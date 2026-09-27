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Italia a expulzat un muzician din R Moldova care blocase o autostradă pentru a realiza un videoclip

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Bratan
Foto: Bratan/Instagram
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Italia a expulzat un artist moldovean de muzică trap, acuzat că a blocat o axă rutieră majoră în apropiere de Milano pentru a înregistra un clip muzical, a anunţat duminică ministrul de interne italian, Matteo Piantedosi, citat de AFP.

Incidentul s-a produs în septembrie, când muzicianul Nicolae Novacenko, al cărui nume de scenă este „Bratan”, a blocat autostrada mergând cu motocicleta împreună cu un grup de 30 de persoane. Videoclipul a fost difuzat apoi pe pagina sa de Instagram.

„Ţinând cont de ameninţarea pe care o reprezintă pentru securitatea publică, permisul de sejur i-a fost revocat şi a fost instalat în primul avion care să-l ducă în ţara sa de origine”, a declarat ministrul pe X.

Potrivit media italiene, muzicianul în vârstă de 32 de ani se află în Italia de la vârsta de 17 ani.

Guvernul ultraconservator condus de premierul Giorgia Meloni şi-a înăsprit discursul cu privire la securitate şi imigraţie în perspectiva viitoarelor alegeri legislative din 2027.

Executivul este la concurenţă cu noul partid de extrema dreaptă, Futuro Nazionale, aflat în creştere în sondaje. Acest partid, condus de ex-generalul Roberto Vannacci, a lansat un apel la expulzarea tuturor migranţilor fără acte în regulă şi a migranţilor care au comis delicte.

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Editor : Sebastian Eduard

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