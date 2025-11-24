Live TV

Israelul vrea să repopuleze nordul țării cu mii de indieni urmași ai unui vechi trib menționat în Biblie

Bnei Menashe
Potrivit Bibliei ebraice, tribul lui Manase, fiul lui Iacob, era unul dintre cele douăsprezece triburi ale Israelului. Sursa foto: X

Israelul intenţionează să aducă în ţară, în următorii ani, mii de indieni care se identifică drept descendenţi ai tribului biblic al lui Manase, a anunţat duminică biroul de presă al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Guvernul Israelului a aprobat o propunere a prim-ministrului Benjamin Netanyahu care ar permite unui număr de 1.200 de membri ai comunităţii Bnei Menashe (Fiii lui Manase) din nord-estul Indiei să imigreze până la sfârşitul anului viitor. Se preconizează că numărul lor total va ajunge la 5.800 până în 2030, majoritatea noilor veniţi urmând să se stabilească în nordul Israelului.

Costurile programului, până în 2026 inclusiv, sunt estimate la aproximativ 27 de milioane de dolari, acoperind cazarea, integrarea pe piaţa muncii şi învăţarea limbii ebraice.

Bnei Menashe este o comunitate evreiască ai cărei membri trăiesc în principal în statele Manipur şi Mizoram din India şi care cred că sunt descendenţi ai străvechiului trib israelit al lui Manase.

Potrivit Bibliei ebraice, tribul lui Manase, fiul lui Iacob, era unul dintre cele douăsprezece triburi ale Israelului. După invazia asiriană din anul 720 î.Hr., este considerat unul dintre cele zece triburi pierdute ale Israelului.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a descris planul ca fiind „important şi sionist” şi a afirmat că acesta va contribui la consolidarea nordului Israelului, o regiune puternic afectată de conflictul cu organizaţia teroristă Hezbollah din Liban, care a forţat zeci de mii de locuitori să fugă din zonă sau să se evacueze în ultimii ani.

Aproximativ 4.000 de membri ai comunităţii Bnei Menashe au emigrat în Israel în ultimele două decenii, potrivit biroului prim-ministrului israelian. Se preconizează că noul program multianual va finaliza migraţia acestei comunităţi în Israel.

