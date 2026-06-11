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Video „Istoria îi va condamna”. Papa Leon al XIV-lea critică indiferența liderilor mondiali față de moartea migranților

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Papa Leon
Papa Leon. Foto: Profimedia
Din articol
Papa se înclină în faţa demnităţii umane a migranţilor Papa cere „căi legale şi sigure” pentru imigraţie

Papa Leon al XIV-lea a făcut joi apel la liderii lumii să-i trateze mai uman pe migranţi, avertizând, într-o vizită în insulele spaniole Canare - unul dintre punctele fierbinţi ale migraţiei din Europa -, că istoria îi va condamna pe cei care au permis ca oamenii care fug de război sau de sărăcie să sufere, a consemnat Reuters.

Într-un apel „la conştiinţa” politicienilor din Europa şi din comunitatea internaţională, primul papă american a notat că „demnitatea umană nu are paşaport şi nu îşi pierde valoarea atunci când trece o frontieră”.

„Nu putem să ne obişnuim să numărăm morţii”, a subliniat suveranul pontif în portul Arguineguin din Gran Canaria, supranumit „Docul Ruşinii” de către organizaţiile umanitare, după ce circa 1.000 de migranţi au fost blocaţi acolo în condiţii mizerabile în primele luni ale pandemiei de coronavirus.

„Fie ca istoria să nu ne acuze că am transformat durerea celor care suferă într-o imagine comună de-a lungul ţărmurilor noastre”, a îndemnat el miile de persoane adunate lângă un memorial dedicat migranţilor pierduţi pe mare. „Mai devreme sau mai târziu, se va şti dacă am protejat viaţa sau dacă am cedat indiferenţei”.

Papa Leon a aruncat un buchet de flori în mare, în largul insulelor, în semn de omagiu adus miilor de migranţi care au murit în periculoasa traversare a Atlanticului din Africa până în arhipelagul spaniol, potrivit jurnaliştilor AFP.

Papa se înclină în faţa demnităţii umane a migranţilor

Leon al XIV-lea, care în ultimele luni a adoptat un ton mai ferm împotriva direcţiei adoptate de leadership pe plan global, şi-a atras recent furia preşedintelui american Donald Trump, după ce a criticat drastic politicile intransigente anti-imigraţie ale acestuia.

În cadrul întâlnirii de joi din port cu ONG-uri şi organizaţii caritabile care ajută migranţii, papa a stat de vorbă cu voluntari şi alte persoane, inclusiv căpitanul unei ambarcaţiuni de salvare care a spus că, în 18 ani, el şi colegii săi au salvat circa 20.000 de migranţi.

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„Este un număr care îmi face rău şi pe care nu-l poţi uita”, a mărturisit căpitanul, Tito Villarmea. „Mi-aş dori să nu trebuiască să salvăm pe nimeni”.

Papa a ascultat, între altele, mărturia citită din partea unei femei originare din Nigeria, care şi-a povestit experienţa de a fi traficată şi abuzată sexual în timp ce încerca să ajungă în Europa pentru o viaţă mai bună. „Am trăit în condiţii pe care nu le-aş dori nimănui”, a relatat ea.

„Dragi migranţi, înainte de a vă spune orice altceva, vreau să mă închin în faţa demnităţii voastre”, a spus Papa. „Nu sunteţi doar numere sau dosare. Sunteţi oameni care au lăsat în urmă familii şi case. Aveţi vise pe care nimeni nu are dreptul să le dispreţuiască”.

Papa cere „căi legale şi sigure” pentru imigraţie

Situate la peste 1.000 km de Spania continentală, Insulele Canare au primit un număr record de 46.843 de migranţi ilegali în 2024, comparativ cu mai puţin de 1.000 în 2015, conform datelor oficiale. Peste 3.000 de oameni au murit în 2025 încercând să ajungă pe insule, potrivit ONG-ului Caminando Fronteras.

Luni, Papa Leon a atenţionat în parlamentul spaniol că lipsa de ajutor pentru migranţii lumii pune sub semnul întrebării „fundamentul etic al ordinii internaţionale”.

Joi, el a făcut apel la crearea de „căi legale şi sigure” pentru imigraţie, cooperare internaţională pentru combaterea traficului de persoane şi finanţare pentru salvarea migranţilor aflaţi în dificultate pe mare.

Lumea trebuie să facă mai mult pentru a eradica sărăcia, războaiele şi corupţia care îi obligă pe migranţi să plece de acasă, a insistat el. „Nu este suficient să gestionăm sosirile, să distribuim statistici, să consolidăm frontierele sau să deplângem decesele după ce au avut loc”, a atenţionat suveranul pontif.

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Juan Carlos Lorenzo, coordonatorul Comisiei spaniole pentru refugiaţi din Insulele Canare, a declarat pentru Reuters că vizita papei a fost o „etapă importantă”, care „va servi ca o afirmare puternică a apărării drepturilor omului, a respectului şi a demnităţii pe care toţi oamenii le merită, indiferent de originea lor”.

Spre deosebire de cea mai mare parte a celorlalte ţări ale Europei, Spania a adoptat o poziţie mai deschisă faţă de migranţi, introducând un program de acordare a dreptului de rezidenţă unui număr de peste o jumătate de milion de migranţi fără acte. Iniţiativa a atras însă critici din partea liderilor de extremă dreapta, iar ritmul lent de acordare a statutului legal prelungeşte incertitudinea pentru mii de oameni.

Înainte de Gran Canaria, Leon al XIV-lea s-a oprit la Madrid şi Barcelona în vizita sa în Spania, care a început sâmbăta trecută. Vizita se va încheia vineri pe o altă insulă din Canare, Tenerife, unde papa se va duce şi la un centru pentru migranţi, înainte de o oficia o slujbă finală în aer liber, în portul Santa Cruz.

Editor : C.A.

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