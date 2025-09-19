Istoria grevelor în Franța. De la paradisul luptei de clasă la purgatoriul „dialogului social”

Deși grevele nu sunt mai frecvente în Franța decât în alte țări din Europa de Vest, locul lor în istoria mișcării muncitorești franceze este totuși unic. Pentru sindicate, grevele erau odată un mijloc preferat de îmbunătățire a vieții de zi cu zi și, de asemenea, se aflau în centrul utopiei lor revoluționare. Cu alte cuvinte, ele aveau ca scop depășirea capitalismului.

The Conversation precizează că de-a lungul timpului, grevele s-au impus ca o caracteristică centrală a relațiilor sociale în Franța, dar funcția lor utopică a slăbit. La începutul secolului XX și al secolului XXI, la fel ca alte forme de exprimare a luptei de clasă, grevele au fost chiar devalorizate în mod semnificativ.

Perturbarea ordinii existente de către muncitori

Pe lângă rolul lor de instrument de apărare a condițiilor de viață și de luptă pentru noi drepturi, grevele sunt o formă primitivă de aglomerare a clasei muncitoare, a cărei ascensiune la putere precede și apoi însoțește dezvoltarea sindicalismului.

Când dreptul de a forma sindicate a fost acordat în 1884, conflictele de muncă, care fuseseră dezincriminate în 1864, erau deja pe cale să devină o caracteristică centrală a relațiilor industriale. Cu alte cuvinte, acțiunea a precedat organizarea. Adesea, de-a lungul secolului al XIX-lea, acțiunea a pus chiar bazele organizării: sindicatele s-au format în urma tulburărilor sociale, unele dispărând rapid odată cu încheierea grevei, iar altele continuând să existe.

Când Confederația Generală a Muncii, cunoscută sub numele de CGT, a fost fondată în centrul Franței în 1895, a adoptat rapid un set de valori bazate pe „autonomia lucrătorilor” și „acțiunea directă”. Prin propriile lupte, independente de structurile și instituțiile partizane, clasa muncitoare trebuia să se pregătească pentru „dubla sarcină”, definită de mișcarea sindicală, a luptei prozaice pentru revendicări imediate și a perspectivei utopice de răsturnare a capitalismului. Această abordare conferă grevelor un rol central și tinde să le atribuie tot felul de virtuți.

Grevele sunt considerate o educație în solidaritate, prin ajutorul material reciproc pe care îl generează adesea sau prin acoperirea lor interprofesională. Ele sunt, de asemenea, o educație în lupta de clasă, un „episod de război social”, după cum scria unul dintre liderii CGT dinainte de 1914. De aceea, orice s-ar întâmpla, „rezultatele sale nu pot fi decât favorabile clasei muncitoare din punct de vedere moral, [deoarece] există o creștere a militantismului proletar”. Și dacă o grevă este victorioasă, ea este o formă de recuperare colectivă din capitalism, deoarece produce „o reducere a privilegiilor clasei exploatatoare”.

În cele din urmă, sindicaliștii revoluționari cred că o grevă generală oferă muncitorilor arma care le va permite să atingă Sfântul Graal: dispariția definitivă a capitalismului. Acesta este argumentul prezentat în „Comment nous ferons la Révolution” (Cum vom face revoluția), singura lucrare din domeniul activismului care descrie în detaliu procesul de apropriere a mijloacelor de producție de către muncitori înșiși, sub egida sindicatelor lor, care apoi s-au apucat să organizeze un viitor luminos.

O grevă generală cu încărcătură politică nu a avut loc niciodată în Franța și, prin urmare, nu a dus niciodată la schimbări sociale radicale. Dar o astfel de utopie nu era neapărat menită să fie profetică. Funcția ei era, de asemenea, și poate mai presus de toate, aceea de a proteja mișcarea muncitorească de sirenele co-gestionării și sprijinului pentru sistemul existent, un proiect conceput în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea de elitele republicane. În plus, menținerea unui curs revoluționar pare să alimenteze o „mare teamă” în ordinea dominantă, care, pentru a se liniști, se simte obligată să facă concesii.

De la paradisul luptei de clasă la purgatoriul „dialogului social”

În timp ce primul război mondial a dat lovitura de grație sindicalismului revoluționar, două abordări principale ale grevelor au predominat în anii de divizare a CGT (1922-1935). Pentru confederația lui Léon Jouhaux, un socialist care a primit premiul Nobel pentru pace în 1951, suspendarea producției era în esență o ultimă soluție, care trebuia utilizată numai în cazul eșuării negocierilor. Pentru CGTU, care era apropiată de Partidul Comunist Francez (PCF), greva putea fi o armă care depășea simpla satisfacere a cererilor economice. Potrivit sindicaliștilor comuniști, „pe măsură ce se dezvoltă, greva devine inevitabil o luptă politică care opune lucrătorii împotriva trinității formate din angajatori, guvern și reformiști, demonstrând necesitatea unei lupte nemiloase care depășește cadrul corporativ”.

Cu toate acestea, în discursul și imaginația sindicală, greva nu mai este văzută ca o practică capabilă să promoveze principiul „autonomiei muncitorilor” sau să ducă la nașterea unei noi societăți. Ea și-a pierdut dimensiunea utopică.

