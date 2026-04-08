Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a exercitat mult timp o mare putere, adesea subestimată, în Orientul Mijlociu. Cu aproximativ 190.000 de membri, plus aproximativ 450.000 de rezerviști în cadrul grupării paramilitare Basij, cea mai mare componentă a Forțelor Armate Iraniene controlează, de asemenea, o mare parte din politica, serviciile de informații și economia țării, potrivit unei analize publicate de profesorul Ibrahim Al-Marashi pe platforma The Conversation.

După ce liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis pe 28 februarie, președintele american Donald Trump a cerut IRGC să depună armele în schimbul imunității. Forțele IRGC au refuzat oferta, iar având în vedere că mulți alți lideri ai săi au fost uciși în ultima lună, acesta nu dă niciun semn că ar renunța.

Pe măsură ce forțele terestre americane se desfășoară în Orientul Mijlociu, este imperativ de înțeles că – în ciuda unei luni de bombardamente americane și israeliene pe scară largă, a infrastructurii deteriorate, a fracturilor interne și a conducerii decimate – IRGC va rezista probabil oricărei invazii a teritoriului iranian. Istoria sa demonstrează de ce.

De la miliție la forță de front

IRGC a apărut inițial în revoluția din 1979 din milițiile de stradă ad-hoc formate din studenți loiali viziunii ayatollahului Ruhollah Khomeini despre o Republică Islamică. Se opunea facțiunilor care urmăreau să creeze o republică seculară după răsturnarea monarhiei și căuta să fie o gardă națională pentru a proteja guvernul revoluționar islamic aflat la început de drum.

Cunoscută și sub numele de Pasdaran-e Enghelab, „Gardienii Revoluției”, gruparea s-a transformat curând într-o gardă pretoriană pentru liderul suprem al țării.

În primele zile ale existenței forței, aceasta a împiedicat o contrarevoluție a Artesh-ului, armata permanentă sub conducerea șahului. IRGC a purtat, de asemenea, lupte stradale cu forțe revoluționare rivale, inclusiv cu stângiști seculari și miliții islamiste rivale.

Odată cu invazia Iranului de către Irak în 1980, IRGC a devenit o forță de luptă convențională în prima linie, în tandem cu armata națională. Aceștia au respins atacul lui Saddam Hussein până în 1982, deși războiul a continuat încă 6 ani. Mulți dintre comandanții actuali ai IRGC erau soldați sau ofițeri tineri la acea vreme și au experimentat direct cum Irakul a folosit arme chimice împotriva lor în timp ce Occidentul a rămas tăcut.

IRGC a devenit, de asemenea, o forță de contrainsurecție atunci când Saddam Hussein a sprijinit rebelii kurzi din Iran în 1980. A reprimat diverse rebeliuni etnice interne, de la o revoltă kurdă din nord-vest, care a început în anii 1980, până la o insurgență balucă în sud-est, în anii 2000.

Prin urmare, recentele încercări ale lui Donald Trump de a incita revolte kurde se vor confrunta probabil cu mânia profundă a comandanților IRGC, care luptă împotriva acestor grupuri etnice rebele de zeci de ani.

Lecții de la intermediari

Prin intermediarii (proxies) săi regionali, IRGC are deja o vastă experiență în războaie de uzură prelungite împotriva SUA și Israelului.

În 1982, IRGC a creat o forță expediționară străină, cunoscută sub numele de Forța Quds. Numită după numele arab al Ierusalimului, Forța Quds a sprijinit crearea Hezbollah în Liban ca răspuns la invazia Israelului din acel an pentru a expulza Organizația pentru Eliberarea Palestinei.

Din acel moment, IRGC a putut înfrunta Israelul prin intermediul forțelor sale indirecte. Timp de 18 ani, Hezbollah a folosit tactici precum atentatele sinucigașe cu mașini-capcană pentru a epuiza forțele israeliene de ocupație, care s-au retras din sudul Libanului în 2000. Operațiunea a fost considerată pe scară largă un eșec militar pentru Israel.

Aceste tactici au fost repetate după invazia americană a Irakului din 2003, când milițiile șiite susținute de Quds, precum Kataib Hezbollah, au vizat armata americană desfășurată acolo cu dispozitive explozive improvizate. SUA s-au retras din Irak în 2011, disperate să se elibereze dintr-un „război veșnic”.

