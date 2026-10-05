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Istoria neagră a militarilor SUA în Japonia: arestarea unui pușcaș marin american pentru crimă reaprinde protestele în Okinawa

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U.S. Marine arrested over Okinawa murder in Japan
Protest în Okinawa, Japonia, după uciderea unei femei. Foto: Profimedia
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Pentru mulți localnici din Okinawa, arestarea unui soldat american acuzat că a jefuit și ucis o femeie într-o cameră de hotel a reaprins decenii de frustrare față de crimele care au implicat personal militar american de acolo, scrie BBC.

„Sincer, prima mea reacție a fost: «Nu din nou»”, a declarat pentru BBC Ai Sato, în vârstă de 52 de ani, rezident de mult timp în Okinawa.

„Nimic nu s-a schimbat de când eram copil. De câte ori vom repeta același lucru, vom crea mai multe victime, vom face familiile lor să sufere și, în cele din urmă, îi vom face pe locuitorii din Okinawa să se întristeze?”

Akemi Oshiro, o rezidentă în vârstă de 62 de ani din Ginowan, a împărtășit sentimente similare.

„Știu că nu ar trebui să ne obișnuim cu lucruri teribile de genul acesta, dar pentru că se tot întâmplă, nu mai sunt surprinsă”, a declarat ea pentru BBC.

Okinawa găzduiește cea mai mare prezență militară americană în Japonia. Aici sunt mai multe baze militare ale SUA și zeci de mii de soldați americani.

Caporalul Devin Jacob Ballard, în vârstă de 20 de ani, membru al pușcașilor marini americani, a fost arestat duminică de poliția japoneză. Autoritățile declară că este în curs de desfășurare o anchetă și că Ballard se află în custodia Japoniei, pentru că presupusa infracțiune nu a avut nicio legătură cu îndatoririle militare oficiale.

Faptul că un membru al forțelor armate americane acționează sau nu în îndeplinirea atribuțiilor oficiale poate determina care țară are jurisdicție principală. Atunci când Japonia are jurisdicție, dar suspectul se află în custodia SUA, acesta își poate păstra custodia până când Japonia aduce acuzații.

Ballard a fost repartizat la Forța Expediționară a III-a a Marinei și staționat la Stația Aeriană Futenma a Corpului Marinei din orașul Ginowan.

Poliția prefecturii Okinawa a declarat că Anna Yagi, în vârstă de 39 de ani, a fost găsită moartă la începutul zilei de 3 octombrie într-o cameră de hotel din Naha.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată un bărbat despre care se crede că este suspectul intrând în hotel cu femeia și ieșind singur cu lucrurile acesteia. Presa locală, citând poliția, a relatat că Yagi pare să fi fost strangulată cu o frânghie.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a înregistrat un protest oficial la Washington. Însă locuitorii precum Sato consideră că acest lucru este departe de a fi suficient.

„Sunt profund dezamăgită de același tip de comentarii din partea guvernului pe care le auzim de decenii - că vor protesta sau că vor lua problema în serios.”

„Vreau ca prim-ministrul Takaichi să-l sune direct pe președintele Trump, cineva cu care a subliniat că are o relație strânsă, și să discute măsuri concrete pentru a preveni ca acest lucru să se mai întâmple”, a spus ea.

În urma veștii despre presupusa crimă, locuitorii din Japonia și-au exprimat furia, aproximativ 100 de persoane protestând atât în ​​Naha, cât și în Tokio. Alții și-au exprimat indignarea pe rețelele sociale și au cerut dreptate, un utilizator spunând: „Ajunge!”.

În ultimii ani, o serie de accidente și infracțiuni au dus la o opoziție locală tot mai mare față de prezența SUA pe insulă.

Violul și uciderea unei localnice de 20 de ani din 2016 au adus zeci de mii de protestatari la proteste față de prezența puternică a SUA în zonă. Un fost pușcaș marin american a primit ulterior o condamnare pe viață pentru această crimă.

În prezent, SUA au aproximativ 55.000 de militari staționați în Japonia, cea mai mare concentrare fiind în prefectura insulară tropicală. Okinawa este una dintre cele mai mici prefecturi ale țării ca mărime, dar 70% din terenul utilizat exclusiv de Armata americană în Japonia se află acolo.

În 1972, prefectura Okinawa a fost returnată controlului japonez după ce forțele Statelor Unite au ocupat insulele la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. De atunci, au avut loc 6.409 arestări pentru infracțiuni legate de personalul militar american, potrivit Guvernului Prefecturii Okinawa.

Localnicii spun că prezența semnificativă a SUA a stârnit resentimente din cauza unei serii de probleme, de la infracțiuni precum violuri, agresiuni și accidente cu șoferi sub influența alcoolului, până la tulburări locale precum zgomot și accidente aviatice.

În 1995, trei militari americani au răpit, bătut și violat o elevă de 12 ani în timp ce se întorcea acasă de la o papetărie.

În 2025, un pușcaș marin american a fost condamnat pentru sufocarea și agresiunea sexuală a unei femei japoneze.

„Chiar și la 80 de ani după război, Okinawa, unde trăim, este un loc atât de tulburător”, a declarat pentru BBC Hitomi Miyagi, mamă a doi băieți, în vârstă de 48 de ani.

„Nu vom înceta să ne ridicăm vocile sperând într-o Okinawa unde să putem trăi în pace.”

Editor : Ș.R.

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