto: Profimedia

Duminică dimineață, armata israeliană a declarat că trupele „au început o operațiune țintită în zona Liniei Galbene din nordul Fâșiei Gaza” pentru a recupera cadavrul lui Gvili. Oficialii militari israelieni au declarat presei locale că operațiunea se baza pe informații colectate pe o perioadă lungă de timp, care indicau că rămășițele lui Gvili ar fi putut fi îngropate în zonele Shejaiya și Daraj Tuffah din orașul Gaza, la est de Linia Galbenă.

Unități specializate se aflau la fața locului, inclusiv rabini și echipe de căutare.

Aripă militară a Hamas, Brigăzile Izzedine al-Qassam, a declarat duminică că a „furnizat mediatorilor toate detaliile și informațiile pe care le deținem cu privire la locația” cadavrului lui Gvili. Forțele israeliene „căutau unul dintre locuri”, a adăugat aceasta.

Între timp, familia lui Gvili și-a reiterat opoziția fermă față de redeschiderea punctului de trecere Rafah înainte ca trupul său să fie repatriat în Israel pentru înmormântare. „În primul rând, Ran trebuie adus acasă”, au declarat ei. Tânărul de 24 de ani a fost ucis în kibbutzul Alumim, în timpul atacului condus de Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie 2023, iar trupul său a fost dus înapoi în Gaza ca ostatic.

Israeli Strike on Hospital Kills 5 Journalists, Including Al Jazeera and Reuters Photographers and AP
Peste 200 de jurnaliști au fost uciși în Fâșia Gaza. Foto: Profimedia

La începutul lunii decembrie, guvernul israelian a declarat că punctul de trecere Rafah se va deschide „în zilele următoare” pentru a permite palestinienilor să părăsească Gaza. Cu toate acestea, a apărut o dispută cu Egiptul, care a declarat că punctul de trecere va fi deschis numai dacă se va permite circulația în ambele direcții, permițând întoarcerea a zeci de mii de palestinieni care au fugit din Gaza în timpul războiului.

Sâmbătă, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au condus o delegație care s-a întâlnit cu prim-ministrul israelian pentru discuții axate pe punerea în aplicare a fazei a doua a planului de pace pentru Gaza. Witkoff a declarat că întâlnirea a fost „constructivă și pozitivă”.

Trump a prezentat la Davos proiectul „Noua Gaza": zgârie-nori de lux pe litoralul palestinian. „Voi avea mare succes, va fi frumos"

În prima fază, Hamas și Israelul au convenit asupra încetării focului, schimbului tuturor ostaticilor israelieni vii și morți din Gaza cu palestinienii deținuți în închisorile israeliene, retragerii parțiale a Israelului și intensificării livrărilor de ajutor umanitar.

În faza a doua, un nou guvern tehnocratic palestinian din Gaza ar trebui să preia conducerea serviciilor publice, precum și reconstrucția și demilitarizarea completă a teritoriului, inclusiv dezarmarea Hamas și a altor grupuri.