Intermediarii Quds din Liban și Irak au oferit lecții pe care IRGC va încerca cu siguranță să le reproducă în cazul unei invazii americane.

Multe dintre aceste tactici au fost concepute pentru a epuiza o forță de ocupație și nu vor fi suficiente pentru a dejuca o invazie terestră imediată, de mare intensitate. Dar dacă SUA nu reușesc să își atingă obiectivele (în prezent neclare), s-ar putea trezi într-o altă ocupație prelungită și un război de mică intensitate. Dacă se întâmplă acest lucru, tacticile de uzură bine perfecționate ale IRGC vor fi utilizate pe scară largă.

Iranul, SUA și „Axa Răului”

După decenii de tensiuni bilaterale, atacurile de pe 11 septembrie 2001 au forțat SUA și Iranul să încheie o scurtă alianță împotriva talibanilor din Afganistan. Regimul iranian a contactat chiar SUA la sfârșitul anului 2001, oferind ajutor piloților căzuți pe pământ iranian în timp ce luptau împotriva inamicului lor comun.

Însă, în ianuarie 2002, George W. Bush a plasat Iranul alături de Irak și Coreea de Nord în faimoasa „Axă a Răului”, transformându-l într-o țintă în războiul american împotriva terorismului. Pentru Iran, acest lucru a marcat o schimbare bruscă în percepția publică asupra SUA.

Eforturile de apropiere ale președintelui Mohammad Khatami au luat sfârșit. Trei ani mai târziu, regimul a sprijinit ascensiunea lui Mahmoud Ahmadinejad, un intransigent care, împreună cu liderul suprem, a investit atât în ​​extinderea programului nuclear, cât și în IRGC. IRGC a evoluat de atunci pentru a-și asuma multiple funcții de securitate în Republica Islamică.

Singura perioadă ulterioară de destindere între IRGC și SUA a fost atunci când Forța Quds a luptat împotriva grupării Stat Islamic în Irak în 2014, în tandem cu sprijin aerian american. Această cooperare a avut loc în timpul administrației Obama, iar un an mai târziu, SUA au încheiat un acord nuclear cu Iranul, din care Trump s-a retras doar doi ani mai târziu, în 2017.

Când bazele IRGC au fost lovite de atacuri teroriste ISIS la începutul lunii februarie 2019, acesta a considerat atacurile ca fiind rezultatul unor acțiuni secrete ale SUA. A dat vina pe SUA și Israel, pe lângă o creștere a subversiunii baluce și kurde.

În narațiunea IRGC, războiul actual al administrației Trump face parte dintr-un efort sistemic american depus încă din anii 1980 de a ataca IRGC prin intermediari sau război economic ca să slăbească Republica Islamică. Pentru ei, acesta este un conflict care durează de la Revoluția Iraniană din 1979.

Protejarea puterii

IRGC a fost, fără îndoială, slăbit de atacurile aeriene americano-israeliene din ultima lună. Dar istoria sa demonstrează modelul său de ofițeri care au un simț al unei identități corporative distincte și care își vor apăra puterea instituțională chiar dacă conducerea lor este ucisă.

Aceasta explică de ce, după moartea lui Khamenei, IRGC s-a mobilizat în spatele fiului său, Mojtaba, pentru a-și menține puterea intactă. În timp ce unii iranieni au sărbătorit, iar alții au jelit moartea lui Khamenei, IRGC a prezentat un front unit pentru a-i susține regimul. Dacă sistemul politic iranian s-ar prăbuși, statutul de grup intern al IRGC ar fi pierdut.

IRGC a evoluat, de asemenea, pentru a funcționa ca o rețea de afaceri. Având participații în sectorul serviciilor, de la media la construcții, controlează cel puțin 20% din economie. Având în vedere modul în care unii lideri IRGC au beneficiat de practici corupte în gestionarea acestor rețele, aceștia s-ar teme să fie trași la răspundere și judecați de o nouă ordine politică și nu vor accepta ideea predării.

Ceea ce reprezintă această rețea de privilegii este, în cele din urmă, un stat profund. IRGC nu este doar o armată, ci o instituție militară separată, autonomă și vastă, care a reușit să-și păstreze puterea după asasinarea lui Khamenei. Dacă evenimentele istoriei – și ale conflictului de până acum – sunt de luat în seamă, va lupta până la capăt, în loc să capituleze.