Cu toate acestea, greva rămâne o armă importantă. Până la al doilea război mondial, sindicalismul și clasa muncitoare nu erau încă pe deplin integrate în societățile occidentale; procesul era cu siguranță în curs, dar nu era încă finalizat. Deși devenea treptat mai obișnuită, negocierea colectivă se lupta să-și găsească locul. Organizațiile muncitorești trebuiau, așadar, să se bazeze pe o cultură a luptei, care era aproape singurul mijloc de a îmbunătăți viața de zi cu zi și de a perturba temporar sistemul capitalist de exploatare.

Ulterior, și până în anii 1960 și 1970, grevele au rămas o caracteristică foarte comună a practicilor sindicale, deși din motive care difereau semnificativ de cele din perioadele anterioare. În cadrul „compromisului fordist” (schimbul între creșterea productivității și puterea de cumpărare) și al instituționalizării sindicalismului, grevele au devenit în primul rând un mijloc de gestionare a perturbărilor sistemice și de promovare a unei distribuții puțin mai echitabile a bogăției, într-o logică de reglementare conflictuală a relațiilor sociale. Actul de întrerupere a muncii a devenit ritualizat, după cum o ilustrează creșterea exponențială a numărului de zile de acțiune.

În plus, în cadrul statelor sociale construite în perioada de boom economic de după război, Franța și lumea occidentală trec printr-o fază de reforme progresive care, la prima vedere, nu par a fi rezultatul unei lupte sistematice și constante pentru putere. Este rezonabil să presupunem că, pe termen lung, această situație este parțial responsabilă pentru declinul legitimității grevelor. De îndată ce o îmbunătățire a condițiilor de viață pare posibilă prin acțiuni politice sau prin compromisuri convenite cu sindicatele în contextul unui „dialog social” care se anunță prosper, este probabil să se producă o schimbare care va reduce grevele la statutul de neplăcere sau accident de evitat.

Atunci, organizațiile angajaților și practicile lor s-au confruntat, printre altele, cu efectele climatului economic (încetinirea creșterii, dezindustrializarea, nesiguranța locurilor de muncă, individualizarea salariilor, contrareformele care au demontat statul social etc.), cu ascensiunea liberalismului – unul dintre obiectivele căruia este paralizarea acțiunii sindicale – și cu schimbările sociale post-1968 (ascensiunea individualismului, declinul marilor utopii politice etc.). etc.).

La această listă de cauze endogene trebuie adăugate cele create de sindicalism însuși. Acestea includ distanțarea sa de arena politică și rolul său în acest domeniu; incapacitatea sa de a genera speranță; și contradicțiile ridicate de natura sa de contrapondere instituțională, împărțită între obligația de a se opune și o incluziune profund înrădăcinată în societate.

Delegitimarea acțiunilor de grevă

În acest context, mișcarea sindicală de la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI pare să se fi retras în mod semnificativ către o strategie de supraviețuire. Aceasta pare să constea în salvarea legitimității sale, dacă este necesar, prin distanțarea de mobilizarea lucrătorilor și, în cele din urmă, prin abandonarea ideii de rupere cu ordinea capitalistă.

În ultimii 30 sau 40 de ani, una după alta și în grade diferite, marile confederații sindicale s-au angajat, de asemenea, pe o cale care a alimentat îndoielile. A existat chiar și o delegitimare retorică a acțiunilor de grevă. În 1985, Edmond Maire, pe atunci lider al Confederației Democrate Franceze a Muncii (la Confédération française démocratique du travail sau CFDT), a declarat: „[…] vechiul mit care spune că acțiunea sindicală se rezumă doar la greve este de domeniul trecutului. Sindicatele trebuie să renunțe la el.”

Cu toate acestea, sindicalismul bazat pe „dialog social” fără pârghii de influență nu a avut niciodată același succes ca cel bazat pe confruntare. În Franța, etapele istorice majore ale câștigurilor sociale semnificative au rezultat din mobilizarea sindicală și populară. Frontul Popular din anii 1930, eliberarea (la Libération) de sub ocupația germană în anii 1940 și mai-iunie 1968 sunt exemple frapante.

În schimb, începând cu anii 1980, caracterizați de dezvoltarea proceselor de negociere colectivă descentralizate, restricționarea drepturilor sociale a progresat constant. Cu excepția lunilor noiembrie-decembrie 1995, când o mișcare socială hotărâtă, în acest caz una bloquante (de blocare) și reînnoibilă, a reușit să se răspândească, declanșând dezbateri care au reușit să stabilească o legătură între cererile profesionale și alegerile societale pe care le-au scos la lumină.

De-a lungul istoriei sale, sindicalismul a mobilizat sprijinul și s-a impus ca o forță socială temută de ordinea dominantă, care, astăzi ca și în trecut, rareori cedează ceva fără să se simtă amenințată. Acest lucru a fost realizat atât prin proiectul politic utopic pe care l-a promovat, cât și prin acțiuni de grevă, pe care le-a transformat într-un paradigma majoră.

